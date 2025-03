La pilule fait-elle grossir ? Décryptage d’un mythe persistant

La pilule contraceptive est l’une des méthodes de contraception les plus utilisées à travers le monde. Mais une question revient souvent : fait-elle prendre du poids ? Si certaines femmes affirment avoir vu leur balance pencher du mauvais côté après avoir commencé un traitement hormonal, les études scientifiques offrent des résultats plus nuancés. Alors, effet secondaire avéré ou simple coïncidence ? Décryptage.

Les hormones et leur impact sur le poids

La pilule contraceptive contient généralement deux types d’hormones : les œstrogènes et les progestatifs. Ces substances agissent en modifiant le cycle menstruel et en empêchant l’ovulation. Certaines formulations influencent également la rétention d’eau et l’appétit, ce qui peut expliquer une légère variation du poids.

Rétention d’eau : un effet temporaire

Les œstrogènes, présents dans de nombreuses pilules, favorisent la rétention d’eau en augmentant la perméabilité des capillaires sanguins. Cela peut donner une sensation de gonflement, notamment au niveau du ventre et des jambes. Cependant, ce phénomène est souvent transitoire et s’estompe après quelques mois d’adaptation à la pilule.

Augmentation de l’appétit : un impact variable

Certaines pilules contenant des progestatifs peuvent entraîner une augmentation de l’appétit chez certaines femmes, ce qui pourrait conduire à une prise de poids indirecte si l’alimentation s’adapte en conséquence. Toutefois, cet effet n’est pas systématique et varie selon la sensibilité hormonale de chacune.

Que disent les études scientifiques ?

Plusieurs études ont analysé la corrélation entre pilule et prise de poids. Une méta-analyse de la Cochrane Library, qui a examiné des dizaines de recherches sur le sujet, a conclu qu’il n’existait pas de preuve significative que la pilule fait grossir et entraîne une prise de poids importante. Les variations observées seraient généralement inférieures à 2 kg et résultent davantage d’une adaptation de l’organisme aux hormones que d’une réelle prise de masse grasse.

Les facteurs individuels à prendre en compte

Si certaines femmes constatent une prise de poids après avoir commencé la pilule, d’autres n’observent aucun changement. En réalité, plusieurs facteurs peuvent influencer la balance :

Le métabolisme personnel : certaines femmes métabolisent différemment les hormones, ce qui peut affecter leur poids.

: certaines femmes métabolisent différemment les hormones, ce qui peut affecter leur poids. Le mode de vie : une alimentation déséquilibrée et un manque d’exercice peuvent accentuer la prise de poids, indépendamment de la pilule.

: une alimentation déséquilibrée et un manque d’exercice peuvent accentuer la prise de poids, indépendamment de la pilule. Le type de pilule : certaines formulations hormonales sont mieux tolérées que d’autres.

: certaines formulations hormonales sont mieux tolérées que d’autres. Le stress et l’émotionnel : la prise de la pilule peut coïncider avec des périodes de changement qui influencent le comportement alimentaire.

Comment éviter une prise de poids sous pilule ?

Si certaines femmes constatent une légère prise de poids après avoir commencé la pilule, il est possible d’adopter quelques réflexes simples pour limiter cet effet.

1. Surveiller la rétention d’eau

Certaines pilules peuvent favoriser la rétention d’eau, donnant une sensation de gonflement. Pour y remédier :

Boire suffisamment d’eau pour favoriser l’élimination des toxines.

pour favoriser l’élimination des toxines. Réduire la consommation de sel , qui accentue la rétention hydrique.

, qui accentue la rétention hydrique. Intégrer des aliments diurétiques comme le concombre, l’artichaut ou l’ananas.

2. Adopter une alimentation équilibrée

Si la pilule stimule l’appétit chez certaines femmes, il est important de veiller à son alimentation :

Privilégier des repas riches en protéines et en fibres pour éviter les fringales.

en protéines et en fibres pour éviter les fringales. Limiter les sucres rapides qui peuvent entraîner des variations de glycémie et des envies de grignotage.

qui peuvent entraîner des variations de glycémie et des envies de grignotage. Miser sur des aliments rassasiants comme les légumineuses et les oléagineux en quantité modérée.

3. Bouger régulièrement

L’activité physique est essentielle pour prévenir une éventuelle prise de poids :

Opter pour une routine sportive adaptée à ses envies : marche rapide, natation, yoga…

adaptée à ses envies : marche rapide, natation, yoga… Intégrer des exercices de renforcement musculaire, qui stimulent le métabolisme et favorisent une meilleure répartition du poids corporel.

de renforcement musculaire, qui stimulent le métabolisme et favorisent une meilleure répartition du poids corporel. Éviter une sédentarité excessive en privilégiant les déplacements à pied ou à vélo.

4. Ajuster sa pilule si nécessaire

Si la prise de poids est trop importante ou gênante, il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin :

Il existe différentes formules de pilules avec des dosages hormonaux variés.

avec des dosages hormonaux variés. Certaines pilules progestatives sont parfois mieux tolérées en cas de sensibilité à la rétention d’eau.

sont parfois mieux tolérées en cas de sensibilité à la rétention d’eau. Un changement de contraception peut être envisagé si les effets indésirables persistent.

En combinant ces bonnes pratiques, il est possible de minimiser l’impact de la pilule sur le poids et de choisir une contraception adaptée à son corps et à son mode de vie.

Vidéo bonus sur l’impact de la pilule sur le poids

La pilule contraceptive ne fait pas systématiquement grossir, mais elle peut entraîner des effets secondaires comme la rétention d’eau ou une légère augmentation de l’appétit chez certaines femmes. Ces effets sont généralement temporaires et ne concernent pas toutes les utilisatrices. En cas de doute ou de gêne, un suivi médical est recommandé pour ajuster la contraception en fonction des besoins individuels.

