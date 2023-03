Comment savoir si les punaises de lit ont disparu ?

Les punaises de lit sont des insectes qui touchent de nombreux foyers et sont une vraie horreur à traiter. Responsables de piqûres et de démangeaisons… elles peuvent également être très difficile à éradiquer. On fait le point sur comment reconnaitre des punaises de lit, comment s’en débarrasser et comment voir si elles sont parties.

Punaises de lit : D’où viennent-elles exactement et comment savoir si on en a ?

Les punaises de lit peuvent arriver dans votre intérieur de plusieurs manières. Généralement, elles peuvent se cacher puis infester vos meubles et literies en arrivant d’un meuble usagé, d’un matelas ou de linge de lit infesté, de l’hôtel, d’autres personnes touchées, de vêtements usagés ou encore de bagages infestés.

Il est également possible que les punaises viennent d’elles-mêmes de l’extérieur, comme les puces. Nous pouvons en trouver dans les plantes, le bois, par exemple. Ainsi, sachez que ce n’est pas grave d’avoir des punaises de lit chez soi, c’est courant. Cela ne résulte généralement pas d’une mauvaise hygiène de votre part. Néanmoins, une mauvaise hygiène les encourage à rester.

Mais, comment savoir si vous avez des punaises chez vous ? Il y a des signes infaillibles. Par exemple : des cadavres de punaises sur le sol, sous le lit, des punaises dans les pliures du matelas, de la taie d’oreille… Mais aussi, vous pouvez trouver des petits débris noirs, des crottes de punaises de lit sur la literie.

Vous aurez aussi des piqures sur la peau, généralement sur la peau de toutes les personnes qui dorment sur un lit infesté. Si vous vous grattez la nuit, que vous avez du mal à trouver le sommeil ou encore que des boutons apparaissent le lendemain matin, cela est souvent le signe de la présence des punaises de lit. Autre possibilité : des taches rouges, de sang, sur les draps. Cela vient du fait que vous écrasez des punaises de lit en bougeant lorsque vous dormez.

VOIR AUSSI : Comment différencier l’allergie et la piqure de punaises de lit ?

Traitement : comment se débarrasser des punaises de lit ?

Il y a plusieurs traitements de choc contre les punaises. Vous pouvez évidemment faire appel à un professionnel si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre.

Mais, à faire vous-même, vous pouvez laver tous les draps, le matelas, les literies, mais aussi vos vêtements à température élevée, à la machine ou au nettoyeur vapeur. L’important est de désinfecter les tissus et surtout de trouver le nid pour les éradiquer. Le nid peut se trouver n’importe où, y compris dans vos armoires. Ajoutez au lavage intensif, l’utilisation d’un traitement en bombe contre les punaises de lit.

VOIR AUSSI : Tout ce que vous devez savoir sur une piqure de bourdon : prévention et traitement

Savoir si elles ont disparu ? Les méthodes les plus courantes

Pour savoir si vous en avez fini avec ces bestioles invasives, il y a plusieurs méthodes très simples et efficaces. Pour commencer : vous n’aurez plus de piqûres (elles sont rouges et enflées), vous ne trouverez plus de crottes ni de taches de sang. Observez donc attentivement les lits, matelas, literies pour voir s’il y a des taches de sang, même petites, et des excréments.

Inspectez les draps et toute la chambre pour voire si vous en trouvez des vivantes. Elles sont vraiment petites, donc ouvrez l’œil. Des cadavres de punaises de lit se trouveront sur le sol si elles sont en train de mourir. Il existe également des détecteurs à punaise dans le commerce, si vous avez encore un doute. En tout cas, si aucun signe ne démontre la présence des insectes, elles ont probablement disparu. Dans le doute, appelez un professionnel pour constater la fin de l’invasion.