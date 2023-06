Pedro Pascal, acteur polyvalent et charismatique, a fasciné le public du monde entier par ses performances captivantes sur le grand et le petit écran. De ses premiers rôles à ses récentes apparitions dans des blockbusters, Pascal a démontré son incroyable talent et son étendue en tant qu’acteur. Dans cet article, nous allons explorer le top 10 des films et séries TV qui mettent en évidence les remarquables prouesses d’acteur de Pedro Pascal.

De son nom José Pedro Balmaceda Pascal, dit Pedro Pascal, il est né à Santiago (Chili), mais a grandi en Californie. Depuis son adolescence, il rêve d’être sous les feux des projecteurs, et commence à étudier l’art dramatique à la Tisch School of the Arts en 1993. Plus tard, il entame ses premiers pas d’acteur sous le nom de Pedro Balmaceda et intègre le casting des séries TV comme Buffy contre les vampires ou encore New York Police Blues. Mais c’est dans Game of Thrones qu’il s’est fait un nom dans le domaine, en incarnant le rôle secondaire d’Oberyn Martell.

Son nom propulsé dans les hauts rangs des célébrités, il confirme sa notoriété en incarnant le rôle principal de l’agent de la DEA Javier Peña dans la série Narcos (2015-2017). Il se fait également un nom dans le cinéma d’action, en rejoignant le casting des films La Grande Muraille (2016), Kingsman : Le Cercle d’or (2017) ou encore Equalizer 2 (2017). Sa dernière performance est dans la série de HBO The Last of Us, en incarnant Joel Miller aux côtés de Bella Ramsey.

Ceci étant dit, découvrons sans plus attendre le top 10 des films et séries télévisées avec Pedro Pascal !

Narcos (2015-2017) :

Pascal a percé dans la série Netflix « Narcos », acclamée par la critique, où il a incarné l’agent déterminé de la DEA Javier Peña. Avec sa performance intense et dynamique, Pascal a apporté de l’authenticité et de la profondeur au personnage, faisant de lui l’un des aspects les plus marquants de la série.

Créée par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro, Narcos raconte l’histoire du baron de la drogue le plus célèbre du monde, Pablo Escobar. Messie pour les uns, menace internationale pour les autres, ce Colombien aux origines modestes devient un des hommes les plus puissants du monde, avec une fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il est à la tête du cartel de Medellín, l’un des cartels les plus violents de l’histoire. Meurtres, trafic de cocaïne, Pablo Escobar devient ainsi la cible des États-Unis, déterminé à stopper ses agissements coûte que coûte.

Par ici la bande-annonce :

Game of Thrones (2011-2019) :

Dans la série fantastique mondialement populaire « Game of Thrones », Pascal a interprété Oberyn Martell, également connu sous le nom de Vipère rouge. Son interprétation de ce prince passionné et avide de vengeance a mis en évidence sa capacité à transmettre un large éventail d’émotions, laissant une impression durable sur les téléspectateurs. Et, même si c’était un rôle secondaire, le personnage d’Oberyn Martell est l’un des tremplins propulsant la carrière de Pedro Pascal au plus haut de la scène.

Se basant sur les œuvres littéraires de Georges R.R. Martin, Game of Thrones raconte le parcours de neuf maisons rivales afin de prendre le contrôle du Trône de Fer. Ce dernier permet de régner sur les sept royaumes de Westeros et détenir le plein pouvoir de toutes ses ressources. Mais y accéder n’est pas une tâche facile ! Game of Thrones nous ramène dans une époque médiévale fantastique où trahison, conspiration et dragons sont monnaie courante.

Voici la bande-annonce de la série :

The Last of Us (2023)

Créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, The Last of Us est une série télévisée post-apocalyptique américaine disponible sur la chaîne américaine HBO. Il s’agit de l’adaptation télévisée du jeu vidéo du même nom, sorti en 2013 sur PlayStation 3. Pedro Pascal incarne le personnage de Joel Miller, l’un des deux protagonistes de la série. Il évoluera aux côtés de Bella Ramsey, cette dernière incarnant le rôle d’Ellie. Encore une fois, il montre ses talents d’acteur polyvalent, en adoptant une figure paternelle et protectrice envers sa coéquipière. Un rôle qui sera gravé dans la liste des meilleures interprétations de Pedro Pascal parmi ce top 10 de ses films et séries télévisées !

Ci-dessous le synopsis de The Last of Us :

Après l’infestation d’un champignon parasite appelé Cordyceps partout dans le monde, l’humanité est proche de la décimation. Quelques survivants errent dans les terres dévastées, à la recherche de vivres et de civilisation. La série suit Joel Miller (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) et Tess (Anna Torv). Décidés à affronter la dureté du monde post-apocalyptique dans lequel ils vivent, les trois protagonistes se lancent dans un périple à travers ce qu’il reste des États-Unis. Sur la route, ils doivent affronter les infectés, les victimes du Cordyceps, mais aussi des survivants hostiles.

