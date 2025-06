La perte de cheveux est un phénomène universel qui peut toucher toute personne, quel que soit son âge. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a bien affirmé. En effet, près de 60 % de la population mondiale passe par une épisode de chute de cheveux au cours de sa vie. Nous pensons souvent que cela ne touche que les adultes. Pourtant, des enfants peuvent aussi en être victimes, même à l’âge de 5 ans. Mais rassurez-vous, ce n’est pas une fatalité. En identifiant ses causes, il est possible de trouver des solutions adaptées à chaque situation.

Découvrons ensemble les principales causes de la perte de cheveux et les différents types de chute. Nous verrons également les solutions pour freiner ou inverser ce phénomène.

Pourquoi perdons-nous nos cheveux : les causes les plus courantes

La perte de cheveux touche 30 % des femmes et 50 % des hommes au cours de leur vie. Il est de ce fait utile de connaître les différents types de chute avant de choisir la solution adaptée.

Le cycle naturel du cheveu et ses phases

Votre cheveu suit un cycle bien précis :

La phase anagène : c'est l'étape de croissance active qui dure 2 à 6 ans. À ce stade, les cheveux poussent continuellement

La phase catagène : c'est la transition qui dure 2 à 3 semaines. Le follicule pileux se rétracte

La phase télogène : il s'agit du moment de repos qui dure environ 3 mois. Les cheveux finissent par tomber pour laisser place à un nouveau cycle.

La majorité de nos cheveux (85 %) sont en phase anagène. Cette étape garantit une croissance de cheveux continue.

Les causes génétiques : l’alopécie androgénétique chez les hommes et les femmes

Les autres raisons possibles qui font perdre vos cheveux sont :

L’alopécie androgenetique est la première cause de perte de cheveux chez l’homme et la femme. Cette chute héréditaire touche environ 70 % des hommes et 40 % des femmes.

La calvitie masculine, elle, se manifeste par un recul de la ligne frontale et une perte au sommet du crâne. Chez la femme, la perte est cependant plus diffuse. Les follicules pileux sont sensibles aux androgènes (hormones mâles) qui raccourcissent la phase anagène et fragilisent les cheveux.

Les causes réactionnelles et effluvium télogène : le stress et les facteurs déclencheurs

L’effluvium télogène est une chute réactionnelle brutale. Il survient lorsque de nombreux follicules passent prématurément en phase télogène. Cette perte de cheveux réactionnelle est souvent provoquée par des événements et un mode de vie. Parmi eux, vous pouvez voir une grossesse ou un accouchement, un choc émotionnel intense ou une alimentation déséquilibrée. Dans certains cas, c’est un signe que vous soyez en carence de fer, de zinc ou d’autres nutriments. Le stress, les maladies ou les changements hormonaux sont aussi des déclencheurs fréquents.

Les causes liées au cuir chevelu : santé et hygiène

Un cuir chevelu irrité ou enflammé peut également accélérer la perte cheveux. Les dermatites, pellicules ou infections fongiques fragilisent les follicules pileux. Certains soins sont aussi agressifs, à savoir les colorations répétées, les lissages, les coiffures trop serrées. Vérifiez si certains de vos produits n’abîment pas votre cuir chevelu au point de provoquer une chute de cheveux supplémentaire.

Les effets secondaires des médicaments

Saviez-vous que certains médicaments ont des effets secondaires sur la santé capillaire ? Parmi eux, on trouve les anticoagulants (hérapine, warfarine), les bêta-bloquants, les antidépresseurs et les traitements contre l’hypertension ou le cholestérol. Tous ces médicaments peuvent interrompre la phase anagène et déclencher une chute diffuse.

Quels types de perte de cheveux existent-ils ?

La perte cheveux peut être temporaire ou permanente, diffuse ou localisée. Pour agir efficacement, vous devez identifier le type.

Perte de cheveux diffuse ou localisée ?

La perte diffuse arrive quand vos cheveux tombent uniformément sur toute votre tête. Elle est généralement liée à des causes réactionnelles comme le stress ou les carences. La perte localisée, comme son nom l’indique, survient sur des zones bien définies. Elle est fréquente dans l’alopécie androgenetique ou les maladies du cuir chevelu.

Perte de cheveux temporaire ou permanente ?

Une perte de cheveux temporaire est provoquée par le stress, par les carences ou par l’accouchement. Dans ce cas, la repousse est possible. La perte permanente est cependant typique de l’alopécie androgenetique ou de maladies auto-immunes (alopécie cicatricielle). Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un spécialiste si la chute de cheveux persiste au-delà de 6 mois. Il en va de même si vous constatez que votre cuir chevelu devient visible.

