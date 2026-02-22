Née sous le nom de Jessica Howard, Jessica Chastain grandit dans le nord de la Californie. Dès l’âge de neuf ans, elle découvre la danse et intègre une troupe. Elle y reste jusqu’à ses treize ans, avant d’élargir progressivement ses horizons artistiques. Elle adopte ensuite le nom de jeune fille de sa mère pour s’orienter vers le théâtre. Après le lycée, elle intègre la Juilliard School de New York. En parallèle, elle fait ses premières armes à la télévision avec de petits rôles.

En 2007, le cinéma s’ouvre à elle lorsqu’elle incarne Jolene. Deux ans plus tard, elle obtient un rôle central dans « Wilde Salomé », réalisé par Al Pacino. Dès lors, elle partage son temps entre New York et Los Angeles, entre théâtre, cinéma et télévision. En 2011, elle apparaît dans « The Tree of Life ». Le film remporte la Palme d’or au Festival de Cannes et accélère nettement sa carrière. Très demandée, elle prête ensuite sa voix à son premier film d’animation, « Madagascar 3, Bons baisers d’Europe ».

Interstellar (2014)

Sorti en 2014, « Interstellar » est un film de science-fiction écrit, produit et réalisé par Christopher Nolan. Alors que la Terre se meurt, une mission spatiale se forme pour assurer la survie de l’humanité. Les astronautes franchissent un trou de ver et partent explorer un système stellaire inconnu. Leur objectif reste clair, trouver une planète habitable et y établir une colonie. En définitive, le film mêle science, émotion et réflexion sur le temps.

Dans ce long-métrage, Jessica Chastain incarne Murphy Cooper, brillante scientifique et fille du personnage principal. Fait insolite, le personnage de Murph devait initialement être un jeune garçon. Après plusieurs réécritures, le rôle devient finalement féminin.

Madagascar 3 : Bons Baisers d’Europe (2012)

Dans « Madagascar 3 : Bons baisers d’Europe », réalisé par Eric Darnell, Tom McGrath et Conrad Vernon pour DreamWorks Animation, l’aventure change d’échelle. Après Madagascar puis l’Afrique, Alex et ses amis poursuivent leur périple à travers l’Europe. Jessica Chastain prête sa voix à Gia, la jolie jaguar italienne.

Depuis 2005, la franchise « Madagascar » raconte les aventures d’animaux loufoques incapables de retrouver leur zoo new-yorkais. Les réalisateurs prolongent ainsi une réflexion déjà amorcée sur le déplacement et la liberté. En effet, ils fondent cette logique sur une citation de Ralph Waldo Emerson. « La vie est un voyage, pas une destination ».

La Couleur des sentiments (2011)

Après s’être illustrée dans des registres très différents, l’actrice s’engage ici dans un drame profondément ancré dans l’histoire américaine. « La Couleur des sentiments » se déroule au début des années 1960 à Jackson, où une jeune femme blanche aspirante écrivaine décide d’enquêter sur les conditions de vie des domestiques afro-américaines. En collaborant avec deux d’entre elles pour recueillir leurs témoignages, elle met en lumière les injustices subies et bouleverse les conventions sociales de sa communauté. Jessica Chastain y interprète Celia Foote.

Il est rare que des cinéastes soient aussi proches des écrivains qu’ils adaptent. En effet, Tate Taylor et Kathryn Stockett se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Par la suite, ils conservent des liens étroits. Toujours est-il que la romancière confie le brouillon de son livre à son ami. Celui-ci le lit aussitôt, convaincu de son potentiel cinématographique.

Zero Dark Thirty (2012)

Dans un registre plus tendu et résolument politique, elle poursuit son exploration de personnages confrontés à des enjeux historiques majeurs. « Zero Dark Thirty » retrace la traque d’Oussama ben Laden menée par la CIA, jusqu’à sa mort en mai 2011. Son titre renvoie au code militaire indiquant l’heure exacte du lancement de l’opération Neptune’s Spear.

Le récit se concentre notamment sur le personnage de Maya, analyste de la CIA incarnée par Jessica Chastain. À ce sujet, Kathryn Bigelow explique : « Il y avait plusieurs femmes et hommes qui ont joué un rôle essentiel dans cette traque. Et puis j’ai réalisé que la meilleure façon de raconter l’histoire, ce serait à travers les yeux de cet individu, et de mettre le public dans sa position. »

Seul sur Mars (2015)

Dans une veine plus scientifique, mais toujours tournée vers la survie et l’exploration, elle s’inscrit cette fois dans une aventure spatiale réaliste et spectaculaire. À sa sortie, « Seul sur Mars » reçoit un accueil critique largement positif. Il rencontre aussi un immense succès public, avec plus de 630 millions de dollars récoltés au box-office. Ce score constitue alors un record dans la carrière du réalisateur. Le film imagine un futur proche où l’humanité envoie des missions scientifiques sur la planète Mars. Jessica Chastain y incarne Melissa Lewis, commandante de la mission Ares III.

