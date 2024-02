L’américain Carl Weathers, né le 14 janvier 1948 et décédé le 1er février 2024, laisse derrière lui un héritage inoubliable dans l’univers du cinéma et de la télévision. Ancien footballeur reconverti en acteur, réalisateur et producteur, Weathers est célèbre pour ses rôles iconiques. Les plus iconiques seraient Apollo Creed dans la saga « Rocky » et le major George Dillon dans « Predator ». Sa carrière, riche et variée, s’étend sur cinquante ans. Durant cette période, il a su captiver le public par son charisme et sa présence à l’écran. Sa disparition marque la fin d’une époque pour les amateurs de films d’action et de drame.

The Mandalorian (2019 – Présent)

On commence avec une œuvre encore récente, familier avec les cinéphiles de la nouvelle génération. « The Mandalorian » se situe dans l’univers expansif de Star Wars. L’acteur incarne Greef Karga, un ancien combattant reconverti en agent pour la Guilde des Chasseurs de Primes. Son personnage, à la fois dur et paternel, joue un rôle clé en offrant des missions au Mandalorien Din Djarin, tout en naviguant dans les complexités morales et les dangers du monde interstellaire.

Carl Weathers ne se contente pas d’agir dans l’œuvre de Jon Favreau. Il passe également derrière la caméra pour réaliser plusieurs épisodes, démontrant son talent multidimensionnel. Sa performance et sa contribution à cette série télévisée ont été largement saluées. Son rôle aura consolidé « The Mandalorian » comme un succès critique et public, et renforçant l’héritage de Weathers dans l’univers cinématographique de Star Wars.

Découvrez la bande-annonce de la saison 1 de The Mandalorian :

VOIR AUSSI : Les performances captivantes de Pedro Pascal : Top 10 de ses films et séries télévisées

Chicago Justice (2017)

La série télévisée « Chicago Justice » fait partie intégrante de la franchise « Chicago ». Carl Weathers brille dans le rôle de Mark Jefferies, le procureur général adjoint du comté de Cook. Représentant la rigueur de la loi, son personnage supervise les cas difficiles, guidant les procureurs sous son aile avec une combinaison de sagesse et de détermination.

Son leadership charismatique et sa moralité inébranlable font de lui une pierre angulaire de la série. L’acteur a apporté une profondeur unique à Jefferies, enrichissant l’œuvre de son expérience et de sa présence scénique. La critique a loué sa performance, soulignant son rôle crucial dans l’humanisation des procédures judiciaires et la mise en lumière des défis moraux auxquels font face les procureurs. « Chicago Justice » bénéficie ainsi d’un écho positif, grâce en partie à l’impact indéniable de Weathers sur la série.

Ci-dessous la bande-annonce :

Happy Gilmore (1996)

« Happy Gilmore » est une comédie culte dans le cinéma de 1996. Carl Weathers incarne Chubbs Peterson, un golfeur professionnel retraité devenu l’entraîneur improbable d’Happy Gilmore (Adam Sandler). Ce dernier, un joueur de hockey sur glace au tempérament explosif, découvre un talent caché pour le golf.

Avec son mélange unique d’humour et de sagesse, Chubbs devient à la fois mentor et guide spirituel pour Happy. Son rôle sera alors d’aider le débutant à naviguer dans les absurdités du golf professionnel. Une anecdote mémorable est celle de la main en bois de Chubbs, résultat d’une « rencontre » avec un alligator. Cela a ajouté une touche d’humour décalé au film.

La performance de Weathers a été largement saluée pour avoir apporté une chaleur et une profondeur inattendues à la comédie. Cela a contribué à son succès auprès du public et à sa réception positive par les critiques du cinéma, qui ont apprécié l’alchimie entre Sandler et Weathers.

Voici le trailer :

L’Ouragan Smith (1992)

Dans « L’Ouragan Smith » (1992), Carl Weathers joue le rôle principal de Billy « Hurricane » Smith. L’acteur incarne alors un Américain robuste qui débarque en Australie à la recherche de sa sœur disparue. Rapidement, il se retrouve plongé dans le monde dangereux et corrompu du crime organisé. Avec sa force et son ingéniosité, Hurricane combat les criminels pour sauver sa sœur et nettoyer les rues de la pègre.

