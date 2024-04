Quand vous vous apercevez qu’il y a un serpent dans un buisson, restez prudent. A priori, il peut s’agir d’une espèce venimeuse ou dangereuse. Les experts proposent des conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Comment découvrir quel serpent se dissimule dans un buisson ?

Les pistes pour obtenir votre réponse

Selon les recherches effectuées, le serpent le plus susceptible de se cacher dans un buisson est la vipère des buissons (Atheris chlorechis). Cette espèce venimeuse originaire d’Afrique possède une robe vert vif qui lui permet de se camoufler parfaitement dans la végétation dense.

D’autres serpents non venimeux comme certaines couleuvres ou le mamba vert peuvent également chercher refuge dans les buissons et arbustes touffus. De manière générale, les serpents privilégient les endroits ombragés, humides et abrités pour s’y cacher.

Comment identifier le serpent caché ?

Lorsqu’on aperçoit un serpent caché dans un buisson, il est naturel de vouloir en connaître l’espèce pour savoir s’il représente un danger ou non. Voici quelques éléments à prendre en compte pour tenter de l’identifier.

La couleur

La couleur du reptile est un indice précieux. Les teintes comme le jaune, le brun ou le noir peuvent correspondre à diverses espèces de couleuvres non venimeuses.

Le motif

Certains serpents arborent des motifs caractéristiques. C’est l’exemple des chevrons, des zébrures ou des taches qui permettent de les identifier plus facilement.

La forme de la tête

Une tête triangulaire et aplatie est typique des vipères venimeuses. Une tête plus effilée évoque davantage une couleuvre inoffensive.

Quelques conseils de prudence

Même si le serpent semble inoffensif, il vaut mieux ne pas tenter de l’approcher ou de le déranger. Au nombre des précautions à prendre, ne pas s’en approcher. Observez l’animal à distance respectable pour éviter tout risque de morsure.

Surtout, signalez votre présence. Si le reptile se trouve près d’une habitation ou d’un lieu public fréquenté, prévenez les autorités compétentes pour une capture sans danger. Attention, ne tentez jamais de nourrir un serpent sauvage, au risque d’être mordu.

Surveillez les enfants et animaux domestiques pour éviter tout contact accidentel. Si une morsure venimeuse survient malgré tout, consultez d’urgence un médecin en lui indiquant les détails permettant d’identifier l’espèce.

