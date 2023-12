Anxiété : une plante magique qui est la meilleure pour lutter contre le stress et stabiliser les émotions

Si vous ne la connaissez pas, c’est dommage, mais nous allons y remédier ! C’est la plante la plus puissante pour vous déstresser naturellement. Elle est en effet utilisée dans la médecine ayurvédique depuis très longtemps. Sa consommation vous booste et le fait de retrouver votre énergie vous permet de mieux stabiliser vos émotions. Découvrez dans les lignes qui suivent l’ashwagandha qui possède de nombreux bienfaits pour la santé, mais surtout qui réduira votre anxiété comme jamais.

L’anxiété, c’est quoi ?

L’anxiété peut prendre différentes formes. Elle se manifeste autant psychologiquement que physiquement et elle peut être passagère ou chronique. Peu importe votre situation, c’est un médecin généraliste qui doit vous poser le diagnostic précis : anxiété globale, phobie, panique, TOC, stress post-traumatique, etc. Tous ces symptômes font partie des troubles anxieux.

Les différents types de comportements

Vous pouvez ressentir des émotions anxieuses. Par exemple, la peur ou l’angoisse dans des contextes précis : peur des serpents ou de l’avion. Les personnes victimes de ce type d’anxiété peuvent aussi faire une obsession sur leur santé, leur avenir, leurs finances, etc. Elles craignent de perdre leur confort matériel et ruminent sans cesse. À noter que cette anxiété n’a rien à avoir avec les peurs classiques dans certaines situations stressantes ou dangereuses.

L’intensité est beaucoup plus forte, irrationnelle, incontrôlable.

Certaines personnes peuvent aussi avoir des pensées anxieuses et élaborer de véritables scénarios catastrophes à la limite de la paranoïa. Le problème, c’est qu’elles sont inquiètes en permanence et elles tournent en boucle dessus : « je vais avoir un accident », « je n’y arriverai pas » ou encore « ai-je bien fermé la porte de la maison ? ». Tout le monde peut avoir ces pensées négatives qui les submergent, mais elles sont beaucoup trop fréquentes pour les personnes anxieuses. Elles sont handicapantes et épuisantes dans leur quotidien.

VOIR AUSSI : Quête du bonheur : méfiez-vous de cette pression qui vous empêche de l’atteindre !

Enfin, on peut aussi évoquer les comportements anxieux. Les personnes victimes mettent en place des techniques pour éviter toutes les situations susceptibles d’engendrer de l’anxiété, mais ça va très loin. Elles élaborent des stratégies et des rituels stricts et ne dérogent pas à la règle. Elles se font aussi suivre par un thérapeute pour tenter de gérer ces situations d’anxiété. En effet, le suivi psychologique est indispensable en cas d’anxiété sévère, car vous êtes pris au piège, votre vie est complètement paramétrée et vous pouvez avoir l’impression d’étouffer.

Les conséquences de l’anxiété

Troubles psychologiques : susceptibilité, emportement, dépendance affective, problème de concentration, baisse des performances intellectuelles, impossibilité de se projeter, pessimisme, crainte irrationnelle, etc.

: susceptibilité, emportement, dépendance affective, problème de concentration, baisse des performances intellectuelles, impossibilité de se projeter, pessimisme, crainte irrationnelle, etc. Troubles physiques : problèmes digestifs (colopathie fonctionnelle, nausées, dégoûts, boulimie ou anorexie…), douleurs, tensions musculaires, fourmillements, palpitations, douleurs thoraciques, troubles du sommeil (insomnies, manque de récupération, somnolence dans la journée…), migraine, vertige, etc.

: problèmes digestifs (colopathie fonctionnelle, nausées, dégoûts, boulimie ou anorexie…), douleurs, tensions musculaires, fourmillements, palpitations, douleurs thoraciques, troubles du sommeil (insomnies, manque de récupération, somnolence dans la journée…), migraine, vertige, etc. L’attaque de panique : cette conséquence est probable en cas d’anxiété, mais sa survenue est aléatoire. En effet, elle n’arrive pas tout le temps et heureusement !

