Nouveautés littéraires : 10 livres intenses à découvrir !

Si vous cherchez des livres palpitants à lire, voici une petite sélection d’ouvrages sortis récemment (ou à paraître) et qui ne vous ennuieront pas une seconde !

1. Les Assassins de l’aube de Michel Bussi

Résumé officiel : « Un thriller tropical et une invitation au voyage dans une Guadeloupe à l’histoire mouvementée, loin des clichés touristiques mais au plus près de sa réalité actuelle et passée

La Guadeloupe, une île paradisiaque… terre de tous les dangers.

Sous le soleil des Caraïbes, trois touristes sont retrouvés assassinés, un harpon de plongée planté en plein coeur. Trois meurtres commis à l’aube, accompagnés d’une mise en scène macabre. Pourtant, aucun lien n’unit les victimes, qui séjournaient pour la première fois dans l’île.

Plus étonnant encore, un étrange vieillard prédit chaque fois les crimes dans leurs plus imprévisibles détails. Magie noire ou machination diabolique ? S’engage alors pour le commandant Valéric Kancel et ses deux adjoints une course contre la montre, dans une île au bord du chaos. Jusqu’où les entraînera leur enquête vertigineuse ? »

2. Sous les eaux d’Avalon de Michael Connelly

Résumé officiel : « Pour retrouver un meurtrier, l’inspecteur Stilwell doit mener l’enquête, seul contre tous… Sur l’île paradisiaque de Santa Catalina, au large de Los Angeles, les journées sont calmes pour l’inspecteur Stilwell. Récemment débarqué de l’unité des Homicides du LAPD, il s’occupe essentiellement de cas de violences domestiques et d’ébriété sur la voie publique.

La découverte du corps d’une jeune femme dans le port de la ville d’Avalon, enroulé dans une bâche et lesté, est donc un véritable choc, non seulement pour Stilwell, mais également pour les personnalités les plus notables de l’île, qui apprécient peu cette mauvaise publicité.

En dépit des pressions publiques et des ordres de sa hiérarchie à Los Angeles, Stilwell va méthodiquement enquêter, et révéler des secrets que beaucoup auraient préféré voir rester engloutis sous les eaux d’Avalon à tout jamais »

3. The Guilty Mother de Diane Jeffrey

Résumé officiel : « Et vous, croiriez-vous en son innocence ? Melissa Slade avait tout pour elle : une vie douce à Bristol, un mari aimant et d’adorables jumelles. Mais soudain, tout bascule. Ses deux bébés décèdent coup sur coup.

Accident ? Mort subite du nourrisson ? La justice l’envoie pourtant en prison pour meurtre. Un journaliste, Jonathan Hunt, s’en émeut et reprend l’enquête. De fausses pistes en rebondissements, il devient peu à peu obsédé par une seule question : qu’est-il vraiment arrivé à Amber et à Ellie Slade ? »

4. Son employée de Samantha Hayes, Axelle Demoulin et Nicolas Ancion

Résumé officiel : « A l’adolescence, Annie, Laura, Gina et Sara étaient inséparables, jusqu’à ce qu’un incident tragique fasse exploser le quatuor. Sara disparue, les trois amies se sont éloignées, mais, lorsque la maison de Gina est détruite dans un incendie, Annie n’hésite pas à l’héberger tandis qu’elle est en voyage à l’étranger.

Dans cette immense maison, Gina a la désagréable sensation d’être observée. Matt, l’homme dont elle a toujours rêvé, avec lequel elle file le parfait amour, essaye de la rassurer, mais rien n’y fait. Et Son malaise ne cesse de s’accroître quand elle rencontre Mary, l’employée de maison d’Annie.

Le comportement étrange de la jeune femme éveille les soupçons de Gina. Cependant, quand Mary se retrouve à la rue et l’implore de l’héberger, elle est incapable de refuser. Gina comprend peu à peu que les apparences sont trompeuses mais peut-être est-il déjà trop tard… »

5. La Porte à Côté de Alex Sol

Résumé officiel : « Fanny a tout pour être heureuse. Une grossesse qui se déroule sans le moindre souci, un mari aimant, un travail qu’elle adore, et une maison lumineuse choisie avec soin dans un quartier sans histoire. Elle qui n’a jamais su se faire des amis a même noué un lien fort avec Marion, la nounou des voisins d’en face.

Mais un matin, Marion ne revient pas travailler. Elle démissionne par message, coupe son téléphone, et disparaît sans un mot. Fanny n’en démord pas : son amie ne serait jamais partie sans lui expliquer pourquoi. Malgré un mari inquiet, malgré son ventre rond et la naissance imminente, elle est bien décidée à découvrir la vérité.

Parce que depuis la disparition de Marion, des paquets apparaissent sur le pas de sa porte.