Voici la bande-annonce :

The Mandalorian (2019 -aujourd’hui) :

C’est sans doute l’un des rôles les plus emblématiques de Pedro Pascal dans ce top 10 des films et séries avec l’acteur. Il y incarne le personnage titulaire de la série Star Wars « The Mandalorian ». Bien que le visage du personnage soit en grande partie dissimulé par un casque, Pascal apporte habilement de la profondeur, de la vulnérabilité et un sens de l’honneur au rôle, faisant du Mandalorien un personnage attachant. De plus, il ose transgresser ses propres règles de chasseur de primes et laisse place à un héroïsme digne des séries Star Wars. Et ça, ça fait plaisir à voir.

Les trois saisons de The Mandalorian sont disponibles en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Ci-dessous la bande-annonce :

The Equalizer 2 (2018) :

Dans ce thriller plein d’action, Pascal partage l’écran avec Denzel Washington dans le rôle de Dave York. La performance de Pascal dans le rôle de l’antagoniste rusé et menaçant offre une expérience intense au film, faisant de lui un des adversaires les plus craints dans The Equalizer 2.

Le film met en vedette Robert McCall, un agent des services secrets américains à la retraite. Officiellement, McCall est un chauffeur de VTC pour l’entreprise Lyft. Mais à ses heures perdues, il agit en tant qu’ange gardien à des personnes dans le besoin. En apprenant la mort de son amie Susan Plummer, assassinée lors d’une mission à Bruxelles, il décide de se venger. Tout au long de son périple, il fait équipe avec son ancien coéquipier Dave York, qui l’aide à démasquer les tueurs…

Par ici la bande-annonce :

Kingsman : Le Cercle d’or (2017) :

Réalisée par Matthew Vaughn, cette comédie d’espionnage est le deuxième opus de la série de films Kingsman. Il fait directement suite à Kingsman : Services secrets. Pedro Pascal incarne Jack Daniels, alias l’agent Whiskey. Son interprétation charismatique et suave ajoute une nouvelle dimension à la franchise. Il mêle harmonieusement humour et intensité dans son jeu. Un classique à voir absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Pedro Pascal !

Kingsman suit Gary Unwin, alias Eggsy. Tout en continuant à travailler pour l’agence Kingsman, il coule désormais des jours heureux avec la princesse suédoise Tilde. Mais un soir, le quartier général du Kingsman est victimes de multiples assauts, faisant des dizaines de victimes. Les seuls survivants, Eggsy et Merlin, vont tout faire pour démanteler le cartel de drogue responsable de ce crime : le Cercle d’or.

Voici la bande-annonce du film :

Prospect, l’ambre de la lune verte (2018) :

Dans ce film de science-fiction, Pascal incarne Ezra, un charognard robuste et mystérieux. Son interprétation met en évidence sa capacité à apporter authenticité et profondeur émotionnelle à un personnage complexe dans le contexte d’une histoire captivante.

Ci-dessous le synopsis officiel :

Cee et son père Damon sont des spationautes mineurs. Le duo parcourt l’espace à la recherche de pierres précieuses. Leur emplacement se situe toutefois dans les profondeurs d’une forêt toxique. Mais une fois sur place, ils se rendent compte qu’ils ne sont pas les seuls à convoiter cette richesse minière spatiale. Leur quête va alors se transformer en lutte désespérée pour survivre…

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

La Grande Muraille (2016) :

Pascal joue aux côtés de Matt Damon dans ce film historique épique et fantastique. Il se déroule dans la Chine ancienne. Dans le rôle de Tovar, un mercenaire espagnol, Pascal fait preuve de polyvalence en naviguant dans les méandres de la politique et en combattant les monstres redoutables qui menacent la Grande Muraille.

La Grande Muraille est actuellement disponible sur Netflix. Ci-dessous la bande-annonce :

Un talent en or massif (2022)

Dans cette comédie biopic créée par Tom Gormican, Pedro Pascal joue le rôle du multimilliardaire Javi Gutierrez. Il incarne son personnage avec une touche d’humour et de charme, qui diffère de ses habituels rôles plus dramatiques.

Un talent en or massif raconte le déclin de notoriété de l’acteur Nicolas Cage. Ce dernier, surendetté, veut à tout prix revenir sous les feux des projecteurs afin de rembourser une partie de ses dettes. Il sera bientôt contacté par Javi Gutierrez, un milliardaire, qui s’avère être un de ses plus grands fans. Suite à la demande de ce dernier, il accepte alors de se rendre à son anniversaire à Majorque. Mais la CIA s’en mêle aussi, en demandant à Cage d’enquêter sur les activités criminelles de Gutierrez.

Par ici la bande-annonce :

C’est nous les héros (2020)

Finissons ce top 10 des films et séries avec Pedro Pascal avec C’est nous les héros. De son titre original We can be heroes, ce film de superhéros est une suite indirecte du film Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl. Cette fois, ce sont les enfants des superhéros qui seront à l’honneur : ils ont la mission de sauver leurs parents, victimes d’enlèvement orchestré par des extraterrestres.

Une fois de plus, Pedro Pascal démontre sa polyvalence en entrant dans le monde des superhéros familiaux. Dans ce film amusant et divertissant, il joue le rôle de Marcus Moreno, un parent de superhéros. L’interprétation de l’acteur ajoute de l’humour et du cœur à l’histoire, ce qui en fait un film agréable à regarder pour les spectateurs de tous âges.

C’est nous les héros est disponible en exclusivité sur Netflix. Ci-dessous la bande-annonce :