Qu’est-ce qu’un greffon dans une greffe de cheveux ?

La greffe de cheveux est une intervention esthétique de plus en plus courante pour lutter contre la calvitie et la perte de densité capillaire. Au cœur de cette procédure se trouve un élément clé : le greffon. Comprendre ce qu’est un greffon, son rôle et ses spécificités est essentiel pour toute personne envisageant une greffe capillaire. Dans cet article, nous détaillons la définition du greffon, son importance dans une greffe de cheveux et les éléments à prendre en compte pour garantir un résultat optimal.

Définition d’un greffon : qu’est-ce que c’est ?

Un greffon est une petite unité de tissu contenant un ou plusieurs follicules pileux. Ces follicules, responsables de la pousse des cheveux, sont extraits d’une zone donneuse (généralement située à l’arrière ou sur les côtés de la tête) pour être implantés dans une zone receveuse, où les cheveux sont clairsemés ou absents.

Un greffon est une unité folliculaire contenant entre 1 et 4 cheveux, prélevée pour restaurer une chevelure naturelle.

Chaque greffon peut contenir entre 1 et 4 follicules pileux, selon la densité capillaire naturelle du patient et la méthode d’extraction utilisée. Ces unités folliculaires sont soigneusement prélevées et implantées pour reproduire une apparence naturelle et harmonieuse.

VOIR AUSSI : Secrets de jeunesse : 3 astuces de coiffeurs pour dompter les cheveux gris

L’importance des greffons dans une greffe de cheveux

Rôle des greffons

Le succès d’une greffe de cheveux repose en grande partie sur la qualité et la quantité des greffons. Chaque greffon est une pièce maîtresse du puzzle capillaire : il doit être extrait avec précision, préservé dans des conditions optimales et implanté avec soin pour garantir la repousse et l’aspect esthétique.

Les greffons doivent être disposés en tenant compte de la direction naturelle des cheveux et de la densité souhaitée. Cette précision est cruciale pour recréer une chevelure qui semble naturelle, sans démarcation entre les zones greffées et non greffées.

La densité capillaire et les greffons

Le nombre de greffons nécessaires dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de la zone à couvrir, la densité capillaire souhaitée et la qualité de la zone donneuse. Une densité moyenne varie entre 30 et 50 greffons par centimètre carré, mais ce chiffre peut varier en fonction des besoins individuels.

Pour comprendre les enjeux de la densité capillaire et le nombre de greffons requis, retrouvez toutes les informations sur cet article : combien de greffons par cm2 pour une bonne densité de vos cheveux ?

VOIR AUSSI : Nos cheveux révèlent des indices sur notre santé : voici ce qu’il faut observer attentivement

Comment sont prélevés les greffons ?

Le prélèvement des greffons se fait à partir de la zone donneuse, qui est génétiquement programmée pour conserver ses cheveux tout au long de la vie. Deux techniques principales sont utilisées :

La FUE (Follicular Unit Extraction) : Cette méthode consiste à extraire les greffons un par un à l’aide d’un outil microchirurgical. Elle permet d’éviter les cicatrices linéaires et offre une récupération rapide.

: Cette méthode consiste à extraire les greffons un par un à l’aide d’un outil microchirurgical. Elle permet d’éviter les cicatrices linéaires et offre une récupération rapide. La FUT (Follicular Unit Transplantation) : Ici, une bandelette de cuir chevelu est prélevée dans la zone donneuse, puis les greffons sont isolés individuellement à partir de cette bande. Cette technique peut laisser une cicatrice linéaire, mais elle est souvent choisie pour les grandes sessions de greffe.

Dans les deux cas, les greffons sont manipulés avec une extrême précaution pour préserver leur viabilité et maximiser leur taux de survie.

Quels sont les critères de qualité d’un greffon ?

Pour qu’un greffon soit viable et garantisse une repousse optimale, plusieurs critères doivent être respectés :

L’intégrité des follicules : Un greffon doit contenir des follicules intacts pour que les cheveux puissent repousser correctement.

La manipulation délicate : Les greffons doivent être manipulés avec soin pour éviter les dommages mécaniques ou thermiques.

Le stockage temporaire : Entre l’extraction et l’implantation, les greffons doivent être conservés dans une solution adaptée pour maintenir leur vitalité.

Un greffon de mauvaise qualité ou mal manipulé risque de ne pas prendre, ce qui peut affecter les résultats de la greffe.

VOIR AUSSI : Matin ou Soir ? Découvrez pourquoi laver vos cheveux le matin transformera votre routine capillaire !

Les résultats après implantation des greffons

La phase de repousse

Après l’implantation des greffons, une phase de chute des cheveux transplantés est souvent observée dans les premières semaines. C’est une étape normale appelée « effluvium télogène ». Les follicules restent cependant intacts, et de nouveaux cheveux commencent à pousser dans les trois à quatre mois suivant la greffe.

L’évolution des résultats

Les résultats finaux d’une greffe de cheveux deviennent visibles après environ 12 à 18 mois. Une fois que les nouveaux cheveux ont complètement poussé, ils se comportent de manière identique aux cheveux naturels et peuvent être coiffés, coupés ou colorés comme d’habitude.

Alors, prêt à franchir le pas et redonner vie à votre chevelure ? Les greffons n’attendent que de révéler tout leur potentiel pour transformer votre look et votre confiance !

Notez cet article