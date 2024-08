Le cinéma français vient de perdre l’une de ses icônes les plus emblématiques. Alain Delon, décédé ce 18 août 2024 à l’âge de 88 ans, laisse derrière lui un héritage cinématographique inégalé. Sa vie, ses films, ses amours… Hommage à ce grand homme.

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France, Alain Delon se retrouve en famille d’accueil après le divorce de ses parents. Élève dissipé, il choisit d’effectuer un CAP boucherie, mais décide de s’engager dans les Marines à 17 ans. Il part affronter la guerre d’Indochine. Question d’indiscipline, il fête ses 20 ans en cellule.

Ses débuts dans le cinéma

De retour en France, il fait la rencontre de Brigitte Aubert et de Jean-Claude Brialy qui vont bouleverser sa vie à jamais. Ils le font entrer dans le monde du cinéma en 1957 lors du Festival de Cannes. Avec son premier film « Quand la femme s’en mêle », il a rapidement gravi les échelons. Il devient l’un des acteurs les plus admirés et respectés de sa génération. Sa romance avec la fameuse Romy Schneider naît en 1958 grâce au film « Christine » dans lequel ils tournent ensemble. Son couple mythique avec la belle représente un facteur le propulsant au rang de star internationale. Question cœur, nous ne pouvons parler d’Alain Delon sans mentionner Mireille Darc également.

Sa carrière d’acteur, de réalisateur, de chanteur et de producteur franco-suisse s’étend sur plus de six décennies. Elle se voit marquée par des rôles mythiques, façonnant l’histoire du cinéma français et international. Son parcours est parsemé de collaborations avec des réalisateurs de renom. Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni ont tous reconnu en lui une étoile montante du cinéma.

Pour rendre hommage à ce géant du cinéma, cet article propose une sélection des dix meilleurs films et séries avec Alain Delon. Retraçons ainsi les moments les plus marquants de sa carrière prolifique.

Plein Soleil (1960)

Réalisé par René Clément, Alain Delon incarne Tom Ripley. C’est un jeune homme charismatique, mais moralement ambigu, chargé de ramener un playboy milliardaire en Amérique. Ce thriller psychologique est basé sur le roman « Monsieur Ripley » de Patricia Highsmith.

Ce film montre un Alain Delon de 25 ans se transformant en un maître manipulateur. Il incarne un escroc séduisant au style irréprochable et à la personnalité énigmatique. Ce rôle est l’un des plus marquants et significatifs de sa carrière, car il y incarne un personnage qu’il revisitera souvent. Un charmeur au teint hâlé, à la fois intense et détaché, capable de conquérir le monde d’un simple regard.

La performance de Delon, tout en séduction et en danger sous-jacent, a fait de ce film un véritable classique. C’est l’un des rôles qui ont propulsé Delon grâce à sa représentation captivante du personnage torturé de Ripley.

Découvrez un extrait ici :

Rocco et ses frères (1960)

Réalisé par Luchino Visconti, ce drame familial explore les difficultés d’une famille italienne émigrée dans le Milan des années 50. Alain Delon y incarne Rocco Parondi, un jeune homme doux et idéaliste, pris dans un tourbillon de conflits fraternels.

La performance de Delon est à la fois poignante et inoubliable, incarnant la dualité entre l’amour fraternel et les déchirements familiaux. Ce film a non seulement révélé Delon au grand public, mais a aussi montré l’étendue de son talent dramatique.

« Rocco et ses frères » a remporté un Grand Prix dès sa projection à la Mostra de Venise en 1960. Ce film continue d’influencer les réalisateurs d’aujourd’hui. L’Américain James Gray avait même conseillé à son équipe de visionner ce classique avant de travailler sur « The Yards ».

Voici la bande-annonce du film à ne pas manquer :

Le Guépard (1963)

« Le Guépard » est une autre collaboration entre Alain Delon et Luchino Visconti considéré comme l’un des plus beaux films de l’histoire du cinéma. Ce film historique, basé sur le roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, est un portrait épique de la Sicile du XIXe siècle. Celle-ci est alors en pleine transition politique.

Delon y incarne Tancredi Falconeri, un jeune aristocrate opportuniste qui navigue entre les anciens et les nouveaux pouvoirs. Le jeune prince charmeur et désillusionné accueille avec satisfaction la chute de l’aristocratie.

Le film est un chef-d’œuvre visuel, et la performance de Delon, aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinale, est à la fois charismatique et nuancée.

Voici sa bande-annonce :

Le Samouraï (1967)

Réalisé par Jean-Pierre Melville, c’est sans doute l’un des films les plus emblématiques de la carrière d’Alain Delon. Il y incarne Jef Costello, un tueur à gages solitaire, au code d’honneur strict, qui devient la proie de la police après avoir exécuté un contrat.

