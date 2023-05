La grossesse est une période passionnante et unique dans la vie d’une femme. Beaucoup attendent de vivre enfin la sensation d’avoir un petit être qui grandit dans le ventre. Cependant, cette période peut aussi être accompagnée de certains défis physiques et émotionnels. La vie n’est pas toujours toute rose durant ces 9 mois palpitants.

Il est possible de vivre pleinement cette expérience et prendre soin de soi et de son bébé. Pour cela, vous devrez suivre et adopter certaines astuces, et vous adapter à cette nouvelle mode de vie.

Dans cet article, on mettra l’accent sur des exemples concrets de la vie quotidienne d’une femme enceinte. Voici 10 astuces pratiques pour bien vivre votre grossesse.

Prenez soin de votre alimentation durant cette période

Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en protéines maigres et en céréales complètes. Les grands moments de gourmandises vous attendent toujours au tournant. Quand viennent ces moments où vous avez envie d’un plat bien gras (burger, pizza, pâtes), prenez d’abord des collations saines comme des noix, des yaourts ou des fruits frais.

Vous verrez ensuite si vous avez toujours envie d’un plat copieux ou si l’envie est passée. Si ça ne passe pas, ne culpabilisez pas. Au moins, vous ne pourrez plus avaler que la moitié du burger !

Comment composer votre assiette de tous les jours ?

Pour vous aider à manger sainement durant la période de votre grossesse, voici les principales catégories d’aliments que vous devriez idéalement consommer chaque jour :

Hydratation : buvez de l’eau à chaque repas. Par exemple, vous pouvez prendre 1 tasse de thé ou de café ou une tisane ou de l’eau pour le petit-déjeuner, et de l’eau pour le déjeuner et le dîner.

Fruits et légumes : consommez au moins 5 portions par jour (1 portion = 80 à 100 g de fruits ou de légumes). Prenez-en à tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Exemple : 3 portions de légumes + 2 portions de fruits ou 2 portions de légumes + 3 portions de fruits.

Féculents : À consommer à chaque repas. Exemple : pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre, etc. Optez de préférence pour des féculents « complets » ou « semi-complets ».

Produits laitiers : Consommez 2 portions par jour. Choisissez entre les 3 repas principaux pour les inclure. À titre d’exemple : 1 bol de lait (150 ml), 1 yaourt nature, 1 fromage blanc, ou 30 g de fromage affiné pasteurisé.

Viande/poisson/œuf : 1 portion de 100 g par jour au déjeuner ou au dîner. Exemple : 1 steak haché, 2 œufs, 1 petit filet de poulet, 1 petite boîte de thon, etc.

Légumes secs : à consommer 2 fois par semaine. Parmi les options, vous avez les pois chiches, pois cassés, haricots rouges, lentilles, etc. Ils peuvent remplacer la viande ou la volaille s’ils sont associés à des féculents, comme dans un couscous végétarien (pois chiches et semoule). Ils peuvent également être consommés en salade (salade de lentilles, fèves, pois cassés, etc.).

Matières grasses : En petite quantité à chaque repas. Exemple : Beurre, huile, crème fraîche. Privilégiez les matières grasses, crues ou fondues.

VOIR AUSSI : Légumes : vaut-il mieux les acheter surgelés ou frais ?

Restez active durant la période de grossesse ? Oui, c’est possible !

Faites de l’exercice régulièrement en choisissant des activités adaptées à votre condition physique. Avant de commencer ou de poursuivre une activité sportive pendant la grossesse, il est essentiel de consulter votre médecin ou votre sage-femme. Ils pourront évaluer votre condition physique et vous donner des recommandations personnalisées.

Voici les activités à faible impact les plus populaires que vous pouvez effectuer lorsque vous êtes enceinte :

La marche : c’est l’activité numéro 1 à effectuer lorsque vous portez la vie. Elle est simple et accessible à toutes. Papa peut également participer, ce qui en ravit plus d’une. La marche permet de maintenir une bonne condition physique, favorise la circulation sanguine et renforce les muscles des jambes ;

La natation : nager est conseillé pendant la grossesse, car elle réduit la pression exercée sur les articulations tout en renforçant les muscles. Elle permet également de soulager les douleurs lombaires ;

Le yoga prénatal : ce type de yoga est spécialement conçu pour les femmes enceintes. Il combine des postures douces, des exercices de respiration et de relaxation. Il favorise ainsi la flexibilité, l’équilibre et la détente ;

