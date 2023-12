La téléconsultation médicale est une pratique en plein essor qui permet aux patients d’accéder à des soins et conseils de santé sans avoir à se déplacer. Face aux défis posés par les difficultés de mobilité, l’augmentation du nombre de patients et le manque de temps, elle représente une alternative intéressante pour les professionnels de santé et leurs patients. Mais comment fonctionne ce processus, et quels sont ses avantages et inconvénients ?

Fonctionnement de la téléconsultation médicale

La téléconsultation médicale consiste en un échange entre un patient et un professionnel de santé, via différentes technologies de communication. Ces échanges peuvent être réalisés grâce à différents médias comme :

Visioconférence : cet outil permet au médecin de voir son patient via une webcam ou une caméra de téléphone. Ainsi, il peut effectuer quelques examens visuels et discuter avec lui comme lors d’une consultation classique.

Téléphone : c'est le mode de communication le plus simple pour échanger, notamment pour les personnes peu à l'aise avec les technologies du numérique. Les deux parties communiquent oralement et le médecin peut poser des questions sur l'état de santé du patient.

Pour réaliser une téléconsultation par visioconférence, les médecins doivent utiliser un logiciel de téléconsultation médicale approprié. Une fois que les deux parties sont connectées, elles peuvent échanger librement sur la situation du patient, discuter des symptômes et des traitements possibles, puis conclure la consultation en envoyant si nécessaire une ordonnance électronique à la pharmacie.

Avantages de la téléconsultation médicale

La téléconsultation présente plusieurs avantages aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients :

Éviter certains déplacements : dans le cas du suivi de leurs patients, les médecins peuvent leur proposer une téléconsultation pour certains motifs, comme le renouvellement d’un traitement au long cours. Les patients peuvent réaliser ces consultations depuis chez eux, et les médecins peuvent gérer leur emploi du temps plus efficacement. Facilité d’accès aux soins : les patients résidant dans des zones isolées ou ne disposant pas de moyens de transport pour accéder aux centres de santé peuvent accéder plus facilement à leur médecin grâce à la téléconsultation. Suivi régulier : grâce à la facilité des échanges par téléphone ou visioconférence avec un professionnel de santé, les patients peuvent réaliser un suivi rapproché de leur état de santé. Cela est particulièrement avantageux pour les patients atteints de maladies chroniques, nécessitant une surveillance fréquente.

Inconvénients de la téléconsultation médicale

Cependant, la téléconsultation médicale présente également quelques inconvénients à prendre en compte :

Limites de l’examen clinique : certaines consultations requièrent un examen physique approfondi que le médecin ne peut pas réaliser à distance. Dans ces cas, la téléconsultation doit être complétée par une consultation en présentiel. Difficultés techniques : les outils technologiques pouvant être utilisés lors de la téléconsultation ne sont pas toujours fiables et performants (problèmes de connexion, mauvaise qualité du son ou de l’image…). Ces problèmes peuvent nuire au bon déroulement de la consultation. Mauvaise compréhension : certains patients peuvent avoir des difficultés à comprendre les informations et conseils communiqués par le médecin à distance. Un contact physique est parfois nécessaire pour rassurer et clarifier les choses.

Quand recourir à la téléconsultation médicale ?

La téléconsultation médicale peut être envisagée dans diverses situations, telles que :

Demande de conseils ou d’avis sur un problème de santé bénin.

Suivi d’un traitement prescrit précédemment lors d’une consultation en présentiel.

Consultation de routine pour un patient atteint de maladie chronique (diabète, hypertension…).

Il convient toutefois de noter que la téléconsultation médicale ne convient pas à tous les types de situations médicales. Il appartient au médecin et au patient de décider ensemble si cette méthode est adéquate ou non en fonction de la situation présente et de leur niveau de confort avec les outils technologiques utilisés.

Notez que les actes de téléconsultation sont remboursables par l’Assurance Maladie. Pour en savoir plus : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation

