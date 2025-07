Le stérilet, ou dispositif intra-utérin (DIU), est une méthode de contraception largement utilisée dans le monde. Fiable, durable et discret, il séduit de plus en plus de femmes. Mais comme toute méthode contraceptive, il présente des avantages et des inconvénients à connaître avant de faire son choix. Hormonal ou en cuivre ? Voici un tour d’horizon complet pour vous aider à y voir plus clair.

En bref sur le stérilet

⚖️ Critère 🧊 Stérilet au cuivre 💊 Stérilet hormonal ⏱ Durée Jusqu’à 10 ans 3 à 7 ans 🧬 Hormones ❌ Aucune ✅ Progestatif 🩸 Règles Plus abondantes et douloureuses Plus légères ou absentes 🎯 Pour qui ? Femmes évitant les hormones Femmes avec règles abondantes ⏳ Retour à la fertilité Immédiat après retrait Immédiat après retrait 🚫 IST ❌ Non protégé ❌ Non protégé

Pourquoi à un moment, on se pose la question du stérilet

Le stérilet n’est pas toujours le premier réflexe lorsqu’on choisit une contraception. Beaucoup de femmes commencent par la pilule, les préservatifs ou encore l’implant. Mais avec le temps, les besoins évoluent. Le stérilet devient souvent une option envisagée :

Après une première grossesse , où l’utérus a déjà été sollicité et la pose est plus confortable.

, où l’utérus a déjà été sollicité et la pose est plus confortable. Quand on ne veut plus penser à sa contraception tous les jours , comme avec la pilule.

, comme avec la pilule. Si on recherche une méthode efficace sur le long terme , mais réversible.

, mais réversible. Quand on souhaite éviter les hormones, ou au contraire, profiter des bienfaits du progestatif pour réduire les règles abondantes.

Ce changement de regard intervient souvent à un moment charnière : retour à la vie professionnelle après bébé, charge mentale, besoin de stabilité… Le stérilet répond à ce besoin d’autonomie et de fiabilité.

Les différents types de stérilets : cuivre ou hormonal ?

Il existe deux grandes familles de stérilets, qui fonctionnent de façon différente :

Le stérilet en cuivre (DIU au cuivre) : ce dispositif libère du cuivre, un métal qui crée un environnement défavorable aux spermatozoïdes. Il agit principalement en empêchant la fécondation. Il ne contient aucune hormone .

: ce dispositif libère du cuivre, un métal qui crée un environnement défavorable aux spermatozoïdes. Il agit principalement en empêchant la fécondation. Il ne contient . Le stérilet hormonal (DIU hormonal) : il contient un progestatif (lévonorgestrel) qui est diffusé localement. Ce type de stérilet épaissit la glaire cervicale (ce qui bloque les spermatozoïdes), amincit la muqueuse utérine et parfois inhibe l’ovulation. Il existe plusieurs dosages adaptés selon les besoins (par exemple Mirena, Kyleena, Jaydess…).

La pose est similaire dans les deux cas : le stérilet est inséré par un professionnel de santé dans l’utérus, généralement lors d’une consultation rapide.

Les avantages du stérilet

Le stérilet présente de nombreux atouts :

Efficacité élevée : moins de 1 % d’échec, comparable à la pilule, mais sans le risque d’oubli.

: moins de 1 % d’échec, comparable à la pilule, mais sans le risque d’oubli. Longue durée d’action : entre 3 et 10 ans selon le type choisi.

: entre 3 et 10 ans selon le type choisi. Discret et sans contrainte quotidienne : une fois en place, vous n’avez rien à faire.

: une fois en place, vous n’avez rien à faire. Fertilité retrouvée rapidement après le retrait.

après le retrait. Pas d’hormones pour le DIU au cuivre , ce qui convient aux femmes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas prendre de contraception hormonale.

, ce qui convient aux femmes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas prendre de contraception hormonale. Réduction des règles abondantes ou douloureuses avec le DIU hormonal, parfois jusqu’à une disparition complète des règles.

Les inconvénients à connaître

Malgré ses avantages, le stérilet n’est pas une solution idéale pour toutes :

Règles plus abondantes et douloureuses avec le stérilet au cuivre, surtout les premiers mois.

avec le stérilet au cuivre, surtout les premiers mois. Effets secondaires hormonaux possibles avec le DIU hormonal : acné, sautes d’humeur, spotting…

possibles avec le DIU hormonal : acné, sautes d’humeur, spotting… Pose parfois inconfortable voire douloureuse, surtout chez les femmes nullipares.

voire douloureuse, surtout chez les femmes nullipares. Risque (rare) de perforation de l’utérus lors de la pose.

lors de la pose. Pas de protection contre les IST : le stérilet ne remplace pas le préservatif.

: le stérilet ne remplace pas le préservatif. Petite période d’adaptation : certaines femmes ressentent des crampes ou des effets secondaires pendant quelques semaines après la pose.

Stérilet vs autres moyens de contraception : tableau comparatif

Méthode Efficacité & Durée Avantages / Inconvénients Stérilet au cuivre >99 %, jusqu’à 10 ans, sans hormones ❌ ✅ Longue durée, sans hormones

❌ Règles plus abondantes, pose parfois douloureuse Stérilet hormonal >99 %, 3 à 7 ans, avec hormones ✅ ✅ Règles réduites, très efficace

❌ Spotting, effets hormonaux possibles Pilule ~91 %, quotidien, avec hormones ✅ ✅ Régule le cycle, facile d’accès

❌ Risque d’oubli, effets secondaires Implant >99 %, 3 ans, avec hormones ✅ ✅ Discret, sans y penser

❌ Pose/retrait médical, effets hormonaux possibles Anneau vaginal ~91 %, mensuel, avec hormones ✅ ✅ Moins contraignant que la pilule

❌ À renouveler régulièrement, manipulation vaginale Patch contraceptif ~91 %, hebdomadaire, avec hormones ✅ ✅ Facile à poser

❌ Peut se décoller, visible Préservatif masculin ~85 %, à chaque rapport, sans hormones ❌ ✅ Protection IST, accessible

❌ Risque de rupture, dépend du partenaire Préservatif féminin ~79 %, à chaque rapport, sans hormones ❌ ✅ Contrôle féminin, protection IST

❌ Peu connu, moins pratique à utiliser Méthodes naturelles ~76 %, variable, sans hormones ❌ ✅ Sans hormones, pas de produits chimiques

❌ Moins fiables, demandent rigueur

En résumé : comment choisir son stérilet ?

Le choix du stérilet dépend de vos besoins, de votre tolérance aux hormones et de votre profil médical. Le stérilet hormonal sera plus adapté si vous souffrez de règles abondantes ou douloureuses, tandis que le DIU au cuivre conviendra mieux si vous préférez une contraception sans hormones. Dans tous les cas, parlez-en avec un professionnel de santé pour faire le choix le plus adapté à votre corps et à votre mode de vie.

