Né à Grayshott le 10 septembre 1960, Colin Firth est un acteur, producteur et Producteur exécutif italo-britannique. Colin eut envie de devenir acteur lorsqu’il goutta à sa première expérience théâtrale sur les bancs de l’école, lorsqu’il interpréta un personnage de conte de Noël.

Tout jeune, Colin Firth intègre le Drama Centre de Chalk Farm où il suit des cours d’art dramatique. Il se fait remarquer dans son rôle de Hamlet. Cela le mena en 1984 à jouer face à Rupert Everett dans le drame romantique « Histoire d’une Trahison ».

Colin Firth va toutefois surtout préférer le petit écran au début de sa carrière, en jouant dans divers téléfilms et miniséries. Ce n’est qu’en 1989 que Colin arrive à se frayer un chemin vers le cinéma hollywoodien, lorsque Milos Forman le demande d’incarner le rôle du sournois séducteur Valmont.

Aujourd’hui, Colin Firth continue d’être régulièrement actif à la télévision, en jouant souvent le rôle de l’amant malheureux comme dans le film « Le Patient Anglais ».

Avec son talent unique, Colin Firth a donc pu jouer dans plusieurs films et séries tout au long de sa carrière. Voici un top 10 des meilleurs d’entre eux.

La Jeune Fille à La Perle (2003)

La Jeune Fille à La Perle est un film sorti en 2003 et réalisé par Peter Webber. Dans cette œuvre, Corlin Firth est l’acteur principal, au côté de la ravissante Scarlett Johansson.

Ce film est plus précisément l’adaptation du roman de Tracy Chevalier, qui est lui-même inspiré par le célèbre tableau « La Jeune Fille à La Perle » de Johannes Vermeer.

L’histoire se déroule à Delft, au XVIIe siècle. Afin d’aider ses parents à sortir de la misère, la jeune et ravissante Griet accepte de travailler en tant que servante dans la maison du peintre hollandais Johannes Vermeer, incarné par Corlin Firth. Elle a pour rôle de faire le ménage et de s’occuper des 6 enfants du maître. Cependant, la famille Vermeer fait face à de grosses difficultés financières, puisque Johannes Vermeer dépense plus qu’il ne gagne. Sa femme ne souhaite pas que cela se sache.

Les choses se compliquent lorsque le maître commence à découvrir la sensibilité et la douceur de Griet. Il l’introduit alors peu à peu dans son univers, ce qui déclenche chez la femme de Johannes une terrible jalousie. En effet, cette dernière n’a jamais pu accéder à l’art de son époux. Cornélia, une des filles Vermeer qui déteste Griet, tente alors de pousser la servante à bout. Pour éviter les ennuis, Griet se fait alors discrète et très obéissante. Mais l’intimité que partagent Johannes et Griet se propage de plus en plus dans la ville, ce qui complique de plus en plus la situation.

Comment cette liaison interdite va-t-elle se terminer ?

Voici la bande-annonce du film :

Love Actually (2003)

Love Actually est une comédie romantique britannique écrite et réalisée par Richard Curtis.

Sortie en salle le 3 décembre 2003, elle raconte la vie de 8 couples très différents qui possèdent leur propre manière de gérer leur vie amoureuse. Les récits sont vaguement interdépendants, et se déroulent tous durant la période frénétique de Noël dans la ville de Londres.

Les acteurs principaux sont : Colin Firth, Hugh Grant, Liam Neeson, Thomas Sangster, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Lúcia Moniz, Bill Nighy, Rowan Atkinson, et Andrew Lincoln.

Le film met alors en avant le pouvoir de la « magie de Noël », en permettant à ces couples de trouver le moyen de passer d’agréables fêtes de Noël, malgré leurs différends et leurs problèmes.

Par ici la bande-annonce du film :

Magic in the Moonlight (2014)

Sortie en salle le 22 octobre 2014, Magic in the Moonlight est une comédie romantique écrite et produite par le célèbre Woody Allen.

Corlin Firth est l’acteur principal du film, et incarne un prestidigitateur anglais du nom de Stanley Crawford. Ce magicien arrogant et grognon est certainement le plus célèbre de son époque, mais seulement en tant que Wei Ling Soo, un personnage qu’il joue lorsqu’il se produit sur scène.

