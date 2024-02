C’est déjà arrivé à n’importe qui de voir des insectes volants comme des papillons ou encore des moustiques en train de voler au niveau des lumières ou des lampadaires quand il fait nuit. Mais, en réalité, pourquoi les insectes font-ils cela ?

Si vous arrivez à comprendre pourquoi ils ont ce comportement, vous pourrez par exemple trouver une solution pour ne plus avoir de moustiques ou encore de papillons autour de vos lumières artificielles chez vous. Et justement, nous avons une solution pour éloigner les insectes.

Voici pourquoi les insectes volent autour des lumières le soir

Première chose à savoir : les insectes ne sont pas vraiment attirés par la lumière. C’est le cas avec les moustiques qui n’ont qu’une faible sensibilité aux objets lumineux. Les moustiques sont davantage attirés par votre sang ou par vos odeurs corporelles que par le reste.

Mais, pour d’autres animaux comme les papillons, la lumière peut effectivement avoir une influence sur eux. En premier lieu, la lumière les attire car elle est ici le seul objet lumineux dans la nuit et ressemble à la lune de leur point de vue. Et une fois sur la lumière, ils y restent.

Mais, il ne s’agit pas du tout d’attirance qui les fait rester. En réalité, la lumière artificielle de nos lampes a plus un effet néfaste sur eux. Les lampes peuvent les désorienter, les affoler, les énerver. C’est pour cette raison que beaucoup d’animaux comme les punaises par exemple se tapent contre les ampoules.

Ils ne sont donc pas attirés par la chaleur de la lumière, mais ils sont en réalité ils sont en plein « vertige ». C’est en tout cas ce que nous apprenons dans cette vidéo de Le Blob.

Les insectes seraient en fait « piégés » par la lumière, ils tournent le dos continuellement à celle-ci par réponse lumineuse. Cela les fait entrer dans un état hypnotique, mais cela ne fonctionne donc pas avec tous les spécimens.

Nos conseils pour éviter les papillons et moustiques autour de vos lampes dehors et de nuit

Bon du coup, comment éviter que les insectes ne volent autour de vos lumières ? Il n’y a de vraies solutions contre ça, mais il semble que remplacer ses lampes par des lumières leds permet de réduire le nombre de volatiles.

Du moins, seulement si une lampe qui diffuse de la lumière plus chaude et dorée (non blanche) est placée un peu plus loin. Ils seront attirés par cette lampe et non par la lampe led. Sinon, misez sur les lampes anti-insectes à lumière bleue ou encore sur les bougies ou sur le brasero pour vos soirées en extérieur !