La gymnastique douce : La gymnastique douce, comme le Pilates prénatal, est axée sur le renforcement des muscles profonds, en particulier ceux du dos et du plancher pelvien. Elle améliore la posture, l’équilibre et la stabilité ;

Le vélo stationnaire : c’est une option sûre pour les femmes enceintes, car il limite les risques de chute et de traumatisme. Veillez à régler la selle à une hauteur confortable pour éviter toute pression excessive sur le ventre ;

L’aquagym prénatale : c’est une combinaison d’exercices aquatiques doux et de mouvements de gymnastique effectués dans l’eau. Cela procure une sensation de légèreté et réduit la pression sur les articulations ;

Le stretching : le stretching aide à maintenir la souplesse musculaire et articulaire, tout en soulageant les tensions et les douleurs. Optez pour des étirements doux et évitez les mouvements brusques.

Chaque grossesse est unique, et votre médecin pourra vous conseiller en fonction de votre état de santé et de vos antécédents médicaux. Écoutez toujours votre corps et arrêtez toute activité qui vous semble inconfortable ou douloureuse.

Accordez-vous du repos

Il est crucial d’écouter votre corps et de vous reposer suffisamment. C’est une étape primordiale pour préserver votre santé et celle de votre bébé. Pour ce faire, faites des siestes, adoptez une bonne routine de sommeil et évitez de vous surmener.

Gérez le stress et faites-vous aider dans ce sens

La grossesse peut représenter une période stressante pour de nombreuses femmes en raison des nombreux changements qui s’opèrent. La relaxation est un excellent moyen de réduire le stress. Essayez diverses techniques pour mener une grossesse épanouie :

La respiration profonde ;

La méditation ;

Le yoga prénatal ;

La visualisation guidée.

Consacrez aussi régulièrement du temps à des activités apaisantes qui vous détendent.

Parlez de vos inquiétudes, de vos peurs et de vos joies avec votre partenaire, vos amis proches ou votre famille. Vous pouvez également tenir un journal pour vous exprimer et soulager votre esprit.

Identifiez les situations ou les personnes qui vous stressent et essayez de les éviter autant que possible. Si cela n’est pas possible, apprenez des techniques de gestion du stress pour faire face aux situations stressantes de manière plus sereine.

Accordez-vous régulièrement des moments de détente et de plaisir. Faites des activités qui vous plaisent, comme lire, écouter de la musique, prendre un bain chaud ou vous faire masser. Prenez soin de vous et accordez-vous des moments de douceur.

Apprenez également à dire non lorsque vous vous sentez submergée. N’hésitez pas à demander de l’aide et à déléguer certaines tâches pour alléger votre charge mentale.

Si le stress persiste ou devient accablant, n’hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé. Ils pourront vous fournir des conseils supplémentaires et vous orienter vers des ressources appropriées.

Participez à des activités de soutien

Rejoignez des groupes de soutien pour les femmes enceintes où vous pourrez partager vos expériences, obtenir des conseils et vous sentir entourée par d’autres femmes qui vivent la même période que vous.

Il existe maintenant des forums en ligne où vous pourrez rencontrer plusieurs futures mamans. Un moyen efficace pour vous sentir entourée sans sortir de la maison.

Prenez soin de votre peau

En plus d’aider votre corps à mieux porter votre bébé, prendre soin de vous peut également vous aider mentalement. En instaurant une routine de soins, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Les zones à traiter en priorité lorsque vous êtes enceinte sont les suivants :

Le visage ;

Le ventre ;

Les cuisses.

Voici les soins à prodiguer à ces zones :

Un gommage ;

Une bonne hydratation avec une crème riche ou de l’huile spéciale.

Néanmoins, veillez à toujours utiliser des produits cosmétiques adaptés aux femmes enceintes. Vous pouvez aussi vous rendre dans un Institut spécialisé une fois par mois. Faites-vous dorloter dans cet espace dédié au bien-être. Soins et modelage sont les maîtres mots !

VOIR AUSSI : Combien de litres d’eau devez-vous boire chaque jour pour être en bonne santé ?