Stanley Crawford est également connu pour ses talents de démystificateur, ce qui fait qu’il porte un certain dégoût envers les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir pour arnaquer les gens. Il entend alors de son fidèle ami Howard Burkan qu’une jeune femme du nom Sophie Baker s’amuse à jouer le médium chez les Catledge. Cette famille aisée vit sur une propriété sur la Côte d’Azur. Stanley se fait alors passer pour un homme d’affaires et s’y rend sans plus tarder pour essayer de démasquer le prétendu médium.

Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu, car Sophie Baker démontre un talent remarquable dans son domaine. Stanley se retrouve alors déstabilisé, et finit par être convaincu que la jeune femme possède réellement un don paranormal. Il avouera alors à la presse que Sophie est un véritable médium et qu’il renonce à toutes ses certitudes. Ce n’est que plus tard que Stanley se ressaisit et finit par découvrir la vérité : Sophie est définitivement un escroc. Les informations données par « les dons de clairvoyance » de Sophie proviennent au fait de Howard Burkan, l’ami de Stanley. Celui-ci ressentait de la jalousie pour Stanley et il a mis en œuvre toute cette mascarade pour gagner de l’argent sur le dos des Catledge.

Voici le lien pour visionner la bande-annonce du film :

Kingsman : Le Cercle d’or (2017)

Kingsman : Le Cercle d’or est une comédie d’espionnage sortie en 2017, et coécrite et réalisée par Matthew Vaughn. Second opus de la saga Kingsman, il fait directement suite au film Kingsman : Services secrets, sorti en 2015 par le même réalisateur.

Dans ce film, Kingsman, l’élite des services secrets britannique, fait face à une menace sans précédent lorsqu’une bombe s’abat et détruit entièrement leur quartier général. Les agents en costume trois-pièces font alors la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, qui a été fondée il y a plusieurs années aux États-Unis.

Les deux services s’unissent alors pour combattre cet ultime danger. Découvrons alors la suite des aventures de Harry (Corlin Firth), Eggsy (Taron Egerton) et Merlin (Mark Strong).

Ci-dessous la bande-annonce promotionnelle du film :

Bridget Jones Baby (2016)

Bridget Jones Baby est un film réalisé par Sharon Maguire. Sortie en 2016, cette œuvre est le troisième opus de la saga cinématographique Bridget Jones.

Désormais arrivée à la quarantaine, Bridget Jones se retrouve de nouveau célibataire lorsqu’elle se sépare de Mark Darcy (Corlin Firth). Elle décide alors de se recentrer sur sa carrière et sur ses amies, et délaisse peu à peu sa vie amoureuse. Alors que tout semble aller pour le mieux dans sa vie, Bridget fait la rencontre de Jack et recroise au même moment le chemin de Mark. Sa vie bascule lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, mais ne sait pas de qui.

De là s’ensuit alors une histoire palpitante, mettant en scène Bridget qui essaie de découvrir le vrai père de son enfant.

Voici la bande-annonce du film :

A Single Man (2009)

Sorti en salle en 2005, A Single Man est un film dramatique coécrit et réalisé par Tom Ford. Il s’agit notamment de l’adaptation du roman britannique du même nom de l’auteur Christopher Isherwood, qui a été publié en 1964.

Le film retrace la vie de George Falconer, un professeur d’université homosexuel vivant à Los Angeles dans les années 60. Celui-ci vit un véritable enfer depuis que son compagnon a trouvé la mort dans un accident de voiture. Huit mois après le drame, George Falconer continue de souffrir de la perte de son compagnon et « se réveiller chaque matin est une douleur » pour lui. Il perd alors le goût de vivre, malgré le soutien constant apporté par sa vieille amie Charley, elle aussi rongée par la solitude.

Toutefois, les choses prennent une tournure inattendue lorsqu’un jeune étudiant nommé Kenny commence à se rapprocher de George, interprété par Corlin Firth.

Ce film fut une véritable réussite puisqu’il amassa plusieurs nominations et récompenses. Corlin Firth remporte notamment deux prix qui sont :

Mostra de Venise 2009 : Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine ;

BAFTA Awards 2010 : Meilleur acteur.

Celui-ci fut également nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, mais aussi pour l’Oscar du meilleur acteur.

Pour ce qui est du film en lui-même, il remporte le Grand Prix de l’Union de la critique de cinéma (UCC).

Voici la vidéo de la bande-annonce du film :

Empire of Light (2023)

Empire of Light est un drame romantique sorti en salle le 1er mars 2023. Écrite et produite par Sam Mendes, le film raconte une magnifique histoire d’amour et de rédemption qui se déroule dans les années 80.

