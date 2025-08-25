10 livres et jeux autour de l’univers de Harry Potter

Si vous êtes fan de l’univers d’Harry Potter, voici une sélection de livres et de jeux à découvrir pour prolonger le plaisir, même si vous êtes un moldu !

1. Les livres Harry Potter version illustrée intéractive

Résumé officiel du premier tome avec illustrations (un très bel objet de collection) : « Pas de magie pour Harry Potter : il vit chez un oncle et une tante qui le détestent, dort dans un placard sous l’escalier, et jamais on ne lui a fêté son anniversaire.

Son existence bascule le jour de ses onze ans quand un géant lui apporte une lettre et d’incroyables nouvelles : Harry n’est pas un garçon comme les autres, une place l’attend à l’école de sorcellerie de Poudlard ! Amitié, matchs de Quidditich, cours de sortilèges et combats contre des trolls : une aventure extraordinaire est sur le point de commencer. Mais un mystère entoure la naissance du jeune sorcier… »

2. Hogwarts Legacy (le jeu sur Switch, PS4, PC, PS5, Xbox One)

Résumé officiel : « L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Explorez le monde des sorciers pour révéler une vérité cachée de son passé ».

3. Trivial Pursuit Harry Potter

Résumé officiel : « Trivial Pursuit Harry Potter est un jeu de questions-réponses captivant qui plonge les joueurs dans l’univers magique de J.K. Rowling. Le jeu propose des questions variées sur les personnages, les sorts, les lieux et les intrigues des livres et des films.

Il permet aux fans de tester et d’approfondir leurs connaissances sur cet univers fascinant tout en s’amusant en famille ou entre amis. Le jeu est composé de jeux de cartes faciles à manipuler, rendant l’expérience de jeu fluide et agréable.

Trivial Pursuit Harry Potter est non seulement idéal pour les soirées à la maison, mais aussi pour les voyages. Grâce à son format compact, il se glisse facilement dans un sac, ce qui en fait un excellent jeu de poche et un jeu voyage. »

4. Jeu De 7 Familles Harry Potter

Résumé officiel : « Retrouvez tous les personnages emblématiques des films Harry Potter : Harry, Ron, Hermione ou même encore Dumbledore ! Découvrez 4 règles de jeux différentes pour seulement 1 jeu de cartes : jeu de Familles, jeu de paires, jeu d’action et jeu de Batailles !

Des vidéos explicatives sont également disponibles en ligne sur shuffle.cards. À partir de 4 ans. De 2 à 4 joueurs. Un jeu idéal pour les fans, jeunes Sorciers et Moldus ! »

5. Monopoly Harry Potter

Résumé officiel : « Bienvenue à Poudlard ! Les joueurs incarnent un élève dans le jeu de plateau Monopoly Harry Potter qui combine le jeu Monopoly classique aux illustrations, aux lieux et à la thématique du monde des sorciers.

Les joueurs parcourent le plateau avec un des six pions dorés sur le thème des transports enchantés : hippogriffe, Magicobus, Poudlard Express, moto de Hagrid, Sombral et Éclair de feu. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard ? Chaque joueur choisit une carte de maison pour laquelle il recevra des points dans ce jeu de société.

Dans ce jeu de plateau familial, les joueurs explorent les salles de classe, salles communes et lieux emblématiques de Poudlard pour gagner des points de maison. Ce jeu de société famille inclut les cartes Hibou Express, qui remplacent les cartes Chance et Caisse de communauté. Sous la chouette des neiges, les Beuglantes peuvent perturber la partie. »

6. Lego : Harry Potter Mandragore

Résumé officiel : « Mandragore LEGO Harry Potter pour créer une décoration amusante – La toute première Mandragore en briques LEGO inspirée de la plante magique du cours de botanique de Poudlard.

Exposez la plante qui crie de la saga Harry Potter à l’intérieur de son pot à construire ou retirez la Mandragore du pot pour vous occuper d’elle. Placez les feuilles de la Mandragore au gré de vos envies, faites bouger son torse vers le haut et vers le bas pour animer sa bouche et ses membres, ou encore retirez la créature de son pot.

