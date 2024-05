Comment élever un serpent des blés à la maison ?

Parmi les 5 meilleurs serpents à adopter pour débuter en terrariophilie, il y a le serpent des blés. Il s’agit d’un très beau serpent, réputé facile à s’occuper dans le milieu des NAC (Nouveaux animaux de compagnie). Voici donc notre petite fiche d’élevage, pour vous enseigner comment maintenir ce reptile en captivité, en terrarium / vivarium.

Qui est le serpent des blés ?

Adopter un serpent des blés est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Même si cet animal est globalement facile à élever et à entretenir, il faut savoir que vous en avez pour plusieurs années et pour un certain budget. Il faudra également prévoir son arrivée plusieurs semaines en avance en mettant en place son terrarium au complet au moins 2 semaines avant qu’il arrive, afin que les températures se stabilisent.

Si malgré tout, vous voulez toujours adopter cet animal, voici comment l’élever. Et en premier lieu, commençons par une petite présentation.

Le serpent des blés ou corn snake (en anglais) et pantherophis guttatus (nom scientifique) est un serpent de taille moyenne pouvant mesurer jusqu’à environ 1 m 50 pour les femelles. Les femelles sont les grandes et en moyenne ce serpent fait davantage autour des 1 m à 1 m 20 à l’âge adulte.

Fin de corps, il est connu pour être un serpent plutôt vif, curieux, qui bouge assez vite. Il faut le savoir car cette vivacité peut effrayer les débutants. Toutefois, reproduit en captivité sur des générations, ce serpent est habitué à la vie en terrarium et à l’homme. Ainsi, les risques de morsure sont réellement moindres, il est très docile, reconnaît facilement la main humaine et mord rarement.

Nocturne, ce serpent, généralement reconnaissable par sa couleur d’écailles rouge / orange, est une couleuvre. C’est donc un reptile non venimeux carnivore qui mange, en captivité, des rongeurs. Pour manger, il ne transmet pas de venin à sa proie donc, mais il va se propulser sur sa victime puis l’enrouler en la mordant pour l’immobiliser. Constrictor, il s’enroule autour de la victime pour l’étouffer avant de la gober.

Venu des USA, notamment du sud du pays, surtout en Louisiane ou en Floride, c’est un serpent qui vit sous un biotope assez chaud, dans les forêts ou aux abords des forêts. On peut aussi le retrouver au niveau des roches, en altitude. Ce reptile s’adapte bien à tous les environnements puisqu’il aime autant ramper sur le sol que s’enfouir dans la terre ou grimper aux arbres et aux roches.

Il aime la végétation abondante et les fortes températures de jour, c’est donc ce que vous devrez donc recréer dans son vivarium. Un milieu plutôt forestier, globalement, avec une humidité assez forte, sans être tropical. En captivité, ce serpent peut vivre 22 ans contre 8 ans à l’état sauvage.

Aménager son terrarium, ce qu’il faut savoir

Pour créer un bon environnement de vie pour votre serpent, nous avons quelques conseils pratiques à vous donner. Voici ce que vous devrez acheter pour mettre en place sa « maison » :

Un terrarium. Vous pouvez opter pour un terrarium en verre, en PVC ou encore en bois. Pour cette espèce, pas vraiment de préférence. Toutefois, et c’est simplement mon avis, le bois se détériore plus facilement donc le verre et le PVC sont préférables. Pour la taille, il vous faudra un minimum de 80 x 40 x 40 pour cette espèce adulte. Notez que la taille idéale est, pour moi, de 120 x 60 x 60. Les serpents des blés s’élèvent en solitaire dans leur terrarium, donc c’est une taille pour un seul individu. Il doit y avoir assez d’aérations, mais pas de gros trou car ce serpent est un roi de l’évasion. D’ailleurs, pensez à mettre un système de cadenas si possible. Mon serpent des blés sait ouvrir les portes coulissantes par exemple.

Vous pouvez opter pour un terrarium en verre, en PVC ou encore en bois. Pour cette espèce, pas vraiment de préférence. Toutefois, et c’est simplement mon avis, le bois se détériore plus facilement donc le verre et le PVC sont préférables. Pour la taille, il vous faudra un minimum de 80 x 40 x 40 pour cette espèce adulte. Notez que la taille idéale est, pour moi, de 120 x 60 x 60. Les serpents des blés s’élèvent en solitaire dans leur terrarium, donc c’est une taille pour un seul individu. Il doit y avoir assez d’aérations, mais pas de gros trou car ce serpent est un roi de l’évasion. D’ailleurs, pensez à mettre un système de cadenas si possible. Mon serpent des blés sait ouvrir les portes coulissantes par exemple. Un système de chauffage. Pour le serpent des blés, il faudra un chauffage. Je préconise un tapis chauffant ou une lampe chauffante. Le câble chauffant est aussi possible, mais ce n’est pas très pratique, je trouve. La lampe chauffante est bien, mais elle assèche l’air. Le tapis est donc, à mon sens, la meilleure option. Il faudra placer le tapis sur 1 / 3 de la surface au sol du terrarium. Cela constituera son « point chaud ». Si vous optez pour la lampe ou le câble, placez-les aussi sur 1/3 du terrarium tout au gauche ou tout à droite. Il faudra relier le système de chauffage à un thermostat, si possible qui fait jour / nuit. Placez la sonde sur la zone à chauffer dans le terrarium. Le tapis, le câble ou la lampe ne doivent pas être placés de sorte que le serpent puisse se brûler. Pour le tapis et le câble, placez-les sous le terrarium (pour le verre et PVC) ou dans un double-fond pour le bois. Et pour la lampe, placez-la au-dessus du terrarium ou dans le terrarium mais avec une protection sur l’ampoule. Pour les températures : de 26 à 30 °C le jour sur le point chaud et de 20 à 22 °C sur le point chaud la nuit.

