Finn Wolfhard est un des jeunes acteurs les plus adulés en ce moment. Né le 23 décembre 2002 à Vancouver, il est célèbre pour son rôle de Mike Wheeler dans la série télévisée à succès de Netflix Stranger Things depuis la saison 1 sortie en 2016. D’ailleurs, cette interprétation lui a valu le Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée dramatique. Mais à part Stranger Things, ce jeune prodige de la télé a également joué dans d’autres œuvres, que nous allons vous présenter dans ce top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard.

Parmi les rôles les plus notables de Wolfhard, on peut citer le personnage de Richie Tozier dans les deux films It, les adaptations cinématographiques du roman d’horreur du même nom de Stephen King. Il est également l’une des vedettes dans le film SOS Fantômes : L’Héritage, la suite directe du second opus de la franchise SOS Fantômes. Ce qu’on peut dire, c’est que malgré son jeune âge, Finn Wolfhard est l’un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération, surtout dans le domaine des films d’horreur. C’est sûr, vous allez reconnaître ce grain de star parmi les milles et une figures emblématiques du cinéma du 21ème siècle !

10. The Turning

Comme nous l’avons dit plus haut, Finn Wolfhard semble exceller dans les films d’horreur et de thriller, et The Turning en est un parfait exemple. Sorti en 2020, ce film vous ramène en 1994 et relate l’histoire de Kate Mandell, une gouvernante. Elle décroche alors un poste de gouvernante dans un manoir, consistant principalement à s’occuper de deux orphelins, Flora et Miles (Finn Wolfhard).

Mais à mesure que les heures passent, Kate a de la difficulté à maîtriser les deux petites pestes. De plus, les choses prennent une tournure effrayante car elle commence à voir des événements étranges, dont des fantômes et des apparitions. La clé de tout ce mystère ? Les orphelins…

Si vous voulez appréciez les performances de Wolfhard et du reste du casting, voici la bande-annonce de The Turning !

9. Le Chardonneret

Sorti en 2019, Le Chardonneret se base sur le roman à succès de Donna Tartt. Le film suit un jeune garçon de 13 ans, Theodore “Theo” Decker. Sa vie vire au cauchemar lorsque sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cet accident va même le mettre dans un état de détresse puis de culpabilité. En faisant son deuil, il arrive à se reconstruire peu à peu. Il découvre même l’amour…

Dans Le Chardonneret, notre jeune prodige joue la version jeune de Boris, un ami de Theo. Malheureusement, le film a été mal reçu, même si les performances des acteurs ont été fortement acclamées. Ce qui le met en neuvième place dans notre top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard.

Si vous êtes curieux de le regarder, voici sa bande-annonce :

8. Ghostbusters : Afterlife (SOS Fantômes : L’Héritage)

Après Stranger Things, Wolfhard confirme son statut de star en rejoignant la franchise S.O.S. Fantômes en 2021. Il y incarne le rôle de Trevor Spengler, petit-fils d’Egon Spengler, l’un des premiers S.O.S. Fantômes. Ghostbusters : Afterlife (connu également sous le nom de SOS Fantômes : L’Héritage) relate les aventures de Callie, la fille d’Egon, et ses enfants Phoebe et Trevor. La famille emménage dans la ferme d’Egon après sa mort et se retrouvent au cœur d’une nouvelle aventure. Des ectoplasmes seront à l’honneur…

Nombreux acteurs des premiers films de la série Ghostbuster sont revenus dans ce dernier opus. Gare à la nostalgie, si vous êtes fans de la licence !

Par ici la bande-annonce :

7. La famille Addams

Disponible en un format de film d’animation, cette comédie de 2019 suit (une fois de plus!) la famille Addams. Après avoir été chassée de sa dernière ville, l’excentrique famille trouve un nouveau foyer dans le New Jersey. Mais, pour éviter le risque d’être chassés à nouveau, Gomez et Morticia Addams, ainsi que leurs enfants Wednesday et Pugsley devront faire face à une animatrice de télévision. En effet, celle-ci veut créer un quartier parfait, loin de toute bizarrerie. Et il s’avère que les 5 nouveaux occupants de la ville sont loin d’être des personnes normales…

Dans La famille Addams, Finn Wolfhard incarne le rôle de Pugsley Addams. Il évolue aux côtés de grands noms du cinéma à l’image d’Oscar Isaac, Charlize Theron, Snoop Dogg, Bette Midler ou encore Chloë Grace Moretz. Un film à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard !

6. Ça : Chapitre 2

Ça : Chapitre 2 est la suite directe du film d’horreur classique de 2017, Ça. Cette adaptation cinématographique du roman de Stephen King a époustouflé le monde du cinéma à sa sortie ! Considéré comme l’une des adaptations de roman les plus réussies de l’histoire du cinéma, Ça : Chapitre 2 se déroule 27 ans après les événements horribles du premier film. Il suit les membres du Losers Club à l’âge adulte, ceux qui ont réussi à vaincre la créature déguisée en clown Pennywise. Les 4 amis se regroupent alors une dernière fois, car le clown meurtrier est revenu à la vie.