Hillary, la responsable d’une salle de cinéma dans une ville balnéaire anglaise, tente de préserver sa santé mentale fragile. Pour ce faire, elle essaie alors de rester en compagnie de ses amis et d’établir des liens charnels avec Donald Ellis (Corlin Firth). Malheureusement, celle-ci est peu réceptive à tout cela.

Donald Ellis introduit à l’équipe une nouvelle recrue : Stephen. Ce jeune homme noir vit chaque jour des épreuves, puisqu’il doit faire face aux remarques racistes des habitants de la ville. Rêvant de quitter cette petite ville anglaise, Hillary et Stephen se rapprochent alors l’un de l’autre, et vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe.

Pour visionner la bande-annonce du film, c’est par ici :

Kingsman : Services secrets (2014)

Kingsman : Services secrets est un film d’espionnage réalisé par Matthew Vaughn. Sorti en salle en 2014, le film affiche un casting intéressant avec des acteurs de talent comme Corlin Firth, Samuel L. Jackson et Taron Egerton.

Kingsman, une agence d’élite du renseignement britannique, est à la recherche d’une nouvelle recrue lorsque l’agent Lancelot est abattu en mission. Lors du recrutement, les recrues doivent subir un entraînement de haut niveau afin de tester leurs capacités en condition réelle. Parmi les candidats, un se démarque du lot comme étant la recrue « imparfaitement idéale ». Il s’agit d’Eggsy, un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne, qui fut recruté par Harry (Corlin Firth).

Les agents Kingsman doivent alors faire face à Richmond Valentine. Ce dernier souhaite éradiquer une bonne partie de la population mondiale pour ne garder que les « élites ». Arriveront-ils à contrer ses plans ?

Le film fut un véritable succès au box-office en amassant au total près de 414 351 546 $. Kingsman : Services secrets a également reçu 11 distinctions dont 2 prix IGN du cinéma d’été.

Voici la bande-annonce du film :

Orgueil et Préjugés (1995)

Orgueil et Préjugés est une minisérie télévisée composée de 6 épisodes de 50 minutes, diffusée entre 1995 et 1996. Elle a été produite par Sue Birtwistle et réalisée par Simon Langton, sur un scénario d’Andrew Davies.

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Jane Austen, qui raconte l’histoire d’amour d’Elizabeth Bennet. Cadette d’une famille modeste de cinq sœurs, celle-ci fait notamment la rencontre de Monsieur Darcy, interprété par Corlin Firth, lors d’un bal élégant. Bien que Monsieur Darcy soit jugé trop orgueilleux par la jeune femme, les deux vont néanmoins apprendre à se connaître et vont peu à peu se rapprocher.

Issus de deux mondes différents, Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy vont alors devoir passer outre leurs préjugés pour pouvoir s’accorder.

Pour voir la vidéo de la bande-annonce d’Orgueil et Préjugés, voici un lien :

Le Discours d’un roi (2011)

Le Discours d’un roi est un drame historique réalisé par Tom Hooper. Sorti en salle le 2 février 2011, le film met en scène une histoire vraie et méconnue du père de la Reine Elisabeth II, le Roi Geroge IV. Le rôle de George IV est interprété par Corlin Firth, et l’histoire se déroule dans les années 1930, au Royaume-Uni.

Dans ce récit, le Roi George IV est contraint de devenir le nouveau roi suite à l’abdication de son frère Edouard VIII. Toutefois, son apparence fragile et son incapacité à s’exprimer en public vont rapidement lui poser problème. Il est alors considéré comme inapte à la fonction de roi. Cela ne l’empêchera pas toutefois à surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme.

Il va alors tenter d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. George IV devra battre son bégaiement pour remplir ses fonctions. Il devra faire de son empire le premier rempart face à l’armée nazie.

Le film remporte plusieurs récompenses dont le Satellite Awards 2010 du meilleur acteur dans un film dramatique pour Colin Firth, celui du meilleur scénario original. Sans oublier les récompenses reçues lors de la prestigieuse cérémonie des Oscars 2011 :

Oscar du meilleur acteur : Colin Firth ;

Oscar du meilleur scénario original : David Seidler ;

Oscar du meilleur réalisateur : Tom Hooper ;

Oscar du meilleur film.

Voici la bande-annonce du film :