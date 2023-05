Les moustiques sont attirés par la lumière : vrai ou faux ?

« Éteint la lumière, tu vas attirer les moustiques ! », voilà une phrase qu’on pourrait entendre en été ou à l’arrivée des beaux jours. Il faut dire que certaines personnes se font davantage piquer que d’autres et allumer la lumière quand les moustiques sont de sortie semble donc une bien mauvaise idée. Porteurs de maladie, désagréables à l’oreille la nuit lorsqu’ils volent près de vous et adorateurs de votre sang, les moustiques sont-ils réellement attirés par la lumière ? Débunkage !

Les moustiques sont-ils attirés par la lumière ? Réponse !

Vous êtes réellement sûrs que les moustiques sont attirés par les lampes allumées dans la nuit ? En réalité, ces petits insectes volants qui pondent dans les eaux stagnantes ne sont pas comme des papillons de nuit ou comme des punaises qui, effectivement, sont attirés par les lumières qui dégagent de la chaleur (cela ne fonctionne pas avec les leds par exemple).

Non, les moustiques ne sont pas attirés par la lumière.

D’après de nombreuses études, dont une publiée dans Scientific Reports en 2013, ces petites bestioles qui piquent vous piqueront tout autant que vous éteignez ou allumiez votre ampoule. En fait, les moustiques ont une faible sensibilité à la luminosité, ce n’est donc pas ça qui les attire en priorité lorsqu’ils envahissent votre maison.

Et du coup, si ce n’est pas la lumière, qu’est-ce qui attire les moustiques ?

En réalité, les moustiques sont plus attirés par les odeurs que par une quelconque lumière ou chaleur. Ce sont les odeurs corporelles humaines qui attirent ces petites bêtes puisqu’elles se servent de vous comme d’un garde-manger.

Les plantes peuvent aussi les attirer puisque le mâle, de son côté, n’est pas hématophage comme la femelle. Les deux, mâle et femelle, se nourrissent aussi des plantes et du nectar des fleurs. De son côté, la femelle est aussi hématophage, elle mange du sang.

Mais, elle ne se sert que de quelques gouttes dans un but précis : le sang lui sert à pondre ses œufs.

D’ailleurs, généralement, si vous n’avez pas de plan d’eau stagnante chez vous, la femelle aura peu d’intérêt à vous piquer pour aller pondre en suite.

Le gaz carbonique que nous dégageons quand nous respirons et inspirons serait aussi responsable, au même titre que les odeurs corporelles. Les personnes qui se font davantage piquer par les moustiques n’ont donc pas un sang plus sucré, le moustique n’est pas attiré par le sucre dans le sang. Cela veut juste dire que vous émettez plus de CO2 en respirant et que vous transpirez beaucoup.

Vrai ou faux : les autres idées reçues sur les moustiques

Les moustiques sont attirés par les peaux sucrées, le sang sucré. Du coup, vous l’aurez compris, ceci est une idée reçue. C’est complétement faux. En fait, il est de coutume de dire que les personnes avec une glycémie haute ou en surpoids sont davantage piqués. Et c’est vrai. Mais ce n’est pas dû au sucre, mais à une hypertranspiration et à davantage de CO2 émis à cause notamment du surpoids. Les sportifs sont également beaucoup piqués par les moustiques d’ailleurs.

Les moustiques ne sont présents que l’été. Faux et Vrai. Les moustiques sont actifs entre 18 à 30 °C. Néanmoins, il leur faut une eau à 25 degrés pour pondre, donc ils sont effectivement plus actifs en été.

Les moustiques transmettent des maladies graves. Oui, ça c’est vrai, mais pas tout le temps. Certains ne vous transmettrons rien, d’autres oui. C’est la roulette russe. Paludisme, fièvre jaune, chikungunya… Les épidémies sont nombreuses. Par contre, c’est faux de dire que le moustique peut transmettre le sida. En effet, le virus du sida, le VIH n’est pas viable plus de 24 heures après son entrée dans l’organisme du moustique.

La citronnelle est un répulsif naturel contre les moustiques. Faux. Au même titre que la lumière qui attirerait les moustiques, la citronnelle ne les éloigne pas. En fait, c’est plutôt la fumée des bougies qui les éloignerait.

D’autres idées reçues sur les moustiques ?

Les moustiques ne piquent que la nuit. Complétement faux. Les moustiques peuvent piquer le jour. Certaines espèces sont simplement plus actives à la tombée de la nuit.

Les applications contre les moustiques fonctionnent. Non, les applications ne peuvent pas éloigner les moustiques. Les ultrasons sont inefficaces d’après toutes les études scientifiques.

Il ne faut pas gratter une piqûre de moustique. C’est vrai. Plus vous grattez, plus la zone va gonfler et démanger.

Le moustique meurt après avoir piqué. Faux, la femelle a besoin de vous piquer pour pondre et sachez qu’elle peut pondre jusqu’à 300 fois.