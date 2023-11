Eva Mendes a joué dans de nombreux films tout au long de sa carrière. Les cinéphiles la connaissent surtout pour ses rôles principaux dans des blockbusters comme « Ghost Rider ». D’autres la connaissent grâce à ses petits caméos dans des films tels que « Knocked Up ». Pour finir, en tant que personnalité publique, certaines personnes connaissent simplement Eva Mendes de nom.

Mendes n’est pas apparue au grand écran depuis plus de sept ans. Toutefois, elle a pu collaborer avec plusieurs réalisateurs connus comme Werner Herzog ou les frères Farrelly.

Stuck on You (2003)

« Stuck on You » est une comédie inhabituelle qui nous présente une amitié bien étrange. Certains spectateurs placent « Stuck on You » dans la liste des meilleurs films des frères Farrelly. Le film suit les jumeaux Bob et Walt Tenor, alors qu’ils quittent leur foyer de la Nouvelle-Angleterre pour poursuivre la carrière d’acteur de Walt à Hollywood.

Durant leur périple, ils seront confrontés aux défis de rester ensemble tout en cherchant à mener des vies séparées.

Eva Mendes incarne le personnage d’April Mercedes, une jeune femme que les jumeaux rencontrent dans l’immeuble où ils résident. Les trois vont devenir amis.

Les critiques du film ont tendance à dire qu’il est vieux et inutilement long. Pourtant, les fans le considèrent comme une comédie bienveillante à regarder en famille.



Clear History (2013)

« Clear History » est un film réalisé par Larry David. Il interprète également le personnage principal Nathan Flomm.

Flomm travaillait dans une entreprise qu’il a décidé de quitter suite à son opposition contre la production d’une nouvelle voiture électrique. Malheureusement pour lui, la voiture devient un énorme succès et il passe à côté de l’opportunité de sa vie.

Ce téléfilm met en vedette plusieurs acteurs comiques connus. Eva Mendes y joue le rôle de Jennifer, une nouvelle connaissance de Flomm, des années après sa démission de la société.



Out of Time (2003)

« Out of Time » est un thriller ayant à l’affiche le célèbre Denzel Washington.

Le film suit Matt Lee Whitlock, un chef de police travaillant dans les Florida Keys. Celui-ci se retrouve impliqué dans une enquête criminelle lorsque sa maîtresse disparaît après qu’il a utilisé de l’argent de preuve pour financer une opération.

Eva Mendes incarne Alex Díaz Whitlock, l’ex-femme de Matt et sa collègue officier de police.

« Out of Time » n’est pas le plus réussi de son genre. Cependant, les fans du film pourraient dire qu’il présente une histoire originale, mettant en valeur des performances énergiques dans un cadre magnifique.



Once Upon a Time in Mexico (2003)

Robert Rodriguez offre au public l’une de ses meilleures œuvres avec « Once Upon a Time in Mexico ». Le film suit la vie d’« El Mariachi », suivant les événements de « Desperado », le deuxième volet de la trilogie de Rodriguez. Dans ce film, on peut voir El Mariachi poursuivre un meurtrier après avoir été engagé par la CIA.

Eva Mendes joue le rôle d’Ajedrez.

Les fans du film pourraient dire qu’il met en valeur Mendes dans un rôle improbable et que le film offre une fin appropriée à une trilogie amusante, divertissante et palpitante.



Hitch (2005)

« Hitch » est une comédie romantique mettant en vedette Will Smith. Ce dernier joue le rôle d’Alex « Hitch » Hitchens, un expert autoproclamé en rencontres. Il va alors aider les hommes à trouver l’amour et à impressionner la gent féminine. Cependant, il semble avoir trouvé son égale lorsqu’il fait la rencontre de Sara Melas. Sara est totalement immunisée contre les techniques de Hitch, qui finit alors par tomber amoureux d’elle.

Eva Mendes incarne Sara. Les fans du film assurent que c’est une comédie romantique amusante. D’autres disent que le film met en valeur les compétences comiques de Mendes et Smith, et qu’ils présentent une chimie fascinante dans le film.



Training Day (2001)

« Training Day » est un thriller cultissime qui relate la première journée d’un jeune policier aux côtés d’un supérieur peu conventionnel. L’officier Jake Hoyt part en patrouille avec son nouveau superviseur, le détective Alonzo Harris. Rapidement, Hoyt découvre que son supérieur va à l’encontre de certaines règles. Au fur et à mesure que les événements du film se déroulent, Hoyt va se retrouver impliqué dans un réseau criminel de drogue et de meurtre.

Eva Mendes joue le rôle de Sara, la maîtresse de Harris et la mère de leur enfant. Les spectateurs affirment que ce film pourrait être l’un des meilleurs thrillers criminels du début des années 2000.



The Place Beyond The Pines (2012)

Le film « The Place Beyond The Pines » présente au public une histoire en trois actes. Chaque histoire se relie à travers quelques personnages principaux. Le récit débute en racontant l’histoire de Luke Glanton, un homme forcé de devenir braqueur de banque lorsqu’il apprend que son ex-copine, Romina Gutierrez, est enceinte de lui.

Eva Mendes offre une grande performance dramatique dans son interprétation de Romina. De plus, sa chimie avec le personnage de Ryan Gosling, Glanton, est carrément palpable. Les spectateurs sont même prêts à dire que ça ne serait pas surprenant si une relation s’est développée entre les deux en dehors de l’écran après le tournage du film.



The Other Guys (2010)

« The Other Guys » est une comédie policière mettant à l’affiche Mark Wahlberg et Will Ferrell. Interprétant deux détectives, Terry Hoitz et Allen « Gator » Gamble, ils vont alors suivre les pistes d’une affaire importante se déroulant à New York.

Eva Mendes est sublime dans le rôle de Sheila Ramos Gamble, la femme de Gator. Hoitz est stupéfait de voir que son coéquipier maladroit est marié à une femme aussi intelligente et séduisante. La plupart des blagues du film vont alors se concentrer sur cette relation improbable.



Bad Lieutenant : Port Of Call New Orleans (2009)

Le réalisateur Werner Herzog offre au public un drame criminel unique avec « Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans ».

Dans ce film, on suit Terence McDonagh, un policier corrompu qui s’attaque à plus gros que lui, tout en luttant contre la toxicomanie.

Eva Mendes joue le rôle de Frankie, la petite amie de Terence. Les critiques ont salué ce film pour son casting impeccable, avec un Nicolas Cage sauvage et charismatique, et une Eva Mendes brillante dans son rôle de soutien.



Holy Motors (2012)

« Holy Motors » présente l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure performance d’Eva Mendes au cinéma. Ce drame fantastique de Leo Carax suit un homme qui voyage de vie en vie. Un jour grand patron, un autre jour meurtrier, puis mendiant et créature monstrueuse… M. Oscar semble jouer des rôles selon ses envies.

Eva Mendes incarne Kay M, un rôle prévu à la base pour Kate Moss.



D’autres films et séries TV avec Eva Mendes

2 Fast 2 Furious (2003) ;

We Own The Night (2007);

Lost River (2014);

Urgences (Saison 4 – 1997) ;

Mortal Kombat (Saison 1 – 1998).