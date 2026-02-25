Le coup du siècle : faut-il regarder ce film avec Anne Hathaway ?

Si vous cherchez un film humoristique disponible en streaming, laissez-nous vous présenter « Le coup du siècle« , un film avec deux actrices très connues : Anne Hathaway et Rebel Wilson.

De quoi parle le film « Le coup du siècle » ?

Le film « Le coup du siècle » parle de deux arnaqueuses très différentes : Penny, petite délinquante qui arnaque des hommes en exploitant leurs vices, et Joséphine, une arnaqueuse très organisée qui arnaque les hommes grâce à ses charmes. Si tout les oppose, les deux femmes vont finir par s’allier pour tenter d’arnaquer un jeune homme millionnaire. Mais, tout ne va pas se passer comme prévu…

Faut-il le regarder avant qu’il ne disparaisse de Netflix ?

Le film va quitter Netflix dès ce 11 mars 2026 ! Mais, pas de panique, le film est toujours disponible sur Amazon Prime Vidéo. Mais, reste à savoir si vous voulez le regarder. Voici notre avis (subjectif) sur ce film :

✅ Points positifs du film ❌ Points négatifs du film De manière personnelle, nous avons apprécié regarder ce film qui, certes, n’est pas très profond, mais se regarde très bien pour passer une soirée sans prise de tête et pour se mettre de bonne humeur. Le personnage de Penny est drôle et décalé, et c’est très sympa, mais beaucoup de blagues sont faites en rapport avec ses rondeurs et c’est vrai que le « personnage enrobé marrant », c’est quelque chose qui a du mal à passer de nos jours. Le film pose une question simple mais qui ouvre des débats : est-ce mal d’arnaquer quelqu’un de gentil ou quelqu’un qui a peu d’argent, et est-ce bien d’arnaquer quelqu’un qui semble être macho ? Sur Allociné, beaucoup d’avis négatifs pointent des gags peu drôles et décrivent le film comme une comédie US simpliste avec un humour parfois trop lourd. Il y a quand même quelques sujets profonds dans ce film, malgré les gags, comme la place de la femme dans ce monde, la beauté et les portes qui se ferment quand on ne rentre pas dans les standards, etc. Par exemple, le personnage de Penny base beaucoup de ses arnaques sur la compassion et sur une forme de dégoût chez les hommes, tandis que le personnage de Joséphine base ses arnaques sur la séduction. Le casting est très beau : Anne Hathaway (Le Diable s’habille en Prada, Alice au pays des merveilles) , Rebel Wilson (No Pain No Gain, Pitch Perfect), Alex Sharp (Le Problème à trois corps), Dean Norris (Breaking Bad)…