Une anecdote notable est que pour ce rôle, Weathers a effectué plusieurs de ses propres cascades, démontrant son engagement et sa polyvalence en tant qu’acteur. Malgré son intrigue captivante et la performance convaincante de Weathers, « L’Ouragan Smith » a reçu des critiques mitigées. Certains louaient l’action et le charisme de Weathers, tandis que d’autres critiquaient les clichés et la prévisibilité du scénario. Néanmoins, le film a marqué les fans de Weathers et reste un exemple remarquable de ses talents d’acteur d’action.

Découvrez la bande-annonce :

Street Justice (1991 – 1993)

« Street Justice » (1991-1993) est une série télévisée d’actions centrée sur Adam Beaudreaux, un vétéran du Vietnam devenu policier. Celui-ci fait équipe avec Grady Jameson, un jeune artiste martial qu’il a sauvé durant la guerre. Carl Weathers joue le rôle d’Adam Beaudreaux, incarnant avec brio un personnage qui utilise ses compétences militaires et policières pour lutter contre le crime dans sa ville.

Parmi les anecdotes sur cette série télévisée, Weathers aurait non seulement interprété le rôle principal, mais aurait également servi de producteur délégué sur la série. « Street Justice » a été bien reçue pour son mélange unique d’arts martiaux et de drame policier, ainsi que pour la chimie entre Weathers et son co-star Bryan Genesse.

Malgré cela, la série n’a duré que deux saisons, les critiques soulignant à la fois l’intensité des performances et l’originalité de son approche du genre policier. Cependant, elle a acquis un statut culte au fil des ans, en partie grâce à la présence magnétique de Weathers à l’écran.

Ci-dessous l’opening de la série :

Action Jackson (1988)

« Action Jackson » (1988) va mettre l’acteur américain dans le rôle-titre de Jericho « Action » Jackson. Carl Weathers incarne ainsi un sergent de police de Détroit à la fois charismatique et dur à cuire. Le film suit Jackson alors qu’il se lance dans une mission périlleuse pour arrêter un riche industriel corrompu qui a orchestré un plan meurtrier pour accroître son empire.

Weathers a apporté une énergie et une présence imposantes à ce personnage, faisant d’Action Jackson un héros d’action inoubliable du cinéma des années 80. Comme anecdote, Weathers aurait également effectué la plupart de ses propres cascades, prouvant son dévouement à rendre son personnage aussi authentique que possible. Malgré une réception critique mitigée, avec certains critiques pointant du doigt le scénario cliché et les séquences d’action exagérées, « Action Jackson » a acquis un statut culte.

Voici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Nichelle Nichols

Predator (1987)

Le premier « Predator » de 1987 est désormais culte dans le monde du cinéma. Ce film d’action et de science-fiction met Carl Weathers dans le rôle du major George Dillon, un ancien membre des forces spéciales. Celui-ci va réunir une équipe de commandos d’élite pour une mission de sauvetage dans une jungle d’Amérique centrale. Ils se retrouvent cependant traqués par un prédateur extraterrestre technologiquement avancé.

Le rôle de Weathers ajoute une tension dramatique à l’intrigue, son personnage étant tiraillé entre ses devoirs professionnels et sa loyauté envers ses anciens compagnons d’armes. Une anecdote marquante est que durant le tournage, Weathers et ses co-stars, dont Arnold Schwarzenegger, se sont lancés dans une compétition non officielle pour voir qui était le plus en forme. Cette rivalité a contribué à l’atmosphère compétitive et virile du film.

« Predator » a reçu des critiques globalement positives, salué pour ses effets spéciaux innovants, son suspense haletant et la performance intense de ses acteurs. Le film a non seulement solidifié la réputation de Weathers en tant qu’acteur d’action, mais a également établi un nouveau standard pour les films de science-fiction et d’action.

Entre réplique culte et gros muscles, voici la bande-annonce :

Braker (1985)

« Braker » (1985) va mettre Carl Weathers dans le rôle du lieutenant Harry Braker, un policier dur et déterminé qui lutte contre le crime dans les rues de sa ville. Ce téléfilm d’action met en avant le personnage de Braker comme un héros solitaire qui ne recule devant rien pour rendre justice. On retrouve d’ailleurs l’archétype parfait du flic des années 80 : celui qui combat à la fois la criminalité et la corruption au sein du système.

