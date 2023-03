S’il y a un acteur qui a regagné de la popularité ces dernières années, c’est bien Matt Smith. Né le 28 octobre 1982 à Northampton, il a décroché son premier rôle dans dans les pièces de théâtre Murder in the Cathedral et The Master and Margarita. Puis il se tourne progressivement dans le septième art en 2006, en incarnant le rôle de Jim Taylor dans La Malédiction du rubis. Mais à part les films, c’est dans les séries TV que Matt Smith évolue le plus, dont nous allons vous présenter les mieux notés dans ce top 10.

Parmi les séries TV les plus notables, nous pouvons citer la série de HBO House of the Dragon. Cette dernière bat tous les records d’audience depuis sa première diffusion. Matt Smith y incarne le rôle de Daemon Targaryen, le frère du roi Aegon Targaryen. Il joue un rôle majeur dans la série, et sera également un élément-clé dans l’histoire de la saison 2. Il incarne également un rôle de prince dans la série Netflix The Crown, en se mettant sous le costume du prince Philip Mountbatten. Mais il est surtout célèbre pour avoir incarné le onzième Docteur dans dans la série télévisée britannique Doctor Who. Il y apparaît pour la première fois dans la deuxième partie de La Prophétie de Noël.

Il excelle également au cinéma, dont le plus récent est son rôle de Jack dans Last Night in Soho d’Edgar Wright. Ceci dit, nous vous proposons maintenant de découvrir le top 10 des films et séries TV avec Matt Smith. Spoiler : House of the Dragon n’est pas à la première place !

Mapplethorpe (2018)

Dans ce biopic sur le célèbre photographe américain Robert Mapplethorpe, Matt Smith joue le rôle du personnage principal. Le film raconte en détail sa carrière du début à la fin jusqu’à sa mort prématurée. Matt Smith a su donner de sa personne pour incarner le photographe à la vie plus scandaleuse que son œuvre.

Quand Mapplethorpe est sorti, les critiques ne sont pas aussi enthousiastes. En effet, plusieurs d’entre eux estiment que le film ne décrit pas clairement si Mapplethorpe était censé être une figure tragique ou non. Néanmoins, ils ont acclamé la performance de Matt Smith, ce dernier faisant de son mieux pour rendre le film agréable à regarder.

Ci-dessous la bande-annonce :

Orgueil et Préjugés et Zombies (2016)

Il s’agit d’un film de comédie d’horreur, mêlant amour et survie avec humour. Voici le synopsis :

L’Angleterre est sous l’invasion de zombies pendant plus de cinquante ans. Ce fléau complique la tâche de M. et Mme Bennet, deux parents désirant marier leurs filles Liz, Jane, Lydia, Mary et Kitty. L’arrivée de deux jeunes et riches célibataires dans le voisinage est une aubaine pour la famille Bennet, mais il reste à organiser les réunions sociales. Et dans la foulée, il faut à tout prix se protéger de l’assaut des morts-vivants. Dans le film, Matt Smith joue le rôle de Parsons Collins, un des prétendants pour les filles Bennet.

Orgueil et préjugés et zombies a reçu un accueil assez mitigé en raison de ses séquences d’action médiocres. Cependant, l’humour du film sauve la face de la production, méritant ainsi la huitième place dans ce top 10 des films et séries TV avec Matt Smith. Si vous ne l’avez pas encore vu, voici la bande-annonce :

Charlie Says (2018)

Dans ce drame biographique, Matt Smith incarne le rôle principal de Charles Manson. Charlie Says se base des livres The Family: The Story of Charles Manson’s Dune Buggy Attack Battalion d’Ed Sanders et The Long Prison Journey of Leslie Van Houten de Karlene Faith.

Le film nous ramène au milieu des années 1970, plus précisément dans la prison pour femmes California Institution for Women. Dans l’établissement pénitentiaire, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten sont détenues en isolement complet dans une aile de prison réservée. Motif d’internement : l’assassinat de Sharon Tate et de Leno et Rosemary LaBianca. Ces trois filles sont les fidèles disciples de Charles Manson, le gourou de la communauté Manson Family.

Totalement sous l’emprise de leur chef, les pauvres filles ont perdu toute identité. Elles ne sont même plus maîtres de leurs décisions, en disant toujours “Charlie says” en début de leur phrase. Le film montre très bien l’influence de Manson sur ses fidèles, les transformant progressivement ses admirateurs en tueurs.

Anecdote : Matt Smith s’est physiquement transformé pour le film.

Appréciez la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 des films et séries TV avec Riki Lindhome

The Forgiven (2022)

The Forgiven raconte l’histoire de David et Jo Henninger, un couple ordinaire des USA. En se rendant dans une luxueuse demeure dans le désert de l’Atlas au Maroc, leur voiture percute un jeune homme et se voit commettre un flagrant délit de délit de fuite. Leurs tentatives ultérieures pour faire passer l’incident sous silence conduisent à l’échec de leur mariage, et ils doivent faire face aux conséquences de leurs actes.