Toujours les mêmes. Des attentions minuscules, banales, mais trop personnelles pour être un hasard. Des choses que seule Marion connaissait. Mais Marion a disparu. Alors qui les dépose ? »

6. Tu n’aurais pas dû venir ici de Jeneva Rose et Michèle Yap

Résumé officiel : « Lorsque Grace décide de s’offire un séjour au cœur du Wyoming, elle est loin de se douter qu’elle va y trouver l’amour. Les coup de cœur de vacances se terminent souvent en chagrin d’amour, mais celui-ci pourrait s’avérer bien plus destructeur.

New-Yorkaise surmenée, Grace Evans a réservé un Airbnb dans un ranch perdu du Wyoming. Non seulement l’endroit est idyllique, mais son propriétaire, le charmant Calvin Wells, subjugue immédiatement la vacancière.

Tous deux se rapprochent et craquent l’un pour l’autre. Mais voilà : Grace éprouve très vite le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. À mesure que leur jeu de séduction se déploie, l’inquiétude s’installe : et s’il s’agissait d’un piège cinq étoiles ? »

7. Mauvaise graine de Sara Strömberg

Résumé officiel : « Dans la célèbre station de ski suédoise d’Åre, alors que les touristes fréquentent les restaurants de luxe, les locaux, eux, se préparent pour la période de chasse et l’obscurité des longs mois d’hiver…

Ancienne journaliste reconvertie en professeure dans un lycée de cette région rurale, Vera Bergström lutte contre les effets indésirables de la ménopause et contre le mirage d’une vie qui n’a jamais existé.

Lorsqu’une femme est retrouvée assassinée dans les bois qui cernent la montagne Åreskutan, elle se laisse convaincre par son ancien patron de rédiger un article. Mais, petit à petit, Vera devient obsédée par l’affaire, au point de se mettre elle-même en danger. »

8. La résurrection du pire de Angélina Delcroix

Résumé officiel : « Le projet expérimental consistant à exiler certains détenus dangereux sur une île sans loi ni surveillance est toujours en place. En contrepartie de cette fausse liberté, l’identité des criminels qui ont accepté cette relégation est définitivement supprimée. Ils n’ont plus d’existence, plus de passé. Rayés de la mémoire collective sans retour en arrière possible.

Et sans doute parce que ce qui se passe sur l’île reste sur l’île, personne ne veut prendre en compte les rapports accablants de la psychocriminologue Chloé Mesnil et de l’adjudante Joy Morel qui se sont pourtant rendues sur place.

Alors quand quatre des pires criminels de ce cercle de l’enfer parviennent à s’échapper et regagnent le continent pour se venger, Joy et Chloé n’ont d’autre choix que de se replonger dans l’horreur. Pour peut-être parvenir à éviter la résurrection du pire. »

9. Crâne d’os de Mo Hayder

Résumé officiel : « Les fantômes n’existent pas… Un terrible accident… Niché au cœur des Cotswolds, Eastonbirt a tout du village anglais idyllique. Mais ses habitants restent hantés par une tragédie. Une tragédie à laquelle Alex Mullins a survécu.

La silhouette d’une femme… Cette nuit-là, une femme au visage décharné s’est penchée sur Alex. Une femme qui ressemble à Crâne d’os, une prostituée assassinée un siècle plus tôt.

Une vérité pire que la légende… Alex ne croit pas aux légendes urbaines. Avec Arran, son ami d’enfance, elle décide de remonter le fil de la nuit du drame. Mais tandis que leur enquête progresse, des événements inquiétants viennent perturber leurs vies. Et bientôt, la femme sans visage refait surface. »

10. Tu ne la mérites pas de Ruth Heald

Résumé officiel : « Tout le monde commet des erreurs. Mais tout le monde mérite-t-il d’être pardonné ? Elle court, au-delà des rires d’enfants qui emplissent le parc. Le cœur battant, les pieds douloureux, elle atteint la rive, le souffle coupé. C’est alors qu’elle voit…

Trois ans plus tard. Claire a tout ce dont elle a toujours rêvé. Un nouveau-né. Un mari attentionné à ses côtés. Une maison pittoresque à la campagne.

Mais derrière les portes closes, la vie de Claire s’effondre. Son mari est rarement à la maison, elle a du mal à créer du lien avec sa petite fille, et elle jure que quelqu’un l’observe dans ce cottage isolé et solitaire.

Et quand un mot menaçant est glissé dans sa boîte aux lettres, affirmant qu’elle ne mérite pas sa fille, il devient évident que quelqu’un connaît la terrible erreur que Claire a commise – quelqu’un qui ne la laissera pas l’oublier. Il y a trois ans, elle aurait su vers qui se tourner. Mais maintenant, elle ne reconnaît plus ceux qui lui sont proches ni la personne qu’elle est devenue. À qui peut-elle faire confiance ? »

