Combien de litres d’eau devez-vous boire chaque jour pour être en bonne santé ?

Tous les jours, nous perdons environ 1,5 à 2,5 litres d’eau par jour (pour un adulte avec activité normale et IMC normal), à cause notamment de la respiration, la digestion, de la transpiration ou encore du simple fait de faire du sport ou de dormir. Il faut donc reconstituer cette perte d’eau en apportant une nouvelle « dose » vitale au corps. En moyenne, on estime que l’organisme d’un humain adulte est constitué de 65 % d’eau, soit approximativement 45 litres pour une personne de 70 kg.

Cette quantité doit être renouvelée régulièrement et donc vous devez boire beaucoup d’eau tous les jours, au minimum pour remplacer la perte d’1,5 litre minimum quotidienne, pour un adulte. Mais, il y a des subtilités, la quantité d’eau à boire tous les jours dépend de votre poids.

Combien de litres d’eau devez-vous boire par jour en fonction de votre poids ?

Sachez qu’il n’y a pas de science exacte sur la quantité d’eau que vous devez boire par jour. La seule chose que nous savons, c’est qu’il faut boire suffisamment (et hydrater sa peau aussi avec des crèmes par exemple ou des douches) pour remplacer la perte d’eau au quotidien. Nous savons aussi qu’il ne faut pas absorber trop d’eau non plus, l’excès n’est jamais bon. Il y a un juste milieu qui dépend essentiellement de votre poids et de votre activité lorsque vous êtes adulte.

Plus on est lourd, plus on est malade, plus on transpire, plus on fait de sport, plus il faut boire.

Au minimum, avec une activité normale et un IMC normal, entre 1,75 et 2,5 litres d’eau par jour est conseillé pour un homme. Entre 1,4 et 2 litres d’eau par jour pour une femme. C’est un minimum.

Mais, on estime qu’il faut boire 35 ml d’eau par kilogramme de poids corporel. Donc, pour une personne qui pèse 80 kg, ce sera environ 2,8 litres par jour. Un peu plus si la personne a une activité physique intense et régulière ou si la personne a une maladie ou une altération de la santé (2,3 litres en moyenne pour une femme enceinte, ou encore une personne atteinte d’un cancer). Nous sommes donc bien loin des 1,5 litre d’eau que nous avons l’habitude d’entendre.

Hydratation : Les recommandations pour les bébés et les enfants

Pour les enfants, ce calcul est très différent. Actuellement, la communauté scientifique s’accorde à dire que le corps des bébés est constitué d’environ 75 % d’eau, et celui des enfants de 70 %. Ainsi, voici les recommandations l’EFSA (European Safety Food Autorithy) pour les bébés et enfants.

De 0 à 6 mois : 680 ml avec le lait.

: 680 ml avec le lait. Un nourrisson de 6 à 12 mois devrait boire environ 800 à 1000 ml.

devrait boire environ 800 à 1000 ml. Pour un enfant de 1 à 3 ans : 1,1 litre à 1,2 litre.

: 1,1 litre à 1,2 litre. Pour un enfant de 4 à 8 ans : 1,6 litre.

: 1,6 litre. Un enfant de 9 à 13 ans : 1,9 litre pour les filles et 2,1 litres pour les garçons.

: 1,9 litre pour les filles et 2,1 litres pour les garçons. De 14 ans à 18 ans : 2 litres pour une fille et 2,5 litres pour un garçon.

Comment faire quand ne pense pas à boire ou qu’on aime pas l’eau ?

Vous êtes nombreux à ne pas arriver à boire les quantités suffisantes d’eau par jour. En France, nous sommes bien connus comme de mauvais buveurs d’eau. Il parait qu’une grande majorité de la population boirait moins d’un litre par jour. Comment faire quand on n’aime pas l’eau ou qu’on ne pense pas à boire ?

Le mieux, c’est de vous forcer malheureusement. Vous ne pouvez pas vivre sans eau et ne pas boire assez peu entrainer de graves soucis de santé. Pour arriver à boire assez par jour, il peut être utile d’aromatiser l’eau avec des sirops sans sucre ou avec des pastilles. Vous pouvez aussi boire plus d’eau en buvant des tisanes, par exemple.

Le mieux demeure quand même de boire de l’eau pure. Dans ce cas, essayez de vous mettre des rappels sur votre téléphone ou sur le frigo pour penser à boire et vous forcer à le faire.

Si possible essayez de calculer la quantité d’eau qu’il vous faut en fonction de votre poids, puis de calculer le nombre de verres qu’il vous faut par jour. Même chose avec la contenance de votre gourde préférée. De celle façon, vous aurez un objectif de nombre de gourdes ou de verres à boire par jour. Certaines personnes aiment le challenge et ça les aide à boire davantage.