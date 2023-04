Si vous êtes fans de science-fiction et de dystopie, vous connaissez sûrement l’acteur dans cet article. Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, ou Theo James, est un acteur d’origine britannique. Il devient une icône dans le monde de la science-fiction en incarnant le rôle de Tobias « Four » Eaton dans la trilogie de films Divergente. Il a également joué dans les films d’horreur Underworld : Awakening et Underworld : Blood Wars en compagnie de Kate Beckinsale.

À part les films, il excelle dans les séries TV, telles que la série policière Golden Boy, la série romanesque The Time Traveler’s Wife et la série de comédie noire The White Lotus. Ce dernier lui a valu le Screen Actors Guild Award pour sa meilleure performance dans une série dramatique. Ayant une dizaine de films et séries TV à son actif, voici le top 10 des films et séries TV avec Theo James.

Underworld : Nouvelle Ère

De son titre original Underworld : Awakening, ce film est le début de l’entrée de Theo James dans le monde du fantastique/science-fiction. Sorti en 2012, c’est le quatrième opus de la franchise cinématographique Underworld. Theo James y incarne le rôle de David, le fils d’un chef de groupe de vampire nommé Thomas.

Ce troisième opus d’Underworld est la première entrée de David dans la franchise. Il conservera ce rôle dans le cinquième film, dont nous allons voir plus loin dans cet article. En attendant, voici le synopsis d’Underworld : Nouvelle Ère :

Lycans et Vampires, deux créatures aussi puissantes que dangereuses, se livrent une bataille sans merci depuis des siècles. Mais leur invincibilité face aux humains est maintenant menacée. Ces derniers, las de leur faiblesse face aux deux espèces, ont découvert un moyen de vaincre les Lycans et Vampires en même temps. La clé de cette découverte : Selene, la plus redoutable des vampires…

La bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Ismael Cruz Córdova

The Time Traveler’s Wife

Il s’agit d’une série télévisée de drame romantique et de science-fiction. Se basant sur le roman du même nom écrit en 2003 par Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife met en vedette Clare Abshire (Rose Leslie) et Henry DeTamble (Theo James). Ce dernier souffre d’une maladie génétique qui le fait voyager sporadiquement dans le temps pour de courtes périodes. C’est ainsi que, à l’âge de 6 ans, Clare rencontre le Henry du futur pour la première fois.

Quatorze ans plus tard, la jeune fille devenue adulte rencontre de nouveau Henry dans une bibliothèque. Une histoire d’amour magique est alors née… mais la situation d’Henry pourrait entacher cette belle romance.

Mêlant romance et science-fiction, la série a reçu malheureusement un accueil négatif. Et, même si Theo James excellait dans son rôle d’Henry, la série a été annulée après une saison en juillet 2022. Disponible en six épisodes d’environ 47 minutes sur OCS, voici la bande-annonce de The Time Traveler’s Wife :

Underworld: Blood Wars

Revenons dans le monde des vampires et des loups-garous dans ce top 10 des films et séries avec Theo James. Se plaçant à la huitième place, Underworld : Blood Wars est le sixième opus de la franchise Underwold. Il fait suite à Underworld : Nouvelle Ère, sorti 5 ans plus tôt. Notre acteur incarne toujours le rôle de David, un vampire devenu l’allié de la protagoniste principale Selene (Kate Beckinsale). Qui plus est, il n’est pas seulement son allié : c’est également son fils.

Le film met toujours en vedette Selene, la plus redoutable des vampires. Convoitant sa puissance, l’aristocrate Semira et son complice Varga concoctent en secret un complot pour la capturer. Ils pourront ainsi utiliser son sang pour devenir invulnérables à leur tour. De son côté, Selene est obligée de fuir loin de la communauté des vampires à cause d’une fausse accusation. Mais Marius, le seigneur des loups-garous, complote pour supprimer définitivement la vampire, l’unique personne représentant une menace pour son plan de dominer le monde.

Un film plein d’action et de la trahison, à regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries tv avec Mads Mikkelsen

How It Ends

Il s’agit d’un film de thriller post-apocalyptique réalisé par David M. Rosenthal. Sorti en 2018, il est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Theo James fait partie des acteurs principaux, aux côtés de Forest Whitaker et Kat Graham.

How It Ends suit l’histoire de Will et Samantha, un jeune couple en attente de leur premier enfant. Mais, après un dîner catastrophique chez les parents de sa fiancée, alors enceinte, Will décide de quitter la maison. Le lendemain, en discutant avec Samantha au téléphone, la liaison se brouille soudainement. Les derniers mots de sa fiancée avant la coupure de la liaison téléphonique sont : « Quelque chose ne va pas ». Avec tous les vols annulés et les lignes électriques et téléphoniques coupés, Will rejoint ses futurs beaux-parents.

Sa mission : sauver Samantha au péril de sa vie.

Voici la bande-annonce du film !

Archive

Décidément, Theo James est un acteur fait pour intégrer des films et séries de fiction ! Dans ce film de science-fiction écrit et réalisé par Gavin Rothery, notre acteur incarne George Almore, le protagoniste principal. Il évoluera aux côtés de Stacy Martin (Julie Alice Almore/J3) et Rhona Mitra (vice-présidente Simone). Archive est actuellement disponible sur Netflix, si vous voulez le regarder.

