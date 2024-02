Thé Matcha du matin : un élixir pour une peau lumineuse et des cheveux brillants

Le matcha cacherait mille et une vertus ? Les influenceurs, les sportifs, les mannequins, les stars, tout le monde ne parle que de cette boisson aux multiples bienfaits. Miraculeuse ou pas, on ne peut pas nier que sa composition est particulièrement intéressante pour la santé en général. Le matcha est antioxydant, anti-inflammatoire, riche en nutriments, une excellente source d’hydratation et stimule votre vitalité beaucoup plus que le café. Ce thé vert contient une forme de caféine qui vous booste sans produire une montée et une descente d’énergie comme c’est le cas du café. Ainsi, vous avez les bénéfices sans les inconvénients. Le matcha contient également de la L-Théanine, un acide aminé qui réduit le stress mental et produit un effet relaxant. En plus de toutes ses qualités déjà mentionnées, c’est aussi un allié pour votre peau et vos cheveux ! Voici les 5 raisons de l’intégrer dans votre rituel quotidien pour booster votre beauté.

Les 5 secrets de beauté du matcha

1/ Cette plante stimule la croissance et l’éclat de la chevelure

Le matcha contient des antioxydants qui protègent la santé des cheveux en diminuant leur chute et augmentant leur croissance. De plus, les vitamines et les catéchines du matcha sont aussi connues pour décupler la brillance de la chevelure.

2/ Le matcha retarde l’arrivée des cheveux blancs

En plus d’apporter de la croissance et de la brillance aux cheveux, les antioxydants permettent aussi de réguler le stress oxydatif et donc de prévenir l’apparition des cheveux blancs.

3/ Le matcha détoxifie et éclaircit la peau

Le matcha a un effet détoxifiant qui favorise un épiderme plus clair et qui réduit l’acné et l’inflammation. Les nombreux nutriments, et encore une fois les antioxydants, présents dans le thé rendent le teint plus lumineux. C’est aussi grâce à la chlorophylle présente dans le matcha. Résultat, la peau est nettoyée, plus fraîche, plus claire et plus saine.

4/ Le matcha retarde les effets du vieillissement

Les rides se combattent aussi bien à l’extérieur, avec des crèmes, qu’à l’intérieur, avec une bonne alimentation. Les antioxydants et les catéchines que vous consommez via le matcha ont un effet anti-âge, car ils luttent contre les radicaux libres. Ces derniers abiment les cellules cutanées, entrainent un vieillissement de la peau, une perte de fermeté, l’apparition des tâches et des rides.

5/ Un thé vert qui est une excellente source d’hydratation

On ne le dira jamais assez, mais l’hydratation est essentielle pour protéger sa santé au global. En vous hydratant correctement et suffisamment, vous éliminez les toxines de votre corps, vous maintenez les fonctions barrière de la peau, son élasticité et vous favorisez le renouvellement de l’épiderme.

Le matcha est donc bien plus qu’une simple tendance sur les réseaux sociaux. C’est un allié santé et beauté et vous avez toutes les raisons de remplacer votre café du matin par ce thé vert aux effets surprenants. Avez-vous d’autres astuces pour révéler l’éclat naturel de votre peau et de vos cheveux ?