Construire, jouer et exposer – Ce coffret cadeau Harry Potter offre une expérience de construction et de jeu enrichissante pour les fans de Harry Potter. Le pot inclut une plaque descriptive pour parfaire cet objet décoratif ».

7. Les animaux fantastiques, édition augmentée

Résumé officiel : « Le fabuleux bestiaire du Magizoologiste Norbert Dragonneau. Cet ouvrage rassemble plus de quatre-vingts espèces fantastiques et dévoile les six animaux restés secrets depuis le voyage aux Etats-Unis de l’explorateur. Le Boursouf, l’Oiseau-Tonerre ou le Womatou n’auront plus aucun secret pour les moldus ! »

8. Loup-Garou Harry Potter

Résumé officiel : « Après tout ce temps…si vous aussi vous êtes un fan d’Harry Potter et que vous donneriez tout pour enfin recevoir votre lettre de Poudlard, entrez dans le monde magique des sorciers ! Fermez les yeux et ouvrez-les en tant que sorcier pour une nuit… décisive !

Tout le monde ferme les yeux, puis les sorciers se réveillent pour utiliser leurs différents pouvoirs. Mensonge, stratégie et tromperie, tous les coups sont permis pour arriver en tête du vote. Saurez-vous découvrir derrière quels masques se cache les Mangemorts ? Idéal pour les petits groupes de 3 à 10 joueurs.

Laissez-vous bercer par la voix du maître du jeu, un sorcier sage qui vous guidera tout au long de votre nuit épique. Lancez l’application si vous le souhaitez et c’est parti ! Il ne vous reste plus qu’à démasquer les Mangemorts présents dans vos rangs !

Loup-Garou Harry Potter est jouable à partir de 3 joueurs et sans élimination directe ! Tout le monde joue jusqu’au bout, de quoi profiter de la nuit entière pour échaffauder vos meilleures ruses ! Grâce au changement des rôles à chaque partie, profitez d’une très grande rejouabilité. »

9. Terrarium à construire Harry Potter, la maison d’Hagrid

Résumé officiel : « Crée un écosystème miniature magique autour de la cabane de Hagrid grâce à ce kit terrarium enfant complet avec plâtre, moules et peinture – conçu pour stimuler l’imagination et l’apprentissage botanique.

Les enfants fabriquent leur propre décor naturel avec graines, tourbe, sable et pierres tout en découvrant comment faire un terrarium – une activité créative enrichissante et éducative. Comprend tout le nécessaire pour créer la cabane emblématique de Hagrid et son jardin magique – convient aux périodes de vacances scolaires ou comme idée cadeau Harry Potter pour enfants de 7 ans et plus.

Favorise l’intérêt pour le jardinage et la nature à travers un jeu éducatif botanique, conçu pour encourager les activités créatives enfants dans un univers Harry Potter immersif. Une fois le terrarium assemblé, il devient une décoration originale pour la chambre – adapté aux jeunes fans de Harry Potter et aux enfants curieux des projets DIY nature et jardin.«

10. Cluedo Harry Potter

Résumé officiel : « L’édition Wizarding World Harry Potter de Cluedo est un jeu de société rempli de suspense et inclut des personnages et des images inspirés du monde des sorciers d’Harry Potter.

Les enfants parcourent le plateau en tant que Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna ou Neville, pour tenter de résoudre les énigmes : qui a disparu, quel sort a été utilisé et où le crime a eu lieu.

Dans ce jeu de famille mulitjoueur, on peut actionner les roues dans les coins du plateau pour révéler des passages secrets, dévoiler des portes ou faire apparaître la Marque des Ténèbres.

Inspirée de la série de films d’Harry Potter, cette édition est un super cadeau pour les fans d’Harry Potter et les amateurs de jeu classique ; jeu pour 3 à 5 joueurs, à partir de 8 ans. »