Le film nous propulse dans une dystopie futuriste de 2049. Il met en vedette George Almore, un brillant scientifique. Ce dernier est en phase de réussir son projet innovant de faire progresser l’intelligence artificielle au même rang que l’homme. En même temps, il a un objectif personnel secret : ressusciter sa femme morte dans un violent accident de voiture. Réussira-t-il ?

Une part de la réponse dans la bande-annonce ci-dessous :

Un flic d’exception

Connu encore sous son titre original Golden Boy, Un flic d’exception est une série télévisée créée par Nicholas Wootton et Greg Berlanti. Elle met en vedette Theo James dans son rôle de Lieutenant Walter William Clark, Jr. À ses côtés se trouvent les acteurs Chi McBride (Lieutenant Don Owen), Kevin Alejandro (Christian Arroyo) et Bonnie Somerville (Deborah McKenzie).

La série suit l’ascension fulgurante de Walter William Clark dans le milieu policier. Ce dernier est un jeune officier de 27 ans. Petit à petit, il gravit les échelons et devient détective et enfin commissaire à 34 ans. Ce qui lui vaut le titre du plus jeune commissaire de police de l’histoire de la ville de New York.

Une série à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries avec Theo James !

Voici la bande-annonce promotionnelle de Golden Boy :

Castlevania

En outre d’incarner des rôles emblématiques dans les films et séries, Theo James a également prêté sa voix à des séries d’animation. Dans Castlevania, la série télévisée d’animation pour adultes de Warren Ellis, il incarne la voix d’Hector. Ce dernier est un démon et un maître forgeron, serviteur de Dracula dans sa guerre contre l’humanité.

Castlevania est disponible sur Netflix. Ci-dessous le synopsis officiel de la série :

Après l’injuste condamnation de sa femme, brûlée sur le bûcher, le comte vampire Vlad Dracula Țepeș se venge sur tous les habitants de Valachie. Pour en finir avec la vie de ces derniers, il convoque une armée de démons qui envahit le pays, poussant les habitants à vivre dans la peur et la méfiance. Mais un homme décide d’affronter le maléfique comte : le chasseur de monstres Trevor Belmont. Avec l’aide de la magicienne Sypha Belnades et le fils de Dracula, Alucard, il prend l’assaut du vaste manoir…

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Bienvenue à Sanditon

Arrivant à la troisième place de notre top 10 des films et séries avec Theo James, Bienvenue à Sanditon est une série télévisée historique créée par Andrew Davies. Il s’agit de l’adaptation d’un manuscrit inachevé de l’écrivaine anglaise Jane Austen. Elle met en vedette Rose Williams, Crystal Clarke, Ben Lloyd-Hughes et Theo James. Ce dernier, en plus d’incarner le rôle principal dans la saison 1, est également producteur exécutif de la série.

Bienvenue à Sanditon nous ramène en Angleterre au début du XIXe siècle. C’est à partir de cette période que la thalassothérapie commence à se faire connaître au sein de l’aristocratie. Afin de découvrir les bienfaits des bains de mer, la famille Parker décide de transformer le paisible village de Sanditon en une station balnéaire. Charlotte Heywood, une fille proche des Parker, en profite à fond…

Par ici la bande-annonce :

The White Lotus

Cette série télévisée d’anthologie et de comédie noire créée par Mike White enregistre un des palmarès de Theo James. En y incarnant le rôle Cameron Babcock dans la saison 2, il reçoit le Screen Actors Guild Award pour la meilleure performance dans une série dramatique. À part cela, The White Lotusreçoit diverses récompenses, dont dix Primetime Emmy Awards et deux Golden Globes. Ce qui explique sa deuxième place dans ce top 10 des films et séries avec Theo James !

La série met en avant la vie des clients et les employés de la station balnéaire fictive de White Lotus. Mais au fil des jours, les vacances de rêve sont troublés par divers dysfonctionnements psychosociaux…

Voici la bande-annonce de la dernière saison de The White Lotus :

Divergente

Comment parler des prouesses cinématographiques de Theo James sans évoquer Divergente ? Arrivant haut la main en tête de liste de notre top 10, Divergente est une trilogie de films adaptée du roman éponyme de Veronica Roth, édité en 2011. Le premier opus, sorti en 2014, est suivi de Divergente 2 : L’Insurrection un an plus tard. Enfin, Divergente 3 : Au-delà du mur sort en 2016 et clôt la trilogie.

Les films ont lieu dans une société dystopique. Les habitants sont divisés en 5 catégories : Audacieux, les Érudits, les Sincères, les Fraternels, et les Altruistes. Ceux qui n’entrent dans aucune d’elles sont appelés Divergents, et doivent être éliminés. Béatrice « Triss » Prior en fait partie, mais elle ne se laisse pas faire aussi facilement. Au contraire, elle va se battre pour survivre et tenter de changer cette organisation tyrannique. Elle sera accompagnée de Tobias « Quatre » Eaton, un audacieux soif de changement…

Son rôle de Tobias dans la trilogie lui a également valu plusieurs prix. Les plus notables sont le Teen Choice Award pour le meilleur acteur de film d’action, le Teen Choice Award pour la révélation d’une star dans un film et le People’s Choice Awards pour le Duo de films préféré avec Shailene Woodley.

Appréciez la bande-annonce du premier Divergente dans la vidéo ci-dessous :