Mais en grandissant, les relations entre les personnages se sont déteriorés. Une fois dans l’antre du diable, leur amitié sera mise à l’épreuve…

Dans ce deuxième opus, Finn Wolfhard reprend son rôle de Richie Tozier, en jouant une version plus jeune du personnage. L’acteur Bill Hader endosse quant à lui la version adulte de Tozier. Ça : Chapitre 2 amasse un succès commercial, bien qu’il n’était pas aussi célèbre que le premier opus.

Voici la bande-annonce :

5. Carmen Sandiego

Carmen Sandiego est une série animée Netflix pleine d’humour et d’action. Elle met en vedette Gina Rodriguez dans le rôle de la détective titulaire. Au début, Gina est une jeune fille formée pour devenir une voleuse, mais finalement, elle a fini par choisir le droit chemin. Elle tourne donc la page et utilise ses compétences pour saboter l’académie qui l’a formée.

Wolfhard prête sa voix à Player, l’acolyte de Gina Rodriguez, un hacker et le fidèle technicien qui l’aide à planifier ses missions élaborées et l’empêche de se faire prendre lors de ses cambriolages. La série a été saluée pour son humour, sa créativité et la complexité de ses personnages, la performance de Wolfhard étant la plus remarquable.

Voici la bande-annonce :

4. When You Finish Saving the World

Dans cette série, Finn Worlfward évolue aux côtés d’Alisha Boe et de Julianne Moore, sous l’égide de Jesse Eisenberg. When You Finish Saving the World est une série dramatique, et suit Evelyn et Ziggy Katz, une mère et son fils en plein conflit. Tandisque Ziggy Katz se pavane sur les réseaux sociaux pour ses fans, sa mère Evelyn dirige un refuge pour les survivants d’abus domestiques. Leurs mondes ne parviennent pas à s’équilibrer et ils cherchent à combler ce vide par d’autres substituts humains.

Dans la série, notre acteur incarne le personnage de Ziggy Katz. La série a été très appréciée pour son histoire, la réalisation et le jeu des acteurs. ELle mérite donc la quatrième place dans notre top 10 des films et séries avec FInn Wolfhard !

Par ici la bande-annonce :

3. Night Shifts

Finn Wolfhard n’est pas seulement un acteur. C’est également un réalisateur !

Night Shits est un court-métrage de comédie, écrit et produit par Finn Wolfhard. Mettant en vedette Billy Bryk et Artoun Nazareth, Night Shifts a été très bien accueillie par les critiques. Il marque donc son empreinte dans le milieu de la réalisation, et devient l’un des réalisateurs en devenir à surveiller.

Vous pouvez consulter Night Shifts dans la vidéo ci-dessous : :

2. Ça

Après le succès immédiat de Stranger Things, Finn Wolfhard continue sa marche vers la popularité en intégrant le casting de Ça. Ce film d’horreur surnaturel, adapté du roman du même nom de Stephen King, suit un groupe d’enfants du Loser’s Club. Ils feront face à une entité maléfique qui apparaît sous la forme d’un clown appelé Pennywise.

Le film est devenu un succès critique et commercial, et est déjà considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps. Wolfhard a donné vie au personnage de Richie Tozier, et sa performance, ainsi que celle du reste de la distribution, a été largement saluée par les fans.

Appréciez la bande-annonce du film :

1. Stranger Things

Cette série originale de Netflix arrive largement en première place de notre top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard. Et il y a de quoi : c’est Stranger Things qui a fait monter l’acteur au rang de superstar. En 2016, il auditionne pour le rôle de Mike Wheeler, l’un des protagonistes de la série. D’ailleurs, il réussit à décrocher le rôle, un rôle qui va marquer sa carrière d’acteur. Il devient ainsi une icône, aux côtés de ses compatriotes de scène Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink et Gaten Matarazzo.

Produite par les frères Duffer, Stranger Things est une série de science-fiction paranormale qui se déroule dans la ville d’Hawkins. Elle suit un groupe d’enfants, de simples amateurs de Donjons et Dragons, composé de Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair et Dustin Henderson. Bientôt, ils seront témoins d’événements surnaturels et feront la rencontre d’une fille à l’identité inconnue. Cette dernière renferme un pouvoir aussi puissant que dangereux…

Stranger Things est devenue un énorme succès pour Netflix, remportant de nombreux prix et battant les records d’audience sur la plateforme. Et, jusqu’à maintenant, Mike Wheeler reste un personnage populaire, ce qui justifie la première place de la série dans notre top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard.

Voici la bande-annonce :