Un système d’éclairage. Il faudra aussi créer un jour / nuit à votre serpent. Pour cette espèce, pas besoin d’UV, mais vous pouvez quand même en mettre, le serpent sera un peu plus actif. Si vous en mettez, mettez-les que sur 1/3 du terrarium pour laisser le choix au serpent de s’exposer ou non. Mais, un éclairage avec des leds, spécialement conçues pour les reptiles ou les plantes, est idéal. Un éclairage de 10 heures par jour est suffisant. Vous pouvez d’ailleurs ajouter un allumage automatique.

Il faudra aussi créer un jour / nuit à votre serpent. Pour cette espèce, pas besoin d’UV, mais vous pouvez quand même en mettre, le serpent sera un peu plus actif. Si vous en mettez, mettez-les que sur 1/3 du terrarium pour laisser le choix au serpent de s’exposer ou non. Mais, un éclairage avec des leds, spécialement conçues pour les reptiles ou les plantes, est idéal. Un éclairage de 10 heures par jour est suffisant. Vous pouvez d’ailleurs ajouter un allumage automatique. Le substrat. Pour les serpents des blés, placez une grosse couche de substrat dans le terrarium pour lui laisser le choix de s’enterrer. Vous pouvez utiliser des copeaux de peuplier, des écorces de pin, du terreau également, de l’earth mix d’Arcadia, des copeaux de hêtre.

Pour les serpents des blés, placez une grosse couche de substrat dans le terrarium pour lui laisser le choix de s’enterrer. Vous pouvez utiliser des copeaux de peuplier, des écorces de pin, du terreau également, de l’earth mix d’Arcadia, des copeaux de hêtre. Une gamelle. Placez une gamelle assez grande pour que le serpent puisse s’y mettre s’il a envie de prendre un petit bain. La gamelle en résine est généralement la meilleure pour cela. Vous y mettrez de l’eau fraiche et propre et placerez la gamelle en dehors de la zone de point chaud.

Placez une gamelle assez grande pour que le serpent puisse s’y mettre s’il a envie de prendre un petit bain. La gamelle en résine est généralement la meilleure pour cela. Vous y mettrez de l’eau fraiche et propre et placerez la gamelle en dehors de la zone de point chaud. Des cachettes. Deux cachettes minimum pour ce serpent, une au point chaud et une au point froid. En réalité, je préconise de mettre un maximum de cachettes. Ce serpent est certes curieux, mais il est peureux. Pour moi, l’abondance de décoration est la clé pour lui permettre de se sentir en sécurité. La décoration peut aisément créer des cachettes « naturelles » pour le serpent.

Deux cachettes minimum pour ce serpent, une au point chaud et une au point froid. En réalité, je préconise de mettre un maximum de cachettes. Ce serpent est certes curieux, mais il est peureux. Pour moi, l’abondance de décoration est la clé pour lui permettre de se sentir en sécurité. La décoration peut aisément créer des cachettes « naturelles » pour le serpent. La décoration. Des pierres, des roches, des branches achetées en animalerie ou de la nature mais stérilisées, des feuilles mortes, des plantes non résineuses, des écorces de liège… Vous pouvez vous éclater, mais faites attention à bien fixer le décor et évitez les plantes plantées au sol, choisissez plutôt ds épiphytes ou des plantes en pot, par exemple placées sur le fond du terrarium avec de la mousse expensive. Ce serpent est un bulldozer. En bref : créez un décor forestier, avec si possible plusieurs matières et une abondance de décorations pour se cacher (si possible plein de plantes, vraies ou fausses).

VOIR AUSSI : Quels sont les serpents les plus petits et les plus grands en élevage ?

Nourrissage et entretien, comment vivre avec un serpent des blés ?

Nourrissage. Le serpent des blés se nourrira de rongeurs en captivité, ou peut-être aussi de poussins si vous en trouvez. Dans tous les cas, nous conseillons de donner des proies adaptées en taille (par exemple, des blanchons quand il est petit et des petits rats à l’âge adulte) décongelées. La souris vivante est dangereuse pour le serpent et c’est cruel pour la souris. Donnez donc des souris congelées, décongelées dans l’eau tiède. Servez avec une pince en attrapant la souris par la queue ou le coup lorsqu’elle est encore un peu chaude. Petit, le serpent mangera environ 1 rongeur par semaine. Et adulte, il mangera 1 rongeur toutes les 3 semaines environ. Adaptez la fréquence en fonction du poids de l’animal. Si vous observez une obésité, donnez moins de nourriture.

