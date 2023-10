L’anxiété peut toucher tous les individus, les adultes, les personnes âgées, les enfants, et même nos animaux de compagnie. Cependant, en fonction des expériences passées et de la gestion de chacun, elle peut être plus ou moins prononcée et avoir d’énormes conséquences dans certains cas.

Et dès ses premières apparitions, lorsqu’on est enfant par exemple, il est important de l’identifier pour éviter de potentiels problèmes de santé physiques et/ou mentaux ou encore des troubles du comportement chez l’enfant et chez son lui adulte.

Une fois l’anxiété passagère ou chronique détectée par plusieurs signes cumulés ou indépendants, il est important de la traiter (notamment avec une thérapie et des actions de votre part). L’anxiété peut gâcher la vie, devenir maladive avec le temps. Si votre enfant présent un ou plusieurs de ces signes ci-dessous, c’est qu’il est peut-être touché.

NB : dans le cas d’un enfant anxieux, gardez à l’esprit que cela peut arriver, ne culpabilisez pas trop pour cela (sauf en cas de maltraitance, même les petites choses peuvent traumatiser d’ailleurs), il n’existe pas de guide parfait pour être parent. Soyez compréhensif, bienveillant, non culpabilisant pour lui et aidez-le à traverser cette crise.

Autre NB : ces signes peuvent aussi traduire autre chose et ne pas être en lien avec l’anxiété. L’avis de plusieurs médecins et psychologues peut être utile pour démêler la situation. Ce peut par exemple être un signe de neuroatypie (par exemple l’autisme, le trouble de l’attention…), un retard mental, trouble du comportement isolé de l’anxiété, etc.

L’enfant fuit le regard ou vous fixe des yeux

La plupart des enfants qui ressentent de l’angoisse, de l’anxiété, qu’elle soit dû à un événement en particulier ou à plusieurs éléments de l’environnement, ont tendance à avoir un regard différent.

C’est-à-dire que l’enfant va soit éviter le regard, fuir des yeux, ne pas regarder dans les yeux quand on lui parle. Soit, l’enfant va au contraire vous fixer du regard, ne pas beaucoup cligner des yeux, avoir un regard noir ou vide mais fixe.

Signes de l’anxiété chez l’enfant : Les troubles alimentaires / refus de s’alimenter

Une partie des enfants anxieux ont du mal à manger correctement. Ils peuvent refuser de s’alimenter ou au contraire manger trop.

Il est aussi possible que l’enfant face des crises au moment du repas, refuse de venir à table, veuille sortir de table vite, ne veut pas manger avec les autres, a peur d’avaler (par exemple les médicaments), a des goûts alimentaires compliqués, envie de maigrir par mauvaise image de soi…

Signes anxiété chez l’enfant : il cherche à occuper ses mains

Un enfant anxieux a parfois du mal à savoir que faire avec ses mains, notamment par peur du regard des autres. Et il est aussi possible que l’enfant ait besoin d’avoir les mains occupées pour avoir quelque chose sur laquelle se raccrocher, un objet à « s’occuper ».

C’est une stratégie d’évitement pour éviter la crise panique ou l’angoisse. Toujours avoir quelque chose en main, toucher systématiquement un chouchou du poignet, ses vêtements, les meubles, tout cela peut être un signe.

Votre enfant semble hyperactif, s’ennuie vite

Dans la même idée que les mains toujours occupées, un enfant anxieux n’arrive pas à ne rien faire, mais comme un adulte anxieux. Du coup, l’enfant va vous sembler un peu hyperactif. Il aura toujours envie de faire quelque chose, il change d’idée vite, se lasse vite, s’ennuie vite.

Dans ce cadre, il est d’ailleurs beaucoup plus apte à faire des accès de colère si vous faites une activité qui l’ennuie, qui ne lui convient plus, qui ramène son angoisse sur la table finalement.

Il fait beaucoup de « caprices » et des colères

En fait, ce n’est pas vraiment un caprice que fait l’enfant, c’est de la frustration. Lorsqu’un enfant se met à pleurer et à hurler, à bouder pour une « broutille », pour lui ce qu’il se passe est énorme. Ce qu’il se passe, c’est que l’enfant est frustré de la situation, qu’on lui dise non, qu’on ne fasse pas l’activité voulue.

Cela veut notamment dire qu’il a du mal à gérer ses émotions car il doit, par angoisse, en avoir de nombreuses qui passent en lui en peu de temps.

Mais aussi, il peut se mettre en colère et faire un « caprice » parce qu’il se sent incompris et qu’il ne comprend pas non plus ce que lui veut non plus. Du coup, ça l’énerve.

Cela peut aussi venir du fait que l’enfant se sent jugé, même s’il ne l’est pas forcément. Et il ne sait pas que faire et comment réagir. Alors, il emprunte la mauvaise voie : celle de l’agressivité pour vous faire décrocher de lui et se faire comprendre. Il s’agit d’une prémisse d’anxiété sociale dans ce cas.

L’enfant pleure souvent ou ne pleure jamais

Un autre signe d’anxiété chez l’enfant, ce sont les pleurs répétés « pour rien ». L’enfant se met à pleurer sans raison apparente ou pour des détails. Il pleure aussi lorsque vous vous énervez contre lui, lorsqu’il s’énerve, lorsqu’on le juge, lorsqu’on le compare aux autres, lorsqu’on le sous-estime. Si l’enfant ne veut pas montrer son mal-être, il est aussi possible qu’il ait souvent le nez qui coule au lieu de pleurer.

