Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

Vous avez des taches brunes sur la peau du visage ou encore sur vos bras ou jambes ? Cela arrive très souvent et c’est totalement naturel. Néanmoins, les 11 % de personnes touchées par ce phénomène en souffrent tous les jours, surtout par complexe et par peur de la maladie. Mais, la majorité du temps, ces taches brunes sur la peau sont bénignes et peuvent même se traiter naturellement.

Pourquoi avez-vous des taches brunes sur la peau ?

Pour commencer, il faut savoir pourquoi on a des taches brunes sur la peau. Pour être certain du diagnostic, il vaut mieux demander à son médecin traitant ou encore à un dermatologue. Dans le cas présent, les taches brunes qui appariassent sur la peau, sur le visage ou les bras, n’a rien à voir avec une maladie de la peau. D’ailleurs, aucune maladie ne produit de telles marques, hormis s’il s’agit de marques anciennes de lésions de grattage.

Ces taches brunes de la peau apparaissent majoritairement sur des peaux à tendance brune, qui bronzent facilement sans trop de risque de coups de soleil. Plus rarement, elles arrivent sur des peaux de rousses. Plusieurs facteurs peuvent les provoquer. Notamment :

Une exposition prolongée aux rayons UV , et donc au soleil. Attention, à ne pas trop s’exposer ou à prendre des dispositions (casquettes, crèmes solaires, crèmes hydratantes).

, et donc au soleil. Attention, à ne pas trop s’exposer ou à prendre des dispositions (casquettes, crèmes solaires, crèmes hydratantes). Le diabète . La maladie peut totalement faire apparaitre ces taches brunes sur la peau. Malheureusement, seul le traitement du diabète et des taches individuellement peut en venir à bout.

. La maladie peut totalement faire apparaitre ces taches brunes sur la peau. Malheureusement, seul le traitement du diabète et des taches individuellement peut en venir à bout. Les maladies hormonales . Le syndrome des ovaires polykystiques, entre autres, peut provoquer ce style de taches, y compris d’autres anomalies de peau.

. Le syndrome des ovaires polykystiques, entre autres, peut provoquer ce style de taches, y compris d’autres anomalies de peau. Un tabagisme intense. Fumer peut aussi avoir un impact sur la qualité de la peau du fumeur. Dans ce cadre, la peau peut se détendre et devenir plus fine. Elle devient davantage fragile et les UV peuvent y faire plus de dégâts.

intense. Fumer peut aussi avoir un impact sur la qualité de la peau du fumeur. Dans ce cadre, la peau peut se détendre et devenir plus fine. Elle devient davantage fragile et les UV peuvent y faire plus de dégâts. L’utilisation de certains médicaments . Les antidépresseurs, anti-coagulants, des produits contre le diabète peuvent empirer les taches.

. Les antidépresseurs, anti-coagulants, des produits contre le diabète peuvent empirer les taches. Une déshydratation de la peau et une mauvaise hydratation générale. Le manque d’eau ou une peau sèche peuvent faire apparaître ces taches.

de la peau et une mauvaise hydratation générale. Le manque d’eau ou une peau sèche peuvent faire apparaître ces taches. Ce peut également être un signe de grossesse . Enceinte, vous avez plus de chance de voir des taches de ce genre apparaitre sur la peau.

. Enceinte, vous avez plus de chance de voir des taches de ce genre apparaitre sur la peau. Les tâches brunes peuvent aussi arriver naturellement lorsque vous prenez en âge .

. L’hérédité aurait également une incidence. Dans ce cas, les taches brunes de la peau sont plus difficilement traitables. Si des membres de votre famille en ont, c’est certainement cela.

Pour traiter les taches brunes sur le corps, il est primordial de connaître la cause. C’est dans ce cas que le dermatologue peut être utile. Pour cause, il est possible d’atténuer la pigmentation des taches, voire de les enlever. Mais, elles peuvent revenir si la cause n’est pas traitée.

Les solutions naturelles pour se débarrasser des taches brunes sur la peau : le bicarbonate de soude

Pour atténuer ces taches, il existe une solution naturelle pour votre peau. Notamment le bicarbonate de soude. Ce dernier est un exfoliant doux qui sera très adapté au traitement des marques sur la peau, y compris les marques brunes de cicatrisation. Voici la technique pour faire un véritable masque anti-traces pour la peau.

Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude avec de l’eau. Le but va être de former une pâte. Appliquez la pâte sur les zones où vous avez des taches brunes et massez très doucement. Laissez agir environ 10 minutes, puis rincez à l’eau claire. Réitérez l’opération sur plusieurs semaines si besoin.

Autre solution naturelle : utiliser du citron ou encore de l’huile d’olive vierge

Il existe d’autres solutions naturelles, mais réputées plus longues que celle avec le bicarbonate. Vous pouvez par exemple utiliser du citron. Riche en vitamine C, il sera d’une grande aide dans le traitement de votre peau brunie.

Pour cause, le citron a pour effet d’éclaircir la peau justement. Pour cela, pressez le jus d’un citron et appliquez-le directement sur la zone touchée. Laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Rincez à l’eau claire et froide.

Il existe aussi la technique de l’huile d’olive vierge. Veillez à choisir une huile de bonne qualité, c’ets très important ! Riche en antioxydants et en vitamine E, l’huile d’olive (mais aussi l’huile d’avocat) permet surtout de nourrir et d’hydrater la peau.

Si la peau est sèche ou que vous ne buvez pas assez, cette technique est idéale. Pour cela, appliquez quelques gouttes d’huile d’olive directement sur la zone des taches. Massez pendant 2 minutes, tout doucement. Laissez agir 15 minutes et rincez à l’eau claire et froide.

Les autres traitements possibles pour les enlever efficacement

Il existe néanmoins d’autres traitements, mais non-naturels, pour traiter la peau. Si vous souhaitez retirer vos taches brunes du visage ou du reste du corps (vous pourriez les garder, ce n’est pas dangereux), un traitement moins doux est possible.

Beaucoup de dermatologues utilisent, par exemple, la technique des lasers. Ce sont surtout les dermatologues esthétiques qui s’en occupent. Le traitement au laser ou au peeling sont les techniques les plus utilisées.

Néanmoins, ce sont des soins chimiques qui peuvent irriter la peau, voire la dégrader. Ce n’est donc pas une décision à prendre à la légère. Ce genre de traitement peut éventuellement entrainer l’apparition de plaques, des irritations, des cloques et des démangeaisons.

Il se peut même que les taches ne disparaissent pas. Comme pour les traitements naturels, le traitement chimique ne garantit pas la disparition des traces brunes sur la peau. Pour beaucoup de personnes, ces taches sont tellement anciennes qu’elles ne peuvent même plus être enlevées. C’est d’autant plus vrai si ces traces sont d’origine héréditaire.

Nous espérons avoir répondu à vous questions sur les causes et les traitements possibles des taches brunes sur la peau. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire pour plus amples informations sur ce sujet.