Top 10 films et séries TV avec Luis Guzmán 

Les excellents acteurs à Hollywood ne sont pas seulement composés d’américains. Les latinos y sont également à l’honneur, et Luis Guzmán figure parmi les plus notables. D’origine portoricaine, Luis Guzmán est incontestablement l’un des acteurs sud-américains les plus célèbres de la scène cinématographique. Et, bien qu’il n’a incarné que des rôles secondaires, son charisme a marqué l’esprit des cinéphiles qu’il est même devenu une figure de la terreur, de la délinquance et de la violence. C’est ce que nous allons d’ailleurs voir dans ce top 10 des films et séries avec Luis Guzmán. Vous en reconnaissez forcément un !

Né en 1956, il entame sa carrière d’acteur dans les années 1980. Mais avant cela, il a été un travailleur social afin de subvenir à ses besoins. Rêvant de devenir acteur depuis toujours, le destin lui est favorable : il décroche son premier rôle en recherchant un jeune disparu dans le cadre de son programme de travail social. D’ailleurs, ce rôle lui a permis d’ouvrir la porte vers sa carrière d’acteur, car depuis, Luis Guzmán a joué dans plusieurs dizaines de films et séries. Il se distingue toujours par son visage rude, inspirant la crainte chez ses adversaires. Mais il a également prouvé ses capacités à jouer une variété de genres, des drames policiers aux comédies romantiques, en passant par les séries médicales. Il se fait connaître notamment dans le film Carlito’s Way et la série Netflix Narcos.

Assez parlé : voici donc notre top 10 des films et séries TV avec Luis Guzmán !

Le Comte de Monte Cristo

Ce film d’aventure est l’adaptation du roman éponyme d’Alexandre Dumas paru en 1844. Luis Guzmán incarne le personnage de Jacopo, un contrebandier. Emprisonné suite à ses actes, il a eu la vie sauve grâce à Edmond Dantès, le second capitaine d’un navire marchand français. Il se lie d’amitié avec ce dernier et décide de l’accompagner pour sa mission : réclamer vengeance.

Réalisé par Jim Caviezel, Le Comte de Monte Cristo compte d’autres acteurs comme Guy Pearce, Dagmara Domińczyk, Michael Wincott, Henry Cavill ou encore James Frain. Luis Guzmán a su y apporter son énergie joviale, donnant au second rôle une touche comique et mémorable.

Voici la bande-annonce du film :

Traffic

Dans ce film dramatique policier, Luis Guzmán incarne Ray Castro, un agent de la DEA. Il a pour missions de traquer les frères Obregon, les chefs d’un dangereux cartel mexicain Cartel de Tijuana. À ses côtés se tient son partenaire, Montel Gordon. Les deux agents vont alors infiltrer le cartel afin de déjouer le plan des frères Obregon et ainsi démanteler l’organisation en interne. Mais tout ne se passera pas comme prévu…

Traffic met en exergue tous les aspects du trafic de drogue, en présentant l’intrigue du point de vue des consommateurs, des trafiquants et des agents fédéraux. Réalisé par le célèbre réalisateur Steven Soderbergh, Luis Guzmán évolue aux côtés de Don Cheadle, Benicio del Toro, Michael Douglas, Jacob Vargas, Catherine Zeta-Jones, Topher Grace, Steven Bauer, Viola Davis et même Ludacris. Ce film est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs films de Steven Soderbergh.

Par ici la bande-annonce :

Magnolia

Diffusé pour la première fois en 1999, Magnolia est l’œuvre du célèbre réalisateur Paul Thomas Anderson. Le casting se compose de Philip Seymour Hoffman, Jeremy Blackman, Tom Cruise, Julianne Moore, Melinda Dillon, Alfred Molina, Philip Baker Hall, Ricky Jay et William H. Macy. Luis Guzmán incarne le personnage de Luis, un rôle secondaire plutôt insignifiant dans l’histoire. Pourtant, cela montre bien ses talents d’acteur : il peut se fondre dans le décor lorsque le film ou le rôle l’exige. Généralement considéré comme l’un des meilleurs rôles de Tom Cruise.

Magnolia retrace l’histoire d’un homme mourant, voulant renouer les liens avec son fils avant de mourir. C’est également l’histoire d’un policier, tentant de nouer une relation avec un témoin.

Si vous n’avez pas encore regardé le film, voici un petit avant-goût !

Mercredi

Vous avez aimé les performances de Jenna Ortega dans Mercredi ? Alors, sachez qu’on doit la réussite de cette série Netflix à l’un des acteurs invités : Luis de Guzman. Bien qu’il n’apparaisse que brièvement, il a su incarner le personnage de Gomez Addams, le père de Mercredi. Il a également joué ce rôle dans le film La Famille Addams, d’où le spin-off est né.