Une crise d’angoisse aiguë débarque soudainement, sans raison apparente ou suite à un facteur déclenchant. Dans tous les cas, elle est assez brutale et atteint son maximum en vingt minutes environ. Ensuite, les symptômes diminuent au fur et à mesure. Dans ces situations, les victimes ont peur de mourir, de faire un arrêt cardiaque, de devenir complètement folles ou de perdre connaissance.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce que l’ailurophobie ou la peur irrationnelle des chats ?

Ce stress extrême engendre des manifestations physiques très inconfortables et déstabilisantes : sueurs, tremblements, gêne respiratoire, impression d’étouffer, vertige, douleurs à la tête ou au ventre ou au niveau du thorax, etc. Lorsque les crises d’angoisse deviennent trop fréquentes, on parle alors de trouble panique où la personne craint une nouvelle crise et fera tout pour éviter les situations qui les provoquent.

Un antidote naturel contre l’anxiété

Les personnes victimes de cette pathologie peuvent prendre des traitements médicamenteux pour calmer leur anxiété. Mais, la bonne nouvelle, c’est qu’il existe aussi une solution naturelle et qui mérite qu’on y jette un œil ! C’est le cas de l’ashwagandha qui regorge de bienfaits.

Cette plante venant d’inde est également appelée le Ginseng indien.

Pas très utilisée en occident, elle est un ingrédient essentiel dans la médecine ayurvédique depuis plus de 3 000 ans. En effet, elle stabilise les émotions et favorise le bien-être global, mais ce ne sont pas ses seules vertus. Sa consommation apporte aussi de la vitalité et de la force musculaire, elle renforce l’immunité, combat le stress, aide à la détente et améliore le sommeil. C’est la composition de l’ashwagandha qui permet de faire baisser la production de cortisol qui est l’hormone du stress.

En plus de vous permettre de retrouver un équilibre général, ce petit arbuste vous permet aussi d’améliorer bien d’autres choses. Par exemple, vos capacités cérébrales (meilleure concentration, réactivité) et sportives (récupération, force et plus d’oxygène) sont boostées et votre glycémie est régulée. De plus, le bien-être acquis peut aussi vous aider à réduire vos états dépressifs.

Comment consommer cette plante antistress ?

L’ashwagandha s’achète sous plusieurs formes : poudre, racines, gélules ou comprimés. Sa teneur peut varier en fonction de son mode d’extraction et de sa forme, ainsi, son efficacité varie aussi. Généralement, la poudre est la forme la plus conseillée et consommée, car c’est aussi la plus pure et la plus naturelle.

Vous pouvez faire des cures et prendre 3 à 5 g de poudre par jour, le matin à jeun et le soir après le repas. C’est aussi possible d’en consommer uniquement quand vous subissez un moment d’anxiété. Tout dépend de la fréquence.

VOIR AUSSI : Méthode 1% : comment marcher plus sans stress, en douceur et durablement ?

L’ashwagandha n’est pas conseillé pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants (moins de 16 ans) et les individus qui ont de l’hyperthyroïdie. Dans tous les cas, respectez les doses recommandées pour ne pas rencontrer d’effets secondaires et n’hésitez pas à vous faire conseiller par votre médecin traitant en cas de doute.

L’ashwagandha serait donc une solution efficace pour gérer le cortisol et donc lutter contre l’anxiété. Puisque ce remède est naturel, vous n’avez aucune raison de ne pas tenter l’expérience, surtout qu’il est utilisé depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique. Non seulement pour ces bienfaits antistress, mais aussi pour tous ces autres avantages sur la santé et sur l’amélioration du bien-être en général. Alors, êtes-vous tenté ? Est-ce que ça marche pour vous ?

Notez cet article