Lorsqu’un terrariophile débutant demande les espèces de serpents qui conviendraient pour un premier élevage, deux espèces sont systématiquement citées par les connaisseurs : le serpent des blés (Pantherophis guttatus) et le python royal (Python regius). Parfois, le python royal est même peu conseillé, car sa longue période de jeûne assez fréquente risque de déstabiliser certains débutants. De plus, il possède un caractère craintif qui lui fait souvent manquer des repas.

D’autres espèces peuvent tout de même convenir à de nombreux débutants. Voici une liste de serpents les plus rares en élevage. La plupart des reptiles présentés dans cet article ont des conditions de maintien assez particulières, mais faciles à assimiler.

Les espèces du genre Boaedon

Les Boaedons sont des espèces de couleuvres africaines de petite taille, mesurant en moyenne 1 mètre pour les mâles et 1,20 mètre pour les femelles. Leurs conditions de maintien sont similaires aux serpents des blés (Gutts) : 30° au point chaud, 25° au point froid et 25° au point chaud la nuit.

Les Boaedons ont un grand appétit une fois qu’ils commencent à manger. Ils sont plutôt actifs et curieux, et présentent certaines mutations selon les espèces. Il est par exemple possible de trouver des Boaedons albinos et hypo, mais aussi des localités.

3 espèces de Boaedons sont généralement élevées en terrariophilie : le Boaedon lineatus, le Boaedon capensis et le Boaedon fuliginosus. Ces dernières sont très souvent confondues, notamment la fuligonosus et la capensis. Une majorité des spécimens est donc souvent des hybrides ou des « cross » entre deux espèces de Boaedons.

Découvrez la fiche élevage du Boeadon lineatus :

Le Zamenis situla

Le Zamenis situla ou couleuvre léopard est considéré par beaucoup comme la plus belle couleuvre d’Europe. On le retrouve en Italie, en Grèce, en Turquie, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe de l’Est. Il affiche un petit gabarit de 70 cm en moyenne qui peut grimper jusqu’à plus de 1,10 mètre.

Le Zamenis situla se nourrit essentiellement de petites proies. Sa manipulation est peu conseillée, voire interdite, car c’est une espèce assez stressée. La couleuvre léopard convient alors surtout aux terrariophiles préférant l’observation.

On ne dénote aucune mutation sur cette espèce de couleuvre, mais uniquement une localité lignée originaire de l’île de Milos. Celle-ci rappelle le pattern du Tessera chez les serpents des blés.

Les conditions de maintien du Zamenis situla sont un peu moins élevées que celles d’un Gutt. Il lui faut généralement 26° au point chaud au printemps et 30° au point chaud en été. Il préfère les terrariums de type naturel. La couleuvre léopard est une espèce diurne et active. Il faut donc prévoir un éclairage de terrarium.

Voici le Zamenis Situla en vidéo :

Les serpents du genre Lampropeltis

Lorsqu’on parle d’espèces de serpents idéales pour un élevage à domicile, on entend souvent parler du serpent-roi de Californie (Lampropeltis californae). De nombreux amateurs de serpents pensent même qu’il est le seul représentant du genre Lampropeltis. Pourtant, beaucoup d’autres espèces existent, et elles sont, pour la plupart, bien plus belles que le californae.

On cite par exemple :

Lampropeltis alterna ;

Lampropeltis mexicana;

Lampropeltis pyromelana;

Lampropeltis triangulum;

Lampropeltis knoblochi.

Toutes ces espèces sont originaires d’Amérique du Nord, et leurs conditions de maintien sont à peu près les mêmes : un point chaud de 29° à 30°. À noter tout de même qu’en tenant compte de la grande taille des États-Unis, des différences de températures peuvent survenir entre les espèces.

L’Antaresia childreni

Le python de Children (Antaresia childreni) est une race de serpent originaire d’Australie. Il possède un gabarit relativement petit pour un python (environ 80 à 100 cm). Il est assez calme et a beaucoup d’appétit. Étant un serpent australien, il demande alors des températures similaires aux Gutt : 25° au point froid et 30° au point chaud en journée. La température de nuit doit néanmoins être un peu plus élevée au point chaud.

On le retrouve habituellement dans les forêts côtières relativement humides, ainsi qu’aux zones plus sèches et rocheuses, vers l’intérieur des terres. L’Antaresia childreni affiche la répartition la plus vaste de tous les pythons australiens. Il est notamment présent sur la majeure partie du continent.

Il se nourrit essentiellement de rongeurs adaptés à sa taille. Les jeunes pythons peuvent être nourris une fois par semaine, tandis que les subadultes et adultes sont nourris tous les 15 jours. Son espérance de vie est d’environ 30 ans.

Le genre Morelia spilota

Le python tapis (Morelia spilota) est une espèce de python australien nettement plus grand que ses cousins Antaresia. Le Morelia spilota mesure en moyenne 1,80 mètre de long et peut atteindre 3 mètres pour les plus grands spécimens de certaines sous-espèces.

Le python tapis affiche un caractère assez vif et défensif, rendant sa manipulation très difficile. Il est donc très peu conseillé pour les terrariophiles à la recherche d’un serpent avec du caractère.

Le python tapis des Jungles (Morelia spilota cheynei) est particulièrement apprécié des terrariophiles du fait de son contraste noir et jaune intense. On retrouve aussi le python diamant tapis (Morelia spilota variegata), le python tapis du Nord (Morelia spilota harrisoni) et le python tapis côtier (Morelia spilota McDowelli) qui sont des espèces très courantes. Ces dernières sont des sous-espèces assez proches physiquement. Elles sont majoritairement hybridées. L’hybridation peut parfois mener à des mutations, comme c’est le cas du python morelia panguar.

Si vous voulez le découvrir, voici une vidéo :

L’Elaphe climacophora

Le serpent ratier du Japon (Elaphe climacophora) est une couleuvre japonaise de couleur vert bleuté, affichant des reflets variés lorsqu’elle est exposée à la lumière. Son gabarit est assez modeste : environ 1,50 à 1,80 mètre en moyenne. Il lui faut donc un terrarium assez large afin qu’il puisse profiter au maximum.

Le serpent ratier du Japon est assez facile à trouver, et aussi facile à élever. Pourtant, très peu de terrariophiles s’y intéressent. C’est sûrement à cause de sa couleur pas assez vive. Il faut toutefois savoir qu’une mutation albinos existe, lui conférant alors des teintes de blanc et de jaune. La mutation albinos est par ailleurs présente à l’état naturel et fortement protégée, car elle est vénérée par les habitants de la cité d’Iwakuni.

Voici comment préparer le terrarium de ce serpent :

Bien choisir votre serpent d’élevage

Pour choisir votre serpent d’élevage, le principe est plutôt simple. Il faut tout d’abord regarder les espèces disponibles et se renseigner au maximum sur l’espèce choisie. Il faut ensuite mesurer si vous êtes capable de répondre aux exigences de l’animal, que ce soit en termes de taille de terrarium, de températures ou de nourritures. Vous pouvez ensuite préparer tout le matériel nécessaire et finaliser votre achat.

Le renseignement ne doit jamais passer après l’achat, car cela peut mener à des accidents. Il faut connaître le caractère de son serpent, ses habitudes, etc. Le bon maintien de l’animal doit être une priorité.