Comment identifier la cause de votre perte de cheveux ?

Il existe différents facteurs qui vous permettront de décider s’il sera nécessaire de consulter un spécialiste.

Les premiers signes à observer

La perte de cheveux n’est pas toujours brutale : elle peut s’installer progressivement. Vous devez donc rester attentif aux premiers signes. L’un des indicateurs les plus fréquents est l’amincissement des cheveux. Les fibres capillaires deviennent plus fines et moins robustes, c’est un signe que les follicules pileux sont affaiblis. La perte de densité visible est un autre signal d’alarme. Votre chevelure paraît moins volumineuse, avec des zones clairsemées. Enfin, si vous remarquez que votre cuir chevelu devient de plus en plus apparent, notamment au sommet de la tête ou au niveau des tempes, il est temps de réagir.

Quand consulter un spécialiste (dermatologue ou trichologue) ?

La chute de vos cheveux devient préoccupante lorsque celle-ci s’accompagne de démangeaisons, de rougeurs et de douleurs. Si l’un de ces signes vous arrive, ne tardez pas à aller voir un dermatologue ou un trichologue. Ce professionnel effectuera un diagnostic précoce qui permettra de mieux comprendre l’origine de cette chute. Il mettra ensuite en place des solutions personnalisées avant que la situation ne s’aggrave.

Les examens et analyses possibles

Certains examens seront nécessaires afin de stopper la perte de vos cheveux :

Les tests de traction pour évaluer la solidité des cheveux

pour évaluer la solidité des cheveux L’analyse des follicules pileux pour identifier les anomalies

pour identifier les anomalies La prise de sang pour rechercher des carences (fer, zinc, hormones).

Dans certains cas, un traitement par plasma riche plaquettes (PRP) peut être envisagé pour stimuler la régénération des cheveux.

Les solutions et traitements pour freiner la chute de cheveux

Adapter son hygiène de vie et son alimentation

Pour freiner la chute de cheveux, vous devez adopter une alimentation équilibrée, riche en protéines, en vitamines B, D, E. Enrichissez aussi les minéraux comme le fer et le zinc, car ils sont indispensables à la santé des cheveux. Le stress chronique joue aussi un rôle majeur. Pour l’éviter, pratiquez des activités relaxantes comme la méditation ou le yoga. Enfin, privilégiez des shampoings doux qui respectent le cuir chevelu, pour éviter toute irritation ou agression supplémentaire. Ces gestes vont renforcer votre fibre capillaire et prévenir une chute excessive.

Les traitements médicaux et naturels

Vous pouvez essayer certains traitements qui ont déjà fait leurs preuves :

Minoxidil et Finastéride pour freiner la chute

et pour freiner la chute Huiles essentielles (romarin, cèdre) et compléments alimentaires (biotine, levure de bière)

Plasma riche plaquettes (PRP) : injection de vos propres plaquettes pour stimuler la croissance cheveux.

La greffe de cheveux : une solution durable ?

La greffe de cheveux est adaptée aux pertes permanentes (calvitie, alopécie androgenetique sévère). Elle consiste à prélever les cheveux résistants (zone donneuse) pour les réimplanter. Selon une étude publiée en 2023 (source : ISHRS), le taux de satisfaction dépasse les 90 % après une greffe.

Prévenir la perte de cheveux : nos conseils pratiques

Entretenir son cuir chevelu et ses cheveux au quotidien

Un massage régulier du cuir chevelu stimule la circulation sanguine et favorise la pousse des cheveux. Pour préserver la santé capillaire, il est recommandé d’espacer les colorations et les lissages, car ils sont agressifs. Enfin, choisissez des shampoings adaptés à votre type de cheveux pour nettoyer en douceur, sans agresser le cuir chevelu. Vous éviterez ainsi la perte de cheveux et conserverez une chevelure dense et éclatante.

Les erreurs fréquentes à éviter

Certaines habitudes aggravent la perte de cheveux. Les coiffures trop serrées (queue de cheval, chignon) tirent sur les racines et fragilisent le follicule. L’usage excessif des appareils chauffants abîme aussi la fibre capillaire. Évitez aussi de négliger l’hydratation du cuir chevelu, elle est essentielle à sa santé.

Conclusion : Mieux comprendre pour mieux agir

La perte des cheveux est souvent multifactorielle. En identifiant les causes de perte de cheveux (génétiques, réactionnelles, médicales, hygiène), il est possible de freiner la chute. Certains gestes vont même vous aider à favoriser leur repousse.

N’attendez pas pour agir ! Consultez un professionnel, adaptez votre routine et misez sur les traitements adaptés. Vous verrez, vous retrouverez des cheveux plus forts et en meilleure santé.

