15 signes que vous êtes sûrement enceinte

Avoir un enfant, attendre un bébé, c’est un rêve pour beaucoup de femmes et ce peut aussi être quelque chose qui n’est pas souhaitable. Peu importe votre vision de la grossesse à ce moment précis de votre vie, les femmes qui ont la possibilité d’enfanter peuvent, que ce soit un accident ou voulu, tomber enceinte à un moment de leur vie. Il n’y a pas vraiment d’âge pour cela. La fille la plus jeune ayant eu un bébé dans sa vie avait 5 ans… La femme la plus âgée ayant un bébé avait quant à elle 70 ans. Et si vous avez des doutes quant à votre propre corps, vos hormones, votre situation reproductrice… Voici les 15 principaux signes de grossesse, que vous êtes peut-être enceinte. Évidemment, seul un médecin peut totalement le confirmer.

Nausées, aigreurs d’estomac, ballonnements

L’un des principaux signes que vous êtes certainement enceinte, ce sont les inconforts au niveau de l’estomac ou du système digestif. Alors, il faut ne pas avoir forcément d’inconfort chronique pour que cela soit un signe. Autrement dit, cela doit intervenir de manière soudaine, inhabituelle.

Des nausées, vomissements, des aigreurs d’estomac, ballonnements, remontées acides… Certaines femmes ont des nausées et d’autres non.

Mais, la plupart du temps, il y a au moins un signe soudain d’inconfort gastrique. Généralement, vous aurez aussi plus de sensibilité aux odeurs, ce qui vous donnera parfois envie de vomir au contact d’odeurs désagréables.

Poitrine gonflée

Ce n’est pas le cas de toutes les femmes non plus, mais la plupart du temps, la grossesse fait que la poitrine se gonfle. Cela vient surtout des hormones qui sont clairement en folie si vous attendez un bébé.

Elle peut augmenter de volume, être un peu douloureuse au toucher, être tendue, vous pourriez avoir le téton qui pointe plus facilement, plus de sensibilité au niveau du téton. Là aussi, cela doit être inhabituel.

Humeurs changeantes

Lorsqu’on est enceinte, les hormones font qu’on change souvent d’humeur, qu’on est plus sensible, qu’on peut pleurer plus facilement, être irritable.

Si jamais vous voyez que vous avez un comportement inhabituel sans raison apparente, que vous semblez hypersensible, vous avez peut-être un déséquilibre hormonal qui peut éventuellement être un signe de gestation.

Votre taux de HCG

Pour confirmer une grossesse, votre médecin vous fera certainement faire une prise de sang. Sur cette prise de sang, vous verrez un taux anormal de Beta HCG, en fonction de votre cycle menstruel au moment de la prise. Le taux anormal, souvent au-dessus de 10, est souvent révélateur d’une grossesse.

Plusieurs tests de grossesse positifs

Si vous faites des tests de grossesse et que plusieurs sont positifs, on peut souvent dire sans se tromper que vous êtes enceinte. Un seul test positif ne suffit pas, même si cela est souvent vrai. Toutefois, pour être sûr, deux tests différents sont nécessaires.

Absence de règles, aménorrhée

L’un des principaux signes d’un début de grossesse, c’est l’absence de règles ou un retard de règles.

Dans le cas où vous aviez vos règles avant (donc pas d’absence avant la grossesse) et que votre cycle est subitement perturbé (retard, absence, saignements hors cycle), c’est qu’il y a certainement un problème hormonal derrière OU un manque d’ovulation. Cela peut signifier que vous êtes enceinte. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous chez le gynécologue !

Douleurs au bas du ventre

La plupart du temps, les femmes enceintes ont des douleurs dans le ventre, au niveau de l’estomac, des intestins, mais aussi au niveau du système reproducteur. Ainsi, il n’est pas rare d’avoir des douleurs en bas du ventre, au niveau des ovaires.

Là aussi, la douleur ne doit pas être habituelle pour signifier une grossesse. Toutefois, si vous avez des douleurs chroniques dans cette zone, nous vous conseillons également de consulter un gynécologue.

Problèmes digestifs et constipation

Comme dit précédemment, une potentielle grossesse peut causer des problèmes digestifs, des douleurs aux intestins, des diarrhées, de la constipation, des selles de couleur étrange, etc.

Là aussi, pour avoir un signe de grossesse, vous ne devez pas avoir ce genre de problème à la base, à cause d’autre chose. Cela doit arriver soudainement.

Bien entendu, si vous avez déjà ce genre de soucis, cela peut revenir mais en plus intense encore et durer plus longtemps. Heureusement, il y a des moyens d’éviter la constipation durant la grossesse.

Les bouffées de chaleur

Les hormones sont très fortes pour changer nos humeurs, pour nous procurer des douleurs, du plaisir… Bref, changer notre vie au moindre petit déséquilibre. Et parmi les éléments indésirables que les hormones peuvent créer, il y a les bouffées de chaleur.

Le fait de se sentir lourde, d’avoir chaud, de suer plus que d’habitude, sensation d’étouffer, un inconfort dans la poitrine et la respiration, un inconfort mental, une transpiration excessive, des sueurs froides, des insomnies à cause de cela… Bref, vous avez l’impression d’être malade !

La prise de poids

Alors, ce n’est pas un secret, mais sauf si vous faites un déni de grossesse, vous allez certainement prendre du poids en étant enceinte.

Alors attention, certaines femmes ne prennent pas beaucoup de poids lors de la grossesse, donc cela peut être aussi votre cas et la grossesse peut passer inaperçue de ce côté. Toutefois, si vous prenez du poids en peu de temps, c’est une possibilité.

Pourquoi ? déjà parce que le bébé va prendre de la place et donc étendre votre ventre, mais aussi parce que vous allez instinctivement manger davantage pour nourrir le bébé par les nutriments, pour le protéger avec de la graisse, et à cause des hormones encore une fois (sacrées hormones !).

L’acné

En général, comme à l’adolescence où les hormones sont en plein ajustement, la femme enceinte a des boutons, de l’acné, des cheveux plus gras qu’à son habitude. Mais, attention, certaines femmes ont carrément l’inverse : une belle peau, de beaux cheveux soyeux…

Une fatigue et des vertiges

Une grande partie des femmes enceinte ressentent une forte de fatigue chronique, mais qui arrive d’une manière soudaine, comme si elles étaient malades. Une fatigue qui peut s’accompagner d’insomnies, de vertiges, de moments de déréalisation, de l’anxiété, des crises de panique parfois aussi.

Des maux de tête

Cela va avec la fatigue, mais une grande partie des femmes qui attendent un enfant ont des maux de tête plus fréquents, voire des migraines.

On parle souvent de fatigue oculaire, de douleurs au niveau des tempes, ou encore au sommet du crâne et dans la nuque. Les cervicales et les épaules peuvent aussi faire mal, ainsi que la mâchoire et les oreilles.

Des fringales

Cela n’arrive pas dans tous les cas, mais une grosse partie des femmes enceintes ont des envies de manger à des heures improbables, en pleine nuit par exemple. Elles mangent beaucoup, veulent manger des choses parfois étranges, des envies particulières à des moments incongrus.

Envie d’uriner plus fréquemment

Si vous avez envie de faire pipi plus souvent que d’habitude, vous pouvez autant avoir une infection urinaire qu’une grossesse en cours. Mais, clairement, si cela arrive d’un coup, cela peut vouloir dire que vous êtes enceinte, même si l’envie d’uriner intervient souvent à un stade plus éloigné dans la grossesse.

