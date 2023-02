10 objets jetables à remplacer par une alternative plus écolo

Dans le monde, des tonnes d’objets sont jetés chaque jour et sont d’ailleurs non recyclés. À l’heure où tout est cher, jetable et où le réchauffement climatique est un enjeu primordial, il nous faut revoir nos modes de consommation. Que vous ayez de l’argent ou non, notre responsabilité est de faire au mieux pour la planète et contribuer à notre petite échelle à l’amélioration de l’environnement face à l’urgence climatique.

Comment ? L’une des premières étapes est donc de faire peau neuve à votre consommation au quotidien et cela passe par la suppression de certains objets jetables au profit d’une alternative plus écologique. Voici donc 10 objets jetables à remplacer. Cela fera du bien à la Terre, mais aussi à votre porte-monnaie. Eh oui, vous n’aurez plus jamais besoin d’acheter ces produits avec leur alternative écolo ! Et ça, c’est très économique en temps d’inflation.

L’éponge jetable : essayez donc l’éponge lavable !

Vous avez l’habitude des éponges jetables ? Même si elles ont une durée de vie assez raisonnable, sachez que les éponges polluent énormément selon les marques. Et, surtout, une éponge que vous achetez pour faire la vaisselle ou pour nettoyer votre intérieur, ça coûte cher. Pour un souci écologique et économique, autant se rabattre vers une solution lavable.

En effet, il existe plein de marques qui proposent des éponges lavables, en lot, qui sont directement à passer en machine après plusieurs utilisations. Vous n’aurez plus jamais à acheter d’éponges jetables avec cette solution. Nous en savons trouvé sur de nombreux sites pour seulement 10 euros les 6 éponges. Cela parait cher, mais ces éponges vous dureront toute la vie, ou à défaut, des années.

En plus, testées et approuvées : ces éponges lavent super bien et sous clairement sous-côtés à ce jour.

Le papier cuisson, un des objets jetables qui a une alternative écolo

Vous achetez encore votre papier cuisson pour le four ? Quelle erreur. Aujourd’hui, le papier cuisson peut totalement être remplacé par des tapis de cuisson ou des plaques spécialisées pour que les aliments n’accrochent pas.

Nous adorons l’idée des tapis de cuisson lavables surtout. Peu chers, ils vous dureront des années et vous n’aurez donc plus à acheter de papier cuisson puisque ceux-ci sont simplement lavables et réutilisables à l’infini. En général, ces tapis sont livrés avec deux ou trois unités. Ainsi, le temps de laver un tapis, vous pouvez utiliser l’autre sans soucis.

Les serviettes hygiéniques : comment remplacer les serviettes pour ses règles ?

Le saviez-vous ? Il existe plein d’alternatives écologiques aux serviettes hygiéniques et tampons, bien trop chers et polluants. En effet, vous pouvez vous tourner vers la cup, vers les culottes de règles lavables et même vers les serviettes hygiéniques lavables.

Oui, les culottes et les serviettes lavables, c’est un coup en premier lieu. Mais, vous n’aurez plus JAMAIS à acheter de serviettes.

Il vous suffit d’acheter des serviettes et culottes lavables en quantité suffisante pour votre cycle et adaptées à votre flux. Si vous n’êtes pas gênées par la cup, cela reste la solution la moins chère.

Le papier aluminium ou le papier sulfurisé : un des objets jetables à remplacer par une alternative à 0 €

Pourquoi achetez-vous du papier aluminium ou du sulfurisé ? Pour conserver vos aliments au frigo, pour emmener votre déjeuner au travail ou encore pour cuire certains aliments au four ? Eh bien, pas besoin ! Pour conserver vos aliments au frigo, il vous suffit de mettre l’aliment dans un bol et de le recouvrir par une assiette à dessert. Sinon, utilisez des contenants en plastique ou en verre réutilisables !

Pareil pour emmener de la nourriture pour la pause dej : le contenant avec couvercle sera votre meilleur ami.

Pour ce qui est de la cuisson avec l’aluminium, nous vous déconseillons tout simplement de le faire. Oui, l’aliment semble avoir meilleur gout et une texture fumée avec. Mais, l’aluminium est en réalité nocif pour vous quand il est utilisé lors de la cuisson. Cuir vos aliments au feu de bois ou au four simplement dans un plat fermé aura globalement le même effet.

Le produit vaisselle, la lessive, le produit sol et le nettoyant multiusage

Là, nous ne parlons pas des produits en eux-mêmes, mais plus des bidons et spray qui sont jetables pour ces produits. Mais aussi de la durée de vie des produits par rapport au prix. Sachez que pour vos produits ménagers, il existe des solutions plus écologiques et économiques. Comment ? En faisant vous-même vos produits de ménage et en réutilisant les contenants de vos anciennes lessives liquides, bidons de nettoyant sol, vaporisateurs, etc.

Pour faire vos propres produits ménagers, il ne vous faudra que quelques produits de base, tous naturels : du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du savon noir liquide ou non, du savon de Marseille liquide ou non, des huiles essentielles pour le parfum des produits (mais c’est facultatif).

