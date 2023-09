Le monstre du Loch Ness expliqué dans le monde d’Harry Potter

Le monstre du Loch Ness, aussi appelé Nessie, est une créature légendaire et mystérieuse très connue dans le monde entier. Depuis des siècles, de nombreux touristes et habitants écossais pensent qu’un monstre ou un dinosaure survivant vit dans le lac situé dans les Highlands. Et si le monstre du Loch Ness était en fait une créature magique venant du monde de sorciers de la saga Harry Potter ? Une créature qui navigue entre notre monde et un autre ? Voici l’explication donnée par J.K Rowling dans la saga Harry Potter pour Nessie.

Le monde moldu et le monde des sorciers

Dans la saga Harry Potter, il existe le monde des moldus, c’est-à-dire le nôtre, et le monde des sorciers, où les sorciers et les créatures magiques peuvent aller.

Dans les livres et les films, nous y retrouvons notamment l’école de Poudlard, d’autres écoles de sorciers au travers du monde (il y en a par exemple en France), la célèbre ville de Pré-au-Lard, la forêt interdite, etc. Il y a les sorciers, les gobelins, les centaures, les trolls, les serpencendres, les hippogriffes, ou encore des sirènes…

Bref, de nombreuses créatures magiques issues de nos folklores et qui finalement existeraient mais dans un autre monde que le nôtre. Et si les créatures de nos légendes et religions existaient, mais dans une autre dimension ?

Par exemple, ceux qui disent voir des fées ont vraiment vue des fées, de passage seulement dans notre monde. C’est un peu la thèse soulevée par le monstre du Loch Ness, expliqué par la saga Harry Potter. Dans la saga, le monstre du Loch Ness est en fait une créature magique connue du monde des sorciers qui s’est « égaré » et qui apparaît de temps à autre dans le monde des humains.

Le monstre du Loch Ness dans Harry Potter

Dans l’histoire du monstre du Loch Ness, nous avons eu de nombreux témoignages de ses apparitions, dont des photographies. La plupart d’entre elles ont été débunkées et leurs auteurs ont avoué qu’elles étaient truquées. Mais, dans la fiction Harry Potter, les photos en question ne seraient pas truquées.

En fait, Nessie aurait vraiment été observé par des Moldus, mais c’est le Bureau de Désinformation du monde magique qui s’est occupé de faire croire à tout le monde que les clichés étaient faux. Dans la saga, il y a vraiment une créature dans le lac : un kelpy. Et Nessie serait le plus grand de son espèce.

Le kelpy est un démon des eaux qui est métamorphe et qui se promène dans les lacs et les rivières. Cette créature peut prendre n’importe quelle forme, d’un cheval à un crocodile en passant par un gigantesque monstre qui ressemble à un dinosaure. Initialement, le « kelpie » est une légende écossaise d’ailleurs, un esprit de l’eau qui a inspiré J.K Rowling.

Le Kelpy source de discordes

Ce kelpy passerait son temps à échapper à toutes les tentatives de capture, et c’est pour cela qu’il part souvent dans le monde moldu. C’est en tout cas ce que nous explique une élève dans le jeu Hogwarts Legacy. Nous avons aussi cette mention dans The Daily Prophet newsletters. Hagrid y propose même d’héberger la créature dans le lac de Poudlard.

Apparemment, la Confédération internationale des sorciers a même mis plusieurs amendes à l’Ecosse à cause de Nessie. En effet, sa présence dans le monde moldu enfreint l’article 73 du Code international du secret magique.

Pour rappel, Harry Potter est une série littéraire entièrement fictive. Mais, étant donné que nous n’avons pas encore de preuve de l’existence ou non de Nessie, il est plutôt intéressant de voir comment le monstre du Loch Ness est expliqué dans les œuvres fantastiques.