Le serpent des blés se nourrira de rongeurs en captivité, ou peut-être aussi de poussins si vous en trouvez. Dans tous les cas, nous conseillons de donner des proies adaptées en taille (par exemple, des blanchons quand il est petit et des petits rats à l’âge adulte) décongelées. La souris vivante est dangereuse pour le serpent et c’est cruel pour la souris. Donnez donc des souris congelées, décongelées dans l’eau tiède. Servez avec une pince en attrapant la souris par la queue ou le coup lorsqu’elle est encore un peu chaude. Petit, le serpent mangera environ 1 rongeur par semaine. Et adulte, il mangera 1 rongeur toutes les 3 semaines environ. Adaptez la fréquence en fonction du poids de l’animal. Si vous observez une obésité, donnez moins de nourriture. Entretien du terrarium. Ce n’est pas obligatoire, mais je préconise de changer l’ensemble du décor et du substrat tous les 6 mois à 1 an. Cela permet de nettoyer tout le substrat, d’en profiter pour nettoyer tout le terrarium (avec du vinaigre blanc) et d’ajouter de la diversité à son serpent. Changer le décor permet qu’il s’ennuie moins. Toutes les semaines, regardez s’il y a des excréments et enlevez-les. Personnellement, je nettoie aussi les parois et vitres une fois par semaine.

Ce n’est pas obligatoire, mais je préconise de changer l’ensemble du décor et du substrat tous les 6 mois à 1 an. Cela permet de nettoyer tout le substrat, d’en profiter pour nettoyer tout le terrarium (avec du vinaigre blanc) et d’ajouter de la diversité à son serpent. Changer le décor permet qu’il s’ennuie moins. Toutes les semaines, regardez s’il y a des excréments et enlevez-les. Personnellement, je nettoie aussi les parois et vitres une fois par semaine. Manipulation. Ce serpent ne doit pas être trop manipulé, mais il doit aussi l’être de temps en temps, non seulement pour s’habituer à vous, mais aussi pour faire un peu d’exercices. Pour le serpent, ne l’attrapez pas par le bout de la queue, ni par la tête, essayez de l’attraper et de le manipuler sur 10 minutes maximum par jour et pas tous les jours, en l’attrapant plus vers le milieu et en lui offrant toujours deux points d’appui (vos deux mains).

Ce serpent ne doit pas être trop manipulé, mais il doit aussi l’être de temps en temps, non seulement pour s’habituer à vous, mais aussi pour faire un peu d’exercices. Pour le serpent, ne l’attrapez pas par le bout de la queue, ni par la tête, essayez de l’attraper et de le manipuler sur 10 minutes maximum par jour et pas tous les jours, en l’attrapant plus vers le milieu et en lui offrant toujours deux points d’appui (vos deux mains). Mue. Le serpent mue toute sa vie, il change de peau pour grandir. Généralement, adulte, il va muer tous les 3 mois environ (plus ou moins). Le serpent va devenir plus terne, un peu blanc avec des yeux tirant vers le bleu. Souvent, il refusera de manger à cette période et sera très actif juste après la mue. Dès que le serpent a mué, enlevez-la du terrarium. Aidez votre serpent à muer avec plusieurs textures dans le terrarium pour se frotter. Un serpent en bonne santé, c’est aussi une mue qui reste le plus souvent en forme, sans trop de déchirures.

Le serpent mue toute sa vie, il change de peau pour grandir. Généralement, adulte, il va muer tous les 3 mois environ (plus ou moins). Le serpent va devenir plus terne, un peu blanc avec des yeux tirant vers le bleu. Souvent, il refusera de manger à cette période et sera très actif juste après la mue. Dès que le serpent a mué, enlevez-la du terrarium. Aidez votre serpent à muer avec plusieurs textures dans le terrarium pour se frotter. Un serpent en bonne santé, c’est aussi une mue qui reste le plus souvent en forme, sans trop de déchirures. Arrosage. Une vaporisation d’eau reposée ou osmosée par jour est suffisant pour le serpent, comme s’il avait plu. Il ne faut pas que le terrarium soit détrempé, mais plus comme une rosée.

Une vaporisation d’eau reposée ou osmosée par jour est suffisant pour le serpent, comme s’il avait plu. Il ne faut pas que le terrarium soit détrempé, mais plus comme une rosée. Changement de l’eau. Changez l’eau tous les jours ou tous les deux jours et nettoyez la gamelle d’eau à chaque changement d’eau.

Nous sommes restés très concis sur de nombreux points, si vous avez la moindre question, n’hésitez donc pas à la poser en commentaires.

Notez cet article