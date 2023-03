Arrêter de tousser en 5 minutes : les meilleures astuces !

Maintenant que vous savez comment déboucher votre nez en seulement 19 secondes, voyons ensemble comment arrêter de tousser en 5 minutes avec des astuces simples et efficaces. Remèdes naturels contre la toux, conseils et produits de la pharmacie… Voici comment faire passer une quinte de toux en un temps record.

Notre conseil : combinez toutes ces astuces ensemble pour encore plus d’efficacité sur le long terme !

Pourquoi vous toussez et comment prévenir la toux ?

Pour commencer, sachez que la toux ne se règle pas vraiment en un claquement de doigt. Du moins, il existe des astuces pour arrêter de tousser sur l’instant. Par contre, en fonction de la cause de la toux, il faudra traiter cette cause pour éviter que des quintes ne reviennent en force.

Généralement, il vaut mieux aller consulter son médecin traitant pour connaitre vos éventuels problèmes de santé qui ont pour conséquence la toux grasse ou sèche. Par la suite, ce dernier vous aidera à prévenir le retour des crises de toux. Voici quelques causes possibles et des solutions envisagées :

Vous souffrez peut-être d’une infection respiratoire . Dans ce cas, il faut évidemment traiter le rhume, la grippe ou encore la bronchite en cause. Souvent, la toux intervient du jour au lendemain et alterne entre sèche et grasse durant le temps de la maladie. Pour éviter de tomber malade ainsi, veillez à vous laver les mains souvent, mais aussi à vous couvrir.

. Dans ce cas, il faut évidemment traiter ou encore la bronchite en cause. Souvent, la toux intervient du jour au lendemain et alterne entre sèche et grasse durant le temps de la maladie. Pour éviter de tomber malade ainsi, veillez à vous laver les mains souvent, mais aussi à vous couvrir. Il est aussi possible qu’il s’agisse d’une allergie . Ainsi, la poussière, les acariens, le pollen ou les poils d’animaux peuvent être en cause. Les éternuements et gonflements s’accompagnent à la toux. Dans le cas d’une allergie, il faut consulter un médecin pour prendre éventuellement des médicaments ou changer vos habitudes de vie.

. Ainsi, peuvent être en cause. Les éternuements et gonflements s’accompagnent à la toux. Dans le cas d’une allergie, il faut consulter un médecin pour prendre éventuellement des médicaments ou changer vos habitudes de vie. Ce peut être aussi lié à un reflux gastro-œsophagien (RGO), soit une acidité de l’estomac trop forte. Dans ce cas, il vaut mieux traiter ces remontées acides. Notamment avec des médicaments et avec une nouvelle hygiène de vie (façon de manger, aliments à consommer, position pour dormir).

(RGO), soit une acidité de l’estomac trop forte. Dans ce cas, il vaut mieux traiter ces remontées acides. Notamment avec des médicaments et avec une nouvelle hygiène de vie (façon de manger, aliments à consommer, position pour dormir). L’asthme peut aussi vous faire tousser. Dans ce cas, pas de solution magique : consulter un médecin pour obtenir des produits (inhalateurs, par exemple) et des conseils pour limiter la toux liée au allergènes.

peut aussi vous faire tousser. Dans ce cas, pas de solution magique : consulter un médecin pour obtenir des produits (inhalateurs, par exemple) et des conseils pour limiter la toux liée au allergènes. Le fait de fumer du tabac. Les cigarettes font tousser car elles irritent les poumons et les voies respiratoires. Ainsi, tenter d’arrêter ou de réduire la cigarette peut être une solution.

VOIR AUSSI : Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

Astuces pour arrêter de tousser : les techniques naturelles

Il existe plein d’astuces naturelles pour arrêter de tousser rapidement. En voici quelques-unes à tester si vous toussez beaucoup et que vous voulez arrêter vite.

Un remède naturel à base d’eau chaude, de miel et de citron

Boire un remède naturel à base d’eau chaude, de miel et de citron. Afin de dégager les voies respiratoires, vous pouvez tester ce remède naturel qui est, en plus, riche en vitamines. Cela renforcera forte système immunitaire par la même occasion.

Dans une tasse, versez de l’eau chaude et ajoutez pour la tasse pleine d’eau deux cuillères à soupe de jus de citron et trois cuillères à soupe de miel ou de sirop d’agave. De manière générale, buvez beaucoup d’eau ! Mais, évitez le lait et les sodas, ainsi que les jus de fruit.

Prendre un bain ou une douche bien chaude

Prenez un bain chaud ou une douche bien chaude. En effet, la chaleur libère les bronches. La vapeur va vous aider à arrêter de tousser. Ajoutez des huiles essentielles de menthe dans le bain et cela devrait fonctionner d’autant mieux.

Tenez-vous bien droit et respirez correctement

Tenez-vous toujours bien droit, assis, debout et pour dormir. D’ailleurs, dormez si possible sur le dos ou sur le côté, mais bien droit. Ajoutez un coussin sous le corps pour aplanir celui-ci si besoin. Lorsque vous vous tenez droit, veillez à respirer de façon profonde, même si cela doit justement actionner la toux. Forcez la respiration pour aller en profondeur. L’idéal est de respirer profondément par le nez et d’utiliser un maximum le ventre dans la respiration plutôt que le haut du corps.

Inhalez de la vapeur pour arrêter de tousser

Inhalez de la vapeur ! Cette solution est assez efficace. Pour ça, remplissez un bol avec de l’eau chaude et ajoutez si possible quelques gouttes d’huile essentielle de menthe. Penchez-vous au-dessus du bol et respirer la vapeur. Vous pouvez faire ça avec la première astuce d’ailleurs (l’eau chaude au citron et miel).

VOIR AUSSI : Combien de calories brule-t-on par jour sans rien faire ?

Arrêter de tousser : les astuces des pharmaciens

Si vous avez encore une toux tenace, testez donc ces astuces pour arrêter de tousser trouvables en pharmacie. Vous pouvez par exemple acheter des gouttes pour la gorge ou des sirops en pharmacie pour calmer la toux facilement et rapidement.

Ces produits sont spécialement conçus pour apaiser la gorge.

Par ailleurs, utilisez des sprays au sel marin pour le nez si le nez est bouché aussi ou s’il coule. Cela aidera à calmer la toux. Pour cause, quand le nez coule, il coule aussi dans la gorge, ça provoque la toux justement.

Il est aussi possible d’acheter en pharmacie une pommade au menthol. Cette dernière frictionnée sur votre poitrine et gorge aura pour effet de dégager vos voies respiratoires. Il en va de même pour les pastilles au miel et au citron qui sont très efficaces pour calmer la toux sur un temps court.