Matt Smith incarne Richard Galloway, l’ami corrompu du couple. Malicieux, il les pousse à s’enfoncer dans le mensonge, cachant la vérité sur l’accident. The Forgiven a été saluée pour les performances convaincantes des acteurs, méritant ainsi sa place dans ce top 10 des films et séries avec Matt Smith.

Par ici la bande-annonce :

Last Night In Soho (2021)

Last Night in Soho est un film d’horreur unique en son genre. Si vous êtes passionné de mode, d’enquête avec une touche d’épouvante, ce film est pour vous. Il relate les aventures d’Eloise, une jeune fille à l’histoire ordinaire. Rêvant de devenir créatrice, elle déménage à Soho et intègre une école de stylisme.

Mais en emménageant dans une mansarde qui lui servira de chambre, elle développe le pouvoir de voyager dans les années 60. Elle se lie d’amitié avec son alter ego, avant de réaliser qu’elle son rêve devient progressivement en cauchemar…

Matt Smith apparaît dans le film en tant que le petit ami de Sandie, le personnage d’Anya Taylor-Joy. Il est également responsable du sort de sa petite amie, lui faisant devenir une prostituée au fil des jours. Parmi les films et séries TV dans ce top 10, Last Night in Soho est notre coup de cœur personnel. À regarder absolument !

Appréciez la bande-annonce :

Secrets Officiels (2019)

Dans Secrets Officiels, nous suivons l’histoire de Katherine Gun (Keira Knightley), la spécialiste des services de renseignements britanniques. Le film s’inspire de l’histoire vraie de Katherine Gun, la femme dénonçant l’opération illégale de la NSA pendant l’invasion de l’Irak en 2003. Matt Smith incarne le journaliste Martin Bright, qui aide Katherine Gun à dénoncer l’opération.

La sortie de Secrets Officiels a permis de mettre en lumière la vérité derrière cette invasion illégale, avec des éloges positifs pour la performance de Keira Knightley.

Voici la bande-annonce :

House of the Dragon (2022)

À la quatrième place de notre top 10 des films et séries TV avec Matt Smith se trouve le spin-off de Games of Thrones. Dédiée spécialement pour la maison Targaryen, cette série télévisée raconte l’apogée et le déclin de la lignée la plus puissante de Westeros. Et, même si la maison Targaryen est maître des dragons, elle a une faille importante : la maison elle-même.

Matt Smith incarne le prince Daemon Targaryen, le frère du roi Viserys Targaryen et l’oncle de la princesse Rhaenyra Targaryen. Il s’est tout de suite démarqué dans la série, avec sa performance charismatique et contre nature. Il est l’une des clés essentielles participant ainsi à la réussite de House of the Dragon.

La série est disponible sur HBO si vous n’avez pas encore la chance de la regarder. Voici la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Orlando Bloom

The Crown (2016)

Après son rôle de Doctor Who, Matt Smith a acquis sa notoriété grand public avec The Crown. Il incarne le rôle du jeune Prince Philip. Smith a été salué pour avoir rendu authentiques et émouvants tous les moments tristes de The Crown. Son duo avec la reine Élisabeth II, incarnée par Claire Foy, a également été salué pour son alchimie.

Les performances de Matt Smith ont permis à The Crown de gagner en popularité, et nous vous invitons vivement à la regarder. Par ici la bande-annonce :

His House (2020)

Bien que His House est passé inaperçu lors de sa sortie, le film a été acclamé pour avoir rompu avec la formule usuelle de l’horreur. Il raconte l’histoire d’un couple soudanais vivant dans une maison délabrée. Peu après, ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls dans la maison. La force mystérieuse, cohabitant avec eux, tend à resurgir du passé les actes coupables qu’ils ont commis jadis.

Matt Smith joue un rôle secondaire en tant qu’assistant social du couple. His House représente de manière troublante le syndrome de stress post-traumatique, un concept jamais exploité jusqu’à présent. Ce qui a contribué au succès du film.

Ci-dessous la bande-annonce :

Doctor Who (1963 jusqu’à présent)

En 2009, Matt Smith est élu pour incarner Dr Who, le héros titulaire de la série télévisée britannique du même nom. Il est donc le onzième acteur à incarner le rôle, et ses performances sont considérées comme l’un des meilleurs interprétations de Doctor Who. Débordant d’énergie juvénile, il rendit le onzième docteur très sympathique, excentrique et sombre lorsque le moment s’y prêtait. Doctor Who a également servi de tremplin au succès de l’acteur.

Une série à ne surtout pas rater dans ce top 10 des films et séries avec Matt Smith !

Par ici la bande-annonce :