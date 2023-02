Comment faire quand on ne trouve pas de médecin traitant ?

Actuellement, la France et de nombreux autres pays ont du mal à avoir des médecins partout sur le territoire. Le désert médical, particulièrement en campagnes, est un problème de société qui inquiète les professionnels et les patients.

Comment faire quand on ne trouve pas de médecin pour vos soins, de médecin spécialisé ou de médecin traitant ? Il existe quelques solutions pour tenter de passer outre le désert médical. Voici vos options pour trouver (enfin) un médecin pour vous et votre famille.

Désert médical : Pourquoi est-il difficile de trouver un médecin ?

Avoir un médecin traitant, un médecin familial, donc qui vous suit, n’est pas obligatoire. Mais, vous risquez des remboursements amoindris si vous n’en avez pas. À titre indicatif, la prise en charge par la CPAM se fait à 70 % avec un médecin traitant, contre un pourcentage moindre si le médecin consulté n’est pas votre médecin traitant. De plus, ce dernier a connaissance de votre dossier médical et peut donc au mieux vous signer, vous orienter vers des médecins spécialisés (dentistes, psychiatres, kiné..).

De ce fait, il est important d’en avoir un quand même. Et que ce soit comme médecin traitant, spécialisé ou occasionnel, il est très embêtant de ne pas toujours trouver de médecin proche de chez soi de toute façon. 23,5 % des Français dans une zone d’accès difficile où trouver un médecin est laborieux. Les déserts médicaux concernant les médecins généralistes touchent 2,6 % de la population française, soit 1,7 million d’habitants.

Mais pourquoi y a-t-il un désert médical en France ? Les raisons sont simples : les études de médecine sont longues et laborieuses, complexes. Peu de candidats passent les huit années minimums requises. Mais aussi, en campagnes et petites villes, les médecins sont moins bien payés. Tout simplement parce qu’ils ont souvent moins de patientèle qu’en ville.

Je ne trouve pas de médecin, puis-je demander à SOS Medecin ?

Dans ce sens, comment faire pour trouver un médecin en France lorsqu’on n’en a aucun qui puisse nous prendre en charge, ou aucun qui se trouve à proximité ? Il n’y a pas 36 solutions en réalité. Vous pouvez, par exemple, compter sur des soins prodigués par des médecins de chez SOS Médecins, par exemple.

Généralement, vous avez la possibilité d’appeler SOS Médecin en cas de problème de santé et les médecins au téléphone vont soit vous envoyer quelqu’un soit vous orienter vers un médecin de garde à proximité de chez vous. Si vous êtes vraiment isolé, il ne faudra pas hésiter à faire des kilomètres néanmoins.

Sachez que les médecins de SOS Médecin peuvent aussi vous adresser à des pharmacies de garde si vous avez besoin dans l’immédiat d’un médicament un dimanche par exemple.

Faire appel à une organisation territoriale coordonnée si vous en avez proche de chez vous

D’après le site d’Ameli, vous pouvez aussi vous tourner vers des organisations territoriales pour trouver un médecin. « Si vous n’avez pas de médecin traitant ou que votre médecin traitant n’est pas disponible, vous pouvez prendre contact avec une organisation territoriale coordonnée s’il en existe une près de chez vous« , peut-on lire. Voici les différentes organisations possibles proches de chez vous (vous y trouverez des médecins) :

maisons de santé pluriprofessionnelles ( MSP )

) centres de santé ( CDS )

) équipes de soins primaires ( ESP )

) communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

Généralement, passer par une organisation de ce type a de nombreux bénéfices. Notamment, d’être pris en charge rapidement compte tenu de leurs besoins en soins, d’accéder à un médecin et de désigner un médecin traitant pour leur suivi.

Rechercher dans les annuaires de santé et faites l’impasse sur les généralistes

Notez que si vous n’avez pas de médecin traitant, vous pouvez faire une réclamation auprès de la CPAM. Surtout si les médecins que vous avez contactés vous refusent en raison du manque de place. « En cas de refus répétés de médecins, il est possible de déposer une réclamation auprès de la CPAM. Si celle-ci n’est pas suivie de réponse, contactez le médiateur de la CPAM« , peut-on lire sur le site districlubmedical.

Voici comment contacter un médiateur de la CPAM : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/reclamation-mediation-voies-de-recours/saisir-mediateur

Si cela n’aboutit pas, nous recommandons de chercher n’importe quel médecin dans les annuaires de santé. Même s’il s’agit d’un psychiatre. Tous les médecins peuvent être médecin traitant. Évidemment, un psychiatre ne sera pas forcément habilité à vous soigner pour certaines pathologies. Mais, pour la prescription de médication, ce peut être une solution. Il vaut mieux un médecin généraliste comme médecin traitant si vous avez le choix. N’hésitez pas à faire des kilomètres si vous n’en trouvez pas proche de chez vous. Un médecin traitant ou spécialisé loin vaut mieux qu’aucun médecin.

Voir l’annuaire de santé officiel : https://annuaire.sante.fr/web/site-pro

Je ne trouve pas de médecin, puis-je avoir un médecin traitant uniquement en visio ?

Et pour ce qui est de la médecine par visioconférence, à distance ? Consulter un médecin à distance est toujours possible, même s’il ne pourra pas vous ausculter en détail. Sur Qare ou Doctolib, vous aurez de nombreux médecins disponibles en consultation vidéo et donc la notion de lieu n’aura plus trop d’importance.

Ordonnances, arrêts de travail, soins… Les médecins peuvent vous fournir tout cela par visio. D’autant qu’un médecin à distance pourra aussi avoir accès à de nombreux documents instantanément sur son ordinateur et donc voir une partie de votre dossier médical par le partage de documents sur la plateforme de visio ou sur MonEspaceSanté de la CPAM.

La grande question demeure : un médecin que l’on voit en visio peut-il devenir votre médecin traitant ? Dans les faits, le médecin en visio peut être consulté plein de fois sans souci, au point de connaitre votre dossier médical sur le bout des doigts. Par contre, il n’est pas souvent possible de faire d’un médecin en visio, en téléconsultation, son médecin traitant. Pourquoi ? Parce que légalement la CPAM peut sanctionner le médecin s’il vous suit depuis plus d’un an sans vous avoir vu en face. Cela arrive rarement en réalité.

« Vous avez la possibilité de déclarer le médecin de votre choix en tant que médecin traitant même si ce dernier n’exerce pas dans votre département« , précise néanmoins Ameli. Il n’y a donc pas de contre-indication pour prendre un médecin traitant toujours en téléconsultation. Seul lui-même peut vous dire s’il a le pouvoir de faire cette démarche.