Et, au contraire, certains enfants caractérisent leur angoisse en évitant à tout prix de pleurer. Si vous haussez le ton, qu’il y a une situation triste, l’enfant peut se forcer à ne pas pleurer, à ne pas avoir de réaction.

Fatigue, vomissement, problèmes digestifs, douleurs musculaires

L’anxiété peut provoquer des problèmes de santé physiques, y compris chez les enfants même si cela est plus rare. Cela peut se caractériser par des douleurs musculaires (notamment aux épaules ou à la nuque), une constipation, des maux de ventre, une fatigue chronique, des nausées et des vomissements…

Difficultés à se faire des amis

Un enfant anxieux peut aussi avoir du mal à se faire des amis, soit parce qu’il est timide et introverti, soit au contraire parce qu’il est trop envahissant pour les autres enfants.

Le refus d’aller à l’école ou de faire des activités avec d’autres

Un enfant qui est anxieux peut avoir du mal à vouloir aller à l’école, faire des activités avec d’autres enfants et même avec des adultes (avec les parents par exemple). Il peut donc refuser d’aller à des sorties, à l’école, au collège, à des activités extrascolaire, faire du sport collectif, refuser de venir avec vous au restaurant, etc.

Un enfant peut même faire semblant d’être malade pour cela. L’anxiété peut venir de plusieurs choses : une anxiété naturelle, une angoisse du système scolaire, un problème avec la hiérarchie, une anxiété sociale, harcélement…

Principaux signes de l’anxiété chez l’enfant : Des troubles du sommeil

Parmi les signes de l’anxiété chez l’enfant, il y a les troubles du sommeil. L’enfant peut par exemple avoir du mal à s’endormir, ne pas vouloir aller au lit (notamment s’il ne veut pas aller à l’école le lendemain par exemple), faire des terreurs nocturnes, être somnambule, dormir trop longtemps…

Le figement : l’enfant se met à réfléchir avec le regard fixe, il ne fait plus attention aux alentours

Un enfant qui « freeze » peut être un signe d’anxiété, mais pas toujours. Beaucoup d’enfant ont ce comportement car leur cerveau fuse de questionnements. Mais, c’est aussi à surveiller. Si l’enfant s’isole ou se met à réfléchir avec le regard fixe alors qu’il est avec les autres et qu’ils ne font plus attention aux autres, c’est un signe possible.

Principaux signes de l’anxiété chez l’enfant : Des problèmes de peau

Ce n’est pas la majorité, mais il est aussi possible que l’enfant présente des problèmes de peau. Par exemple : des boutons, des rougeurs, des irritations, une transpiration excessive, les membres froids et bouillants tout le temps, des cernes…

L’enfant se ronge les ongles, se mord la peau, mange sa peau morte ou les croutes de bobo

Cela est aussi un signe d’angoisse chez l’enfant qui va un peu avec l’idée d’avoir les mains occupées.

Une grosse partie des enfants anxieux peuvent être amenés à se ronger les ongles, à manger la peau des doigts, à manger les croutes des blessures, à mordre leurs mains, à mordre les autres aussi, à s’arracher les cheveux, à se mordre les lèvres…

Des comportements de maladresse répétés

Un enfant anxieux a, très souvent, une mauvaise estime de soi. Et si ce manque de confiance est couplé à une peur du regard de l’autre et du jugement, il est fort probable que votre enfant ait des comportements maladroits. Pourquoi ? Parce qu’un anxieux qui est en compagnie des autres peut vouloir tellement faire les choses bien qu’il peut tout faire de travers en étant observé.

Anecdote personnelle : Je suis anxieuse chronique depuis mon enfance et j’ai eu un accident de vélo à cause justement de l’anxiété, juste parce qu’on me regardait faire du vélo. Le regard de l’autre a fait que j’ai davantage fait attention aux autres qu’à la pierre qui se trouvait face à moi.

Ainsi, ce peut être justement des accidents de ce type, mais aussi faire tomber des objets, faire tomber de la nourriture, possiblement aussi des problèmes urinaires intempestifs (faire pipi au lit, faire pipi sur soi, fuites), zozotement, bégaiement, gestes saccadés, difficultés à s’exprimer (souvent les idées fusent plus vite que la langue), chutes…

Par contre, attention, les enfants peuvent aussi avoir des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres dans ce genre de cas. Ils préfèrent techniquement faire mal que de faire face à la situation angoissante.

Mais voilà, c’est un des principaux signes de l’anxiété chez l’enfant et c’est à surveiller.

Autres signes possibles de l’anxiété chez l’enfant

L’addiction au sucre.

La peur des animaux et/ou des insectes.

L’addiction aux écrans.

La peur des gestes brusques.

La perte inhabituelle des cheveux.

Amaigrissement.

Spasmes musculaires.

Tremblements provoqués : l’enfant se balance d’avant en arrière, se fait trembler lui-même, s’agite. Par exemple la jambe qui s’agite lors d’un moment en groupe, à table, lors d’une attente, en cours…

Voici donc les principaux signes de l’anxiété chez l’enfant. Si vous pensez que votre enfant est anxieux, n’hésitez pas à partager votre témoignage en commentaires pour aider nos lecteurs.