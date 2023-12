Top 5 des serpents pour débutants à élever chez soi

Vous avez envie de commencer dans la terrariophilie ? Si c’est le cas, pourquoi pas débuter par un serpent à élever chez soi. Il en existe de nombreuses espèces nées en captivité qui peuvent être détenues sans certificat de capacité. C’est le cas de ce TOP 5 des serpents réputés pour débutants.

Le python royal

Première espèce réputée comme facile pour les débutants, il y a le python royal, aussi appelé python regius ou encore ball python (car il se met en boule lorsqu’il a peur ou qu’il dort). C’est un serpent star dans le milieu, l’un des plus populaires avec le serpent des blés.

Un serpent plutôt docile de manière générale, peu vif et peu rapide dans ses mouvements, mais aussi assez facile à manipuler (il tolère assez bien, même si comme pour tous les serpents, ils préfèrent qu’on les laisse tranquilles).

C’est aussi un serpent de taille raisonnable, quoiqu’un peu grand pour un tout premier serpent. Les femelles sont plus grandes et ces serpents mesurent entre 1 m et 1,60 m en étant adulte. C’est surtout sa grosseur et la grosseur de sa tête qui peut impressionner.

Ceci dit, ce serpent est très peureux, c’est une des raisons qui fait qu’il est un peu « pato ». Mais cela signifie aussi qu’il peut mordre plus facilement au début de sa vie. D’autant que le regius voit assez mal et mettra certainement du temps à faire la différence entre un rat et votre main.

Le serpent des blés

Autre serpent star, le serpent des blés, ou la couleuvre Pantherophis guttatus. Un serpent parmi les plus simples à élever au début, mais aussi l’un des plus populaires.

Ce beau serpent fin de corps mais assez long selon l’individu (entre 80 cm et 1,80 m) est reconnaissable par ses couleurs vives, mais aussi par son tempérament « de feu ». Lui aussi très vif de manière générale, ce serpent peut impressionner. Mais, en fait, il n’est pas agressif du tout, il est surtout très curieux de nature et aime bouger (il aime s’enterrer, serpenter, grimper, etc).

C’est clairement un spécimen idéal pour débuter la terrariophilie, déjà parce qu’il n’a pas besoin d’un énorme terrarium, parce qu’il tolère bien les erreurs de débutant et parce qu’il tolère bien l’humain de manière générale.

D’ailleurs, les accidents de morsures avec un serpent des blés sont parmi les plus rares, par leur capacité à apprendre très rapide (notamment à reconnaitre votre main, vos mouvements, à vous reconnaitre tout court en tant que personne).

Le hognose

Le serpent à groin est un serpent qui aime s’enfouir dans le sol, notamment grâce à son nez recourbé.

Ce qui est cool avec ce serpent, c’est qu’il ne demande pas de place, il est assez petit en taille (entre 40 cm et 80 cm) et il est finalement très docile, habitué à l’homme, peu agressif.

Ce qui change par rapport à beaucoup d’autres serpents, c’est aussi son régime alimentaire puisqu’il mange essentiellement des poissons ou batraciens, alors que beaucoup d’autres serpents mangent des souris (décongelées, s’il vous plait, pas vivantes ! C’est cruel pour la souris et dangereux pour le serpent).

La couleuvre faux-corail

Parmi les meilleurs serpents à élever lorsqu’on est débutants, il y a la couleuvre faux-corail du Honduras.

Avec sa taille allant jusqu’à 1,50 m, il s’agit d’un serpent de taille raisonnable qui prend peu de place à la maison et qui est reconnu comme étant facile de maintien et d’entretien.

Tolérant aux erreurs de débutant, ce serpent aux belles couleurs ressemble comme deux gouttes d’eaux aux serpents corail venimeux et c’est justement ce qui fait sa force face à ses prédateurs. De son côté, cette couleuvre est inoffensive et d’ailleurs très tolérante avec les humains.

Le serpent jarretière

Enfin, nous voulions absolument vous parler d’une espèce de serpent trop peu connue en terrariophilie, mais qui convient pourtant très bien aux débutants.

Le Thamnophis sirtalis tetrataenia est un très bel animal diurne, une couleuvre inoffensive rayée qui est connue pour sa curiosité, sa vivacité et pour son aisance dans le milieu aquatique.

D’ailleurs, beaucoup d’éleveurs les élèvent en paludarium. Il aime d’ailleurs beaucoup les poissons ! Maintenu en terrarium de taille moyenne, ce serpent est aussi un serpent à la taille raisonnable, entre 60 cm et 1,50 m.

Nous aurions pu citer plein d’autres serpents, dont le boa constrictor, mais nous avons préféré nous concentrer sur des espèces qui nous paraissent réellement faciles pour les débutants.

Ce qui, par exemple, n’est pas le cas à notre sens avec le boa constrictor, bien trop grand et peureux (donc possiblement agressif) pour les débutants. D’ailleurs, nous avons hésité à mettre le python regius dans ce top pour les mêmes raisons.

Dans tous les cas, si vous avez aimé ce contenu, n’hésitez pas à le noter mais aussi à mettre vos avis sur ces espèces dans les commentaires. D’ailleurs, si vous conseillez d’autres serpents à des débutants, n’hésitez pas à les mettre aussi dans la section commentaires.

