Comment élever une Phidippus regius (alias l’araignée sauteuse) ?

Tu veux une bestiole à huit yeux, capable de sauter comme une ninja, de te fixer avec une tête de chaton alien, et qui ne fout la trouille à personne ? Tu viens de trouver : Phidippus regius. Aussi appelée araignée sauteuse royale, cette merveille américaine est aussi fascinante que facile à élever. Mais attention : si elle est robuste, elle mérite quand même un minimum de conditions adaptées pour être heureuse…

1. C’est quoi, Phidippus regius ?

C’est une salticidae, une famille d’araignées sauteuses qui ne tissent pas de toile pour chasser. Elles utilisent leur vue exceptionnelle (huit yeux, dont deux frontaux énormes) et leurs pattes puissantes pour bondir sur leurs proies.

Originaire du Sud des États-Unis et des Caraïbes, P. regius est connue pour sa docilité, ses couleurs variées, et son comportement presque curieux envers les humains. Certaines sont noires à reflets métalliques, d’autres grises, oranges, blanches… et les mâles et femelles ont souvent des différences nettes.

2. Quel matériel pour bien démarrer ?

Le terrarium idéal n’existe pas, mais il ne faut pas trop grand pour éviter de l’effrayer. Donc, pas besoin d’un palace. Un boîtier de 10x10x15 cm suffit pour un juvénile. Pour un adulte, 20x20x30 cm est confortable.

Tu peux utiliser une boite plastique avec de légers trous, spécialement conçus pour élever des insectes. Mais, tu peux aussi l’installer dans un petit terrarium en verre ou en PVC. Tu peux acheter un terrarium en acrylique, ou en fabriquer un toi-même avec une boîte à insectes modifiée (mais bien aérée, toujours).

L’important, c’est qu’il y est une bonne aération (croisée) pour éviter la moisissure et une porte frontale ou sur le dessus (pas trop de manip pour ne pas stresser l’animal).

N’oublie pas des surfaces pour grimper (branches, écorces, fausses plantes ou vraies plantes, cachettes en résine), mais aussi qu’il n’y ait pas de trou trop grand ou interstice pour s’échapper. Évite les miroirs ou zones réfléchissantes pour ne pas qu’elle croit qu’il y ait une autre araignée avec elle.

VOIR AUSSI : Ces 5 lézards sont les meilleurs à élever pour les débutants

3. Substrat, températures, humidité

Pour le substrat : Pas de terreau lourd. Tu veux un substrat sec mais capable de retenir un peu d’humidité. Tu peux mettre : de la fibre de coco, du papier essuie-tout (facile à nettoyer), ou simplement laisser le fond nu et humidifier légèrement une paroi. Elle va aller rarement sur le sol donc il faut surtout aménager en hauteur.

Côté, température et humidité, la regius aime la chaleur modérée. Vise donc entre 22 et 28°C, avec une petite baisse nocturne. Idéalement, il faudrait une humidité entre 50 et 70 %, à adapter selon l’âge et la mue.

Utilise un tapis chauffant pour cela, à placer sur une des face du terrarium, avec sonde et thermostat. Tu peux aussi placer un hygromètre. Un vaporisateur à la main suffit pour maintenir une bonne hygrométrie, sans détremper. Pour la lumière, une led suffit amplement.

4. Que mange une Phidippus regius ? (Et à quelle fréquence ?)

Ce sont de petites chasseuses redoutables. Elles mangent des mouches (vivantes, ou élevées toi-même), des grillons taille adaptée, des blattes red runners, et occasionnellement des petits vers, teignes, drosophiles (pour les juv). Tu peux acheter ces insectes en animalerie, sur le net aussi, ou les élever chez toi. Pas de proies plus grosses qu’elles, et toujours vivantes, et pas d’insectes morts ou de nourriture humaine.

En général, on donne quelques proies tous les 2-3 jours pour les jeunes et tous les 3 à 5 jours pour les adultes. Par contre, avant et après une mue, ne surtout pas forcer, elles jeûnent naturellement.

5. Parlons de la mue

D’ailleurs, pendant la mue, évite les manipulations, la nourriture, le stress et les vibrations. Comme tous les arthropodes, Phidippus regius mue pour grandir. Elle se suspend à l’envers, devient molle, puis sort de son ancienne « peau ». La mue est fragile, surtout chez les jeunes. Il faut maintenir une bonne humidité et laisser l’araignée tranquille pendant plusieurs jours.

VOIR AUSSI : Le guide pour faire son élevage de cloportes et les vendre

6. Peut-on les manipuler ?

Oui… mais avec précaution et respect. Certaines Philippus regius tolèrent bien la présence humaine. Elles peuvent grimper sur les doigts, rester sur la main, explorer un peu. Mais ce sont des êtres sensibles au stress. Si elle fuit, saute, ou lève les pattes : on respecte. Toujours manipuler au ras du sol ou sur une table, jamais en hauteur. Ces araignées sautent, mais une mauvaise chute peut être fatale.

7. L’espérance de vie et les signes de bonne santé

Une Phidippus regius vit 1 à 2 ans en moyenne, parfois un peu plus en captivité. Une araignée en bonne santé saute bien, réagit aux mouvements, a les yeux brillants et le corps « gonflé », se nourrit régulièrement. Une araignée apathique, déshydratée, ou qui reste au sol immobile… c’est un signal d’alerte.

Notez cet article