Faites des exercices de renforcement du plancher pelvien

Effectuez régulièrement des exercices de Kegel pour renforcer les muscles du plancher pelvien et prévenir les problèmes d’incontinence. Comment procéder ? C’est simple, suivez les étapes suivantes :

Identifier les muscles du plancher pelvien : les muscles du plancher pelvien sont ceux que vous utilisez pour retenir l’urine ou interrompre le flux urinaire. Pour les localiser, essayez d’arrêter votre jet d’urine en plein milieu. Les muscles que vous utilisez sont les muscles du plancher pelvien ;

Vous pouvez faire les exercices de Kegel dans différentes positions, que ce soit assis, allongée ou debout. Choisissez la position qui vous convient le mieux ;

Contractez les muscles du plancher pelvien en serrant comme si vous essayiez de retenir l’urine ou de retenir un gaz. Assurez-vous de ne pas contracter les muscles abdominaux, les fesses ou les cuisses pendant l’exercice ;

Maintenez cette contraction pendant 5 à 10 secondes, en respirant normalement pendant l’exercice. Assurez-vous de ne pas retenir votre souffle ;

Relâchez maintenant très lentement les muscles du plancher pelvien. Prenez une pause de 5 à 10 secondes avant de répéter l’exercice.

Répétez cet exercice de contraction et de relâchement 10 à 15 fois. Essayez de faire au moins trois séries d’exercices de Kegel par jour. Il est donc important de noter que la régularité est essentielle pour obtenir des résultats. Créer une routine quotidienne peut ainsi vous aider à vous rappeler de faire vos exercices de Kegel.

Faites-vous plaisir

Accordez-vous des moments de détente et de plaisir en vous offrant des massages prénatals, en lisant des livres sur la maternité ou en participant à des activités qui vous plaisent. C’est un point que vous devez respecter comme elle est importante pour votre bien-être. Si vous ne vous portez pas bien et que vous n’êtes pas épanouie, votre bébé aussi en souffrira.

Tournez-vous vers l’Ayurveda

L’Ayurveda en quelques mots

L’Ayurveda, une médecine traditionnelle indienne vieille de plusieurs milliers d’années, gagne en popularité parmi les femmes enceintes pour plusieurs raisons.

Elle adopte une approche holistique de la santé, en considérant le corps, l’esprit et l’âme comme interconnectés. Pendant la période de grossesse, les femmes cherchent souvent des solutions qui prennent en compte tous ces aspects. L’Ayurveda répond parfaitement à ce besoin en offrant des conseils sur l’alimentation, le mode de vie, les soins du corps et les pratiques de bien-être.

Pendant la grossesse, où le corps subit de nombreux changements physiques et hormonaux, l’Ayurveda propose des recommandations pour maintenir l’équilibre et favoriser une grossesse en bonne santé.

L’intérêt de cette technique durant la période de grossesse

Il met également l’accent sur l’alimentation comme élément essentiel de la santé. Les professionnels de cette pratique recommandent des aliments adaptés à chaque stade de la grossesse pour favoriser une croissance saine et prévenir les déséquilibres.

Pendant la grossesse, où la peau peut être plus sensible, les femmes enceintes cherchent souvent des alternatives douces et non toxiques pour les produits de soins. L’Ayurveda propose des herbes, des huiles et des formulations naturelles pour satisfaire les futures mères.

L’Ayurveda reconnaît l’importance de la relaxation et de la gestion du stress pour une grossesse saine. Il recommande des techniques de respiration, de méditation, de yoga et des massages spécifiques pour aider à soulager le stress, à favoriser la détente et à préparer le corps à l’accouchement. Dans ce sens, L’Ayurveda propose des pratiques spécifiques pour la préparation à l’accouchement, à l’instar des suivants :

Les massages à l’huile ;

Les bains spéciaux ;

Les rituels de purification.

Ces pratiques sont conçues pour renforcer le corps, apaiser l’esprit et préparer la femme à l’accouchement.

Il est important de noter qu’il est essentiel de consulter un praticien qualifié en Ayurveda ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés. Ils pourront fournir des recommandations adaptées à votre constitution individuelle, à votre état de santé et à votre grossesse spécifique.

La période de grossesse varie selon la personne

La période de grossesse est un chapitre unique dans la vie d’une femme. Il est important de vivre cette période de manière positive et épanouissante. En suivant ces 10 astuces pratiques et en vous adaptant à votre nouvelle réalité, vous pourrez profiter pleinement de votre grossesse et vous préparer à accueillir votre bébé dans les meilleures conditions. N’oubliez pas que chaque grossesse est différente, alors faites preuve de bienveillance envers vous-même et écoutez toujours votre corps.