Afin de renforcer le réalisme des décors, le chef décorateur Arthur Max mène un important travail de documentation. Il visite notamment les anciens centres de contrôle des programmes Mercury et Apollo. Il se rend aussi dans le centre qui supervise les missions actuelles de la NASA et le suivi de la Station spatiale internationale.

Des hommes sans loi (2012)

« Des hommes sans loi » est un film de gangsters réalisé par John Hillcoat. Il s’agit de l’adaptation du roman « Pour quelques gouttes d’alcool » de Matt Bondurant. L’action se déroule en 1931, en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en Virginie. Cette région se distingue alors par sa production d’alcool de contrebande. Les frères Bondurant y règnent en trafiquants notoires. Jessica Chastain incarne Maggie Beauford.

Présenté en Compétition officielle au Festival de Cannes 2012, le film repart sans récompense. Pourtant, les atouts sont nombreux. Le scénario est signé par le musicien Nick Cave. Le casting réunit aussi bien des acteurs montants que confirmés. On y retrouve notamment Shia LaBeouf, Mia Wasikowska, Tom Hardy et Jessica Chastain. Des figures expérimentées comme Guy Pearce et Gary Oldman complètent l’ensemble.

Scenes from a Marriage (2021)

Après le cinéma, elle s’illustre aussi avec force sur le petit écran. « Scenes from a Marriage » met en scène Oscar Isaac et Jessica Chastain dans un remake anglophone de la mini-série suédoise imaginée par Ingmar Bergman en 1973. Présentée à la Mostra de Venise 2021, l’œuvre revisite les mécanismes du couple contemporain.

La critique salue unanimement la qualité de la mise en scène et la beauté des images. L’interprétation impressionne par sa justesse et sa puissance émotionnelle. Jessica Chastain et Oscar Isaac se montrent à la fois charismatiques et profondément crédibles. Leur duo fonctionne aussi bien dans l’harmonie que dans le conflit. Ce faisant, ils rendent leurs personnages terriblement attachants, malgré leurs failles.

Miss Sloane (2016)

Dans « Miss Sloane », elle incarne le rôle-titre, une lobbyiste redoutable, prête à tout sacrifier pour faire adopter une loi limitant le port d’armes à feu. Le film s’impose comme un thriller politique tendu, porté par des dialogues incisifs et un rythme soutenu.

Avant la production, John Madden remet directement le scénario à Jessica Chastain, sans passer par son agent. Le cinéaste l’avait déjà dirigée dans « L’Affaire Rachel Singer » et n’envisage personne d’autre pour ce rôle. Le casting réunit d’ailleurs plusieurs acteurs nommés aux Oscars. On y retrouve Jessica Chastain, mais aussi John Lithgow et Sam Waterston.

Crimson Peak (2015)

Dans une atmosphère plus sombre et baroque, la comédienne plonge dans l’univers du gothique romantique. « Crimson Peak » suit trois personnages principaux : Edith Cushing, Lucille Sharpe, incarnée par Jessica Chastain, et Thomas Sharpe. Le film déploie ainsi une tension psychologique constante, nourrie par les secrets et les passions.

L’ambition du réalisateur, Guillermo del Toro, consiste à inscrire « Crimson Peak » dans la lignée du cinéma gothique classique. Il revendique notamment l’influence de Mario Bava, figure majeure du genre au XXᵉ siècle. Lors de l’écriture, il puise aussi dans la littérature. Il s’inspire de « Les Hauts de Hurlevent » d’Emily Brontë, de « De grandes espérances » de Charles Dickens, de « Rebecca » de Daphné Du Maurier et de « Dragonwyck » d’Anya Seton.

La Femme du gardien de zoo (2017)

Pour finir, « La Femme du gardien de zoo » retrace l’histoire vraie de Jan et Antonina Żabiński. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce couple polonais sauve près de 300 Juifs des nazis en les dissimulant dans leur zoo. Jessica Chastain incarne Antonina, personnage central du récit. Le long-métrage est présenté en première mondiale à Varsovie le 8 mars 2017, lieu même où se déroule l’action.

Distribué dans 541 salles aux États-Unis, le film réalise un démarrage remarqué malgré une diffusion limitée. Il engrange plus de 3,3 millions de dollars lors de son premier week-end. La critique salue également l’œuvre. Katie Erbland, pour Indiewire, classe le film parmi les meilleurs indépendants de l’année. Elle souligne « un drame basé sur des faits réels qui brise les cœurs, porté par une interprétation tout en retenue de Jessica Chastain et une succession de rebondissements capables d’émouvoir les spectateurs les plus endurcis ».