Parmi les anecdotes intéressantes de ce film, Weathers aurait contribué à la chorégraphie des scènes d’action malgré les contraintes budgétaires et les défis de production. Son expérience d’acteur d’action aura beaucoup aidé à rendre les combats aussi réalistes que possible.

« Braker » a également reçu des critiques mitigées à sa sortie. Certains ont loué la performance de Weathers et l’intensité des scènes d’action, tandis que d’autres critiquaient le scénario pour son manque d’originalité. Ce dernier point était d’ailleurs un problème récurrent pour de nombreux films. Néanmoins, le rôle a permis à Weathers de démontrer sa capacité à porter un film en tant que personnage principal, renforçant sa réputation d’acteur d’action compétent.

Voici la vidéo promotionnelle d’ABC de l’époque :

Force 10 de Navarone (1978)

« Force 10 de Navarone » (1978) est un film de guerre captivant qui suit une équipe de commandos alliés envoyée en Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs rôles ? Accomplir une mission périlleuse et détruire un pont stratégique contrôlé par l’ennemi.

Carl Weathers y joue le rôle de Weaver, un soldat afro-américain robuste et compétent, faisant partie de cette équipe diversifiée. Sa présence ajoute une dynamique intéressante au groupe, illustrant la diversité et l’intégration au sein des forces armées.

La principale anecdote concernant Weathers serait que sa participation à ce film représentait une opportunité de briser les stéréotypes de casting. Cela lui permettait d’ailleurs de jouer un rôle significatif dans une œuvre de guerre historique, un genre où les acteurs afro-américains étaient souvent sous-représentés à l’époque.

Le film a reçu des critiques mitigées à sa sortie. Certains ont salué ses séquences d’action palpitantes et son casting étoilé, qui incluaient également Harrison Ford et Robert Shaw, tandis que d’autres ont critiqué son scénario pour ne pas être à la hauteur du film original « Les Canons de Navarone ».

Ci-dessous une vidéo du trailer :

Rocky (1976)

La saga « Rocky », débutant avec le premier film en 1976, narre l’histoire de Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Il s’agit d’un boxeur amateur de Philadelphie qui obtient une chance inouïe de combattre le champion du monde poids lourd, Apollo Creed.

Carl Weathers va incarner ce dernier. Creed, un boxeur charismatique, sûr de lui et flamboyant, devient l’adversaire emblématique de Rocky. Cela marquera d’ailleurs le début d’une rivalité légendaire dans le cinéma, et qui se transformera en une amitié profonde au fil des films. Weathers a apporté une présence dynamique et une profondeur remarquable à Apollo, un rôle qui a défini sa carrière. Parmi les anecdotes les plus connues, Carl Weathers et Sylvester Stallone ont effectué leurs propres cascades de boxe. Cela a ajouté une authenticité et une intensité palpables à leurs combats à l’écran.

Leur entraînement rigoureux ensemble a également renforcé leur camaraderie hors caméra. La réception critique et publique de la saga « Rocky » a été extraordinairement positive, avec une mention spéciale pour la performance de Weathers. Le premier film a remporté trois Oscars, dont celui du meilleur film. La relation complexe entre Apollo et Rocky a été saluée pour sa richesse émotionnelle, faisant de Creed l’un des personnages les plus mémorables de la série.

Découvrez la bande-annonce du premier film :

L’hommage poignant envers Carl Weathers

Au-delà de ses rôles emblématiques dans le cinéma, Carl Weathers a laissé une marque indélébile dans d’autres productions. De ses débuts dans « Friday Foster » et « Bucktown » à des apparitions dans « Arrested Development » et « Colony », chaque rôle a bénéficié de sa force dramatique et de son charisme.

Weathers a transcendé les genres, devenant une figure emblématique dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Sa capacité à apporter de l’humanité et une profondeur émotionnelle à ses personnages continue d’inspirer acteurs et réalisateurs. Sylvester Stallone lui a rendu hommage en disant : « Carl Weathers a fait partie intégrante de ma vie, de mon succès […] et je lui en suis incroyablement reconnaissant. » Arnold Schwarzenegger a également salué son ami : « Carl Weathers est l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai jamais travaillé. » Ces hommages témoignent de l’impact durable de Weathers sur ses pairs et sur l’industrie tout entière.

Notez cet article