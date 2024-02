Ruminations mentales : techniques et conseils d’expert pour reprendre le contrôle

Les ruminations mentales sont un fléau pour la personne qui les subit. En effet, cette dernière réfléchit de manière excessive et elle a des pensées et des préoccupations négatives en boucle. Puisqu’elles ne s’arrêtent jamais, la personne peut vite voir des changements sur son humeur, ses émotions, son anxiété, son énergie et cela peut même entrainer des formes de dépression. Pour sortir de ce cercle infernal, il est nécessaire que la réflexion redevienne constructive avec une solution et un aboutissement positif.

Mais encore faut-il reconnaître ses ruminations mentales quand elles arrivent et avoir les bonnes méthodes pour les stopper dans leurs élans. Pour cela, nous vous partageons les conseils d’un médecin expert sur le sujet, Bernard Anselem. Ce dernier propose de baser sa stratégie sur des méthodes de court terme et long terme. Ainsi, vous maitrisez vos ruminations mentales sur l’instant, mais vous anticipez aussi l’avenir pour qu’elles ne reviennent pas !

Les 4 méthodes à court terme contre les ruminations mentales

1. Accepter votre état

On ne le dira jamais assez, mais accepter cet état de mal-être et les émotions qui vont avec sont indispensables. En effet, c’est la première étape de la guérison. Assumer ce qu’il se passe et arrêter de se voiler la face. L’idée est d’observer ces sentiments qui passent, de les accueillir, mais aussi de les laisser repartir. Un peu comme les pensées furtives qui arrivent lors d’une méditation. Plutôt que de se battre contre elles, observez-les, mais laissez-les passer leur chemin. Le fait d’accepter leur présence ne va pas les bloquer, au contraire.

2. S’occuper et se distraire

Être dans le « faire » quel qu’il soit est une méthode intéressante pour lutter contre les ruminations mentales. En effet, quand vous êtes dans l’action, vous êtes dans votre corps et vous n’êtes plus dans votre tête. Si vous êtes pleinement impliqué par votre activité, votre esprit sera en pause. Ainsi, n’hésitez pas à faire du sport, des exercices de relaxation ou de respiration, jouer un instrument de musique, lire… Peu importe, une activité que vous aimez, en solo ou même à plusieurs.

3. Changer votre interprétation des évènements

Pour lutter contre les ruminations mentales, il est nécessaire de réévaluer toujours les situations de manière positive et c’est bien là le plus difficile justement. L’idée est de vous éloigner au maximum de la négativité en changeant votre façon de voir les choses. Par exemple, vous avez rendu dans les temps un dossier très important à votre supérieur, mais celui-ci ne vous a fait aucun retour, et cela, depuis plusieurs jours. Rapidement, vous angoissez, vous allez juger qu’il y a un problème avec votre travail. Vous avez fait des erreurs, les résultats ne sont pas au rendez-vous, etc. En somme, vous vous montez la tête et vous imaginez les pires scénarios.

Et si vous changiez votre point de vue ? Peut-être que votre supérieur n’a pas eu le temps de regarder votre travail, ou qu’il a regardé seulement une partie, qu’il a des problèmes à gérer et/ou qu’il attend le bon moment pour vous faire un retour constructif, pas entre deux portes… Les possibilités sont nombreuses.

Donc, plutôt que de penser à des conclusions négatives, tordez votre esprit et poussez-le vers des conclusions plus positives. Qu’elles soient vraies ou pas, vous en trouverez forcément et au moins, vous aurez évité vos ruminations mentales pendant un moment… Comme dans les 4 accords toltèques, ne faites pas de suppositions, évitez de prendre les choses trop personnellement et considérez que vous avez fait de votre mieux !

4. Changer de place

Pour lutter contre les ruminations mentales, vous pouvez aussi vous mettre à la place d’une autre personne. Comment mes parents, ma meilleure amie, mon conjoint, mon collègue auraient-ils réagi face à cette situation ? En d’autres termes, essayez de prendre exemple sur les autres. Ils n’ont peut-être pas les bonnes attitudes en toute circonstance, mais cela peut vous donner des pistes de réflexion et vous aider à relativiser.

En tout cas, vous ne perdez rien à les observer et à changer de rôle comme un comédien. De manière plus drôle, vous pouvez imaginer comment les icônes gèrent ce genre de problèmes. Que ferait Lady Gaga dans ce contexte ? Cela vous évitera de vous faire une montagne (peut-être pour rien), de vous changer les idées et d’être dans la dérision. Un peu d’humour !

Les 3 méthodes à long terme contre les ruminations mentales

1. Rester dans le présent

De manière générale, les personnes qui sont polluées par les ruminations mentales sont rarement dans le présent. Elles sont plus souvent dans le passé et elles ressassent ou dans l’avenir et elles anticipent des scénarios catastrophes.

Le seul temps qui mérite d’être vécu et qui est vraiment réel, c’est bel et bien le présent.

Mais être dans le présent n’est pas un exercice facile. Ainsi, c’est une habitude que vous devez travailler sur le long terme. Comme la méditation, elle ne s’acquiert pas du jour au lendemain et vous devez entrainer votre cerveau. Quand les ruminations mentales arrivent, vous devez en prendre conscience, leur dire stop et vous concentrer sur le présent. Observez le décor qui vous entoure (un objet, un paysage, etc.), levez la tête vers le ciel, respirez, marchez, faites-vous des pressions sur la main, etc. N’importe quelle action qui vous ramène dans le « ici et maintenant ».

2. Grandir sur l’image de soi

Les ruminations mentales sont souvent en raison d’un manque de confiance, d’estime de soi ou encore d’une quête de perfectionnisme. En effet, les personnes qui ruminent, culpabilisent, s’autosabotent, se comparent aux autres, s’insultent de tous les noms d’oiseau… Elles ont oublié leur valeur. Pour la retrouver, vous devez travailler sur vous en prenant le temps de faire des activités qui vous font plaisir et dans lesquelles vous êtes à l’aise et/ou douées.

Vous devez aussi vous entourer de personnes solaires avec qui vous avez une entente et qui vous mettent en confiance. Mais, comme tout ne va pas évoluer en un jour, soyez patient, faite preuve de tolérance et de compassion. Soyez votre meilleur ami. Soutenez-vous comme vous le feriez pour vos proches.

3. Conclusion : positiver toujours

Ce conseil vaut pour le court ou long terme. Dans la vie, il y a des périodes de tempêtes, c’est inévitable. Mais, il y a forcément des choses positives et que vous oubliez. Alors, un exercice tout simple est de faire des bilans. Par exemple, en fin de journée, repensez à toutes les choses positives qui se sont passées. Vous avez peut-être déjeuné avec votre meilleure amie ou eu un fou-rire avec votre collègue ou avancé dans la lecture d’un ouvrage qui vous passionne ou réalisé une bonne quiche aux légumes ? Peu importe ! Le bonheur se cache dans les détails !

Si malgré vos efforts, le stress et l’anxiété sont toujours présents et que les ruminations mentales ne vous lâchent pas, vous devez en parler à un professionnel. Un thérapeute a en effet les outils pour vous permettre d’extérioriser, de vous libérer et de comprendre le fond du problème. Et vous, êtes-vous victimes de ruminations mentales et quels sont vos tips pour en venir à bout ?

