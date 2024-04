Non, il ne s’agit pas du monstre du Loch-Ness, mais c’est un peu ressemblant puisqu’il s’agit effectivement d’un serpent qui adore se déplacer dans l’eau. Cet anaconda prénommé Nessy est un pensionnaire de la France. D’abord locataire du Reptilarium du Larzac, en Aveyron, cette très grande femelle de 6 mètres de long a déménagé en Béarn, en Nouvelle-Aquitaine.

Nessy, l’anaconda le plus grand de France, déménage

Nessy est une anaconda mesurant 6 m de long pour 100 kg de poids. Un beau bébé bien connu des habitants et des touristes passant du Reptilarium du Larzac, en Aveyron. Âgée maintenant de 7 ans, la femelle serpent a finalement été donnée récemment à une autre structure.

Et son nouveau propriétaire, Guillaume Darzacq, a donc décidé de la faire déménager. Notez que Nessy n’a pas été achetée, d’après le directeur de parc. Il s’agit d’un don ou d’un échange.

Désormais, vous pourrez admirer ce beau serpent pouvant vivre jusqu’à 70 ans Zoo Exotic Park, à Lescar. C’est en Béarn, proche de Pau en Nouvelle-Aquitaine. Celle qu’on appelle « le plus gros anaconda de France » s’est déjà adapté à sa nouvelle maison. Elle a été déplacée ce 19 mars 2024 dans ses nouveaux appartements.

Dans ce centre animalier ayant ouvert en 2019 dans les Pyrénées-Atlantiques, vous pouvez donc déjà voir cette beauté, un serpent insolite et jamais vu auparavant dans les environs. La seule chose qui devrait lui manquer, c’est certainement sa colocataire. Pour cause, Nessy vivait aux côtés d’un autre anaconda, la plus âgée du pays. Cette femelle est âgée de 25 ans.

14 kg de lapins toutes les deux semaines, un beau festin

Selon son nouveau propriétaire, Nessy aura désormais droit à des repas en or : « On la nourrit tous les quinze jours en lui donnant à chaque fois deux lapins de 7 kilos« , lit-on chez La République des Pyrénées.

« Achetés morts par les responsables du parc et conservés dans un congélateur spécial, ces lapins doivent lui sembler vivants pour qu’elle ’en empare dans une simulation de partie de chasse où les lapins sont agités par des bâtons », a expliqué Guillaume Darzacq.

Nessy arrive donc au centre animalier, mais elle n’arrive pas seule. « Un groupe de 5 suricates nous a été confié par le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, et ils semblent déjà chez eux », a aussi déclaré le zoo sur Facebook. Nessy, bien moins impressionnante que ce serpent géant en Amazonie de 250 kg, mais qui vaut quand même le détour !