Recette pour faire du liquide vaisselle maison

Pour faire du liquide vaisselle maison, c’est simple. Réutilisez un ancien contenant dédié pour le remplir du liquide que vous allez faire. Pour créer le liquide, vous devrez faire bouillir un demi-litre d’eau avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 40 g de savon de Marseille et 20 cuillères à soupe de savon noir. Si le savon de Marseille est en copeaux, veillez à bien faire fondre le savon.

SINON, plus facile, mais légèrement moins nettoyant : simplement utiliser du savon de Marseille liquide ou du savon de Marseille en bloc et frottez votre éponge lavable ou brosse en bois dessus avant de laver la vaisselle.

Recette pour faire du nettoyant sol maison

Ultra facile pour faire du nettoyant sol écolo : prenez un seau et mettez-y de l’eau à moitié et versez deux verres de savon noir OU de vinaigre blanc dedans et remuez. Ajoutez des huiles essentielles pour l’odeur si besoin.

Recette du nettoyant multiusage dégraissant

Vous voulez un nettoyant multiusage efficace sur toutes les surfaces ? Réutilisez un vaporisateur et lavez-le bien et versez-y une solution mélangée de 10 cl de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de savon noir liquide et 60 cl d’eau. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles pour l’odeur.

Autre astuce : pour faire du produit vitres maison, mélangez 750 millilitres d’eau tiède avec 250 millilitres de vinaigre blanc et mettez la solution dans un vaporisateur. Et voilà !

Recette de la lessive maison

Pour un produit lessive maison, comment faire ? Réutilisez un ancien bidon de lessive et lavez-le bien. Vous y verserez une solution composée de : 30 g de savon de Marseille en copeaux, mais fondu dans une casserole ou liquide (recommandé) avec 1 litre d’eau. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Ajoutez du vinaigre blanc dans le bac de l’adoucisseur si le linge est vraiment sale.

L’essuie tout ou les linguettes à serpillère : n’achetez plus jamais ces produits !

L’essuie tout n’est pas forcément polluant puisque sans produit nocif dessus il peut être mis au composteur. Pareil pour le rouleau d’essuie tout ou de papier toilette (coupé). Mais, c’est cher. Ne plus utiliser d’essuie tout demande de changer son mode de consommation pour passer des objets jetables à une alternative lavable. Dans le cas de l’essuie tout, utilisez donc des chiffons : des chiffons microfibre, de vieux t-shirts, etc.

Pour ce qui est des linguettes ou du papier utilisé avec votre serpillère balais, utilisez également une serpillère lavable à enrouler autour du balai si possible. Sinon, achetez des lavettes lavables ! Elles sont d’ailleurs généralement dans la même matière que les éponges lavables.

Le coton démaquillant à usage unique, voici comment le remplacer

Le coton démaquillant à usage unique n’est pas idéal. Il vaut mieux acheter des produits lavables et réutilisables tels que des serviettes dédiées ou des disques lavables. Cela vous durera des années et les disques sont simplement à laver dès qu’ils sont sales. Notez que vous pouvez très souvent les utiliser pour le maquillage, avec simplement de l’eau. Mais, il est aussi possible de les utiliser pour retirer du vernis des ongles.

Les rasoirs jetables, un produit très polluant à absolument bannir

N’achetez plus jamais de rasoirs jetables ! Achetez donc des rasoirs lavables auxquels il faudra peut-être changer la lame lorsqu’elle sera très usée. Ces rasoirs, souvent en matière lourde, sont chers sur le moment, mais vous éviteront de racheter des rasoirs et des têtes tous les quatre matins.

Le papier toilette, les rouleaux sont des objets jetables avec une alternative recyclable

Vous n’achetez pas encore du papier toilette dégradable ? Lorsqu’on utilise du papier toilette, le rouleau est souvent compostable. Mais, la plupart des gens le jettent. C’est un peu dommage quand on sait qu’il existe des papiers toilettes dont le rouleau est biodégradable dans l’eau des toilettes. Sinon, sachez qu’il existe des papiers toilettes lavables et des lingettes aussi dans le même genre.

Pour les selles, ce n’est peut-être pas idéal. Par contre, vous pouvez l’utiliser lorsque vous allez faire pipi ou lorsque vous avez vos règles. Laver de l’urine ou du sang n’est pas aussi embêtant que des selles.

Les boites de conserve, n’achetez plus jamais vos aliments conservés dans des boites !

Les boites de conserve sont, certes, recyclables. Mais, pourquoi les jeter ? En effet, si vous achetez des aliments dans le commerce, il vaut mieux également acheter le contenant pour le réutiliser, c’est tout benef ! Du coup, petit conseil : n’achetez plus vos aliments en conserves, mais préférez les bocaux en verre pour réutiliser ces bocaux pour conserver vos aliments, soupes, plats, pour faire vos bocaux stérilisés ou encore pour y mettre vos boutures de plantes. Les conserves sont des objets jetables et non réutilisables comparés aux bocaux qui sont une alternative idéale.