Le film est un chef-d’œuvre du genre néo-noir, porté par une performance stoïque, mais intense de Delon. Son interprétation du samouraï moderne, avec une froideur calculée et une précision glaciale, marque les esprits. Un Alain Delon tapi derrière ce chapeau et ce long manteau, qui ont en partie fait la renommée du film, est resté dans les annales du cinéma. L’acteur incarne ici la quintessence de l’antihéros mélancolique. En 2012, Madonna a même rendu hommage à Alain Delon avec une chanson intitulée « Beautiful Killer ».

Retrouvez un extrait du film en suivant ce lien :

La Piscine (1969)

« La Piscine » de Jacques Deray est un thriller psychologique qui explore les méandres des relations humaines. Alain Delon y partage l’affiche avec Romy Schneider, Jane Birkin et Maurice Ronet. Quatre des plus magnifiques acteurs à avoir jamais été vus réunis sur grand écran. Un véritable défilé de visages éblouissants pour un thriller psychologique d’une élégance et d’une intensité rares. Le film a marqué la culture française et bien au-delà.

Le duo Delon-Schneider, réuni après leur idylle dans la vie réelle, offre une prestation captivante, où chaque regard et chaque silence compte. Ce film est l’un des plus grands succès de Delon. Icône du cinéma, Alain Delon renforce également son statut d’icône de mode avec ce film. Son image tirée de La Piscine a été reprise en 2009 par Dior pour la promotion de son parfum Eau Sauvage.

Découvrez ou redécouvrez ce long métrage culte :

Le Clan des Siciliens (1969)

Alain Delon y retrouve le réalisateur Henri Verneuil pour un film de gangsters épique. Il incarne Roger Sartet, un voleur habile qui s’allie avec une famille mafieuse sicilienne. Ensemble, ils vont organiser un braquage audacieux.

Ce film est un sommet du genre, réunissant également Jean Gabin et Lino Ventura, deux autres monstres sacrés du cinéma français. Delon, avec son charme insolent et son sang-froid, domine l’écran et livre une prestation mémorable dans ce thriller haletant. Le film pourrait être qualifié de blockbuster à cette époque.

Suivez le lien pour visionner un extrait :

Borsalino (1970)

Ce film de gangsters a été réalisé par Jacques Deray. Alain Delon y partage l’affiche avec le célèbre Jean-Paul Belmondo. Le film se déroule à Marseille dans les années 30 et suit les aventures de deux truands qui unissent leurs forces pour dominer le monde criminel local.

« Borsalino » est un hommage aux films noirs américains. La chimie entre Delon et Belmondo en fait un duo inoubliable du cinéma français. C’était un projet cher à Alain Delon, car c’est lui qui a suggéré à Jacques Deray d’adapter le recueil de nouvelles du journaliste Eugène Saccomano. Le film a connu un grand succès commercial.

Sa bande annonce par ici :

L’Éclipse (1962)

« L’Éclipse » est un film de Michelangelo Antonioni, où Alain Delon partage la vedette avec Monica Vitti. Ce drame introspectif explore l’aliénation et l’incommunicabilité dans la société moderne.

Delon y joue le rôle de Piero, un jeune courtier en bourse qui entame une relation avec une femme instable émotionnellement. Le film est une réflexion sur l’amour et le vide existentiel. La performance subtile de Delon, mêlant fragilité et désinvolture, en fait un classique du cinéma d’auteur.

Le film fut récompensé par le Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1962.

Voici un extrait :

Notre Histoire (1984)

Réalisé par Bertrand Blier, ce film permet à Alain Delon de montrer une facette différente de son talent. Ce drame étrange et décalé raconte l’histoire d’un homme dépressif et alcoolique. Il se retrouve entraîné dans une relation tumultueuse avec une femme mystérieuse, jouée par Nathalie Baye.

Le film explore les thèmes de la solitude, de l’amour et du désespoir. Alain Delon livre une performance remarquable, pleine de vulnérabilité et d’émotion. Ce rôle lui a valu le César du meilleur acteur en 1985. Il consolide encore davantage sa réputation d’acteur polyvalent et profondément talentueux.

Alain Delon restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme l’un des plus grands acteurs du cinéma français. Alors que nous pleurons sa disparition, nous célébrons également la richesse de son héritage cinématographique, qui continuera à inspirer les générations futures.

Visionnez quelques passages de Notre Histoire en cliquant ici :

M. Klein (1976)

Dans ce film réalisé par Joseph Losey, Alain Delon livre l’une de ses performances les plus troublantes. Il incarne Robert Klein, un marchand d’art parisien pendant l’Occupation. Il découvre qu’il est confondu avec un autre homme portant le même nom, un Juif recherché par la Gestapo.

Ce thriller psychologique explore l’identité, la culpabilité et le climat oppressant de l’époque. Le rôle d’Alain Delon est plein de tension et d’ambiguïté. Il montre une fois de plus sa capacité à s’immerger dans des personnages complexes et torturés. C’est sa première nomination au César du meilleur acteur.

Voici la bande-annonce de ce long-métrage :