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Jenna Ortega

Selon les rumeurs, le talentueux acteur réapparaîtra dans la deuxième saison de la série à succès de Netflix. Et c’est en son honneur que nous avons inclus Mercredi dans notre top 10 des films et séries TV avec Luis Guzmán !

Par ici la bande-annonce de Mercredi :

Carlito’s Way

Réalisé par Brian De Palma et paru en 1993, Carlito’s Way est un drame policier dans lequel Luis Guzmán s’est fait connaître grâce à son excellent jeu d’acteur. Il se glisse sous le costume de Pachanga, un garde du corps travaillant pour Carlito Brigante, un criminel notoire. Ce dernier, sortant d’une longue peine de prison, décide de rester dans le droit chemin. Mais son passé finit toujours par le rattraper, tôt ou tard…

Après avoir reçu des critiques positives, Carlito’s Way est devenu un classique culte dans le thème du crime organisé. Notre acteur y était exceptionnellement excellent, poussant son talent d’interprète à plein potentiel. Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Luis Guzmán !

Voici la bande-annonce :

Boogie Nights

La comédie dramatique américaine Boogie Nights signe la première collaboration de Luis Guzman avec Paul Thomas Anderson. C’est également l’un des meilleurs films du réalisateur. Le film, novateur à l’époque, a reçu d’excellentes critiques et a été nommé pour le meilleur scénario original aux Oscars.

Sorti en 1997 lors du Festival international du film de Toronto, Boogie Nights suit les aventures d’Eddie Adams, alias Dirk Diggler. C’est un jeune plongeur qui a réussi à devenir une star de l’industrie pornographique. Luis Guzmán incarne un ambitieux propriétaire de boîte de nuit, Maurice. Il y était intransigeant et cru, et se dote d’un humour décapant !

Boogie Nights communique avec ses spectateurs en publiant une époque révolue et rebelle. Il montre également presque toutes les facettes des années 70-80 durant tout le film. Si vous ne l’avez pas encore regardé, voici la bande-annonce :

Code Black

Cette série de drame hospitalier a obtenu son succès grâce à ses émotions authentiques et ses scénarios réalistes. Code Black se déroule dans le service des urgences d’un hôpital de Los Angeles, et suit l’histoire de quatre jeunes apprentis médecins. L’hôpital étant en sous-effectif et sous-financé, le personnel fait face à de nombreux problèmes…

Luis Guzmán joue un rôle majeur dans la série. Il incarne le personnage de Salander, l’infirmier en chef, ferme mais juste. Doté d’un caractère altruiste, il s’occupe vraiment de ses patients. Il affirme une présence puissante dans la série, contribuant ainsi au succès de cette dernière.

Par ici la bande-annonce de Code Black :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Elisabeth Shue

Shameless

Disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, Shameless est célèbre de par son casting racoleur et ses intrigues exagérées. Et comme le dit son titre, adieu la pudeur. Attention les yeux !

Shameless suit les histoires de la famille Gallagher, une bande de bons à rien qui essaient de se frayer un chemin dans la vie en évitant la loi. Mais le pire, chaque membre de la famille fait exactement la pire chose à ne pas faire dans chaque épisode !

Parmi les personnages secondaires mémorables tout au long de son parcours, Luis Guzmán incarne le rôle de Mikey O’Shea. Rêvant de devenir le porte-parole de Hobo Loco, O’Shea se donne pour mission de surpasser Frank Gallagher, l’aîné de la famille. Un rôle que Luis Guzman a su incarner avec humour, méritant ainsi sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

Voici la bande-annonce de Shameless :

Oz

Diffusée entre 1997 et 2003, la série Oz est une des précurseurs des scénarios réalistes et violents parmi les dizaines de sitcoms disponibles à l’époque. La série suit les histoires de la prison de haute sécurité de niveau 4 Oswald State Correctional Facility, surnommée Oz. La vie de ses occupants est un mélange de violence, d’amitié et de trahison. Et ce ne sont pas seulement les prisonniers qui y sont impliqués : les agents pénitentiers sont également de mise.

Luis Guzmán joue le rôle de Raoul « El Cid » Hernandez, un membre de gang et prisonnier d’Oz suite à une condamnation pour de meurtre. Ici, l’acteur dit adieu à ses traits comiques et s’imprègne d’un caractère antipathique. Il est ainsi devenu l’un des meilleurs méchants de la série.

Appréciez la bande-annonce d’Oz dans la vidéo ci-dessous :

Narcos

La notoriété de Luis Guzmán dans la scène des films et séries criminelles lui donne accès aux œuvres relatant la violence. Il est tellement reconnu dans le domaine qu’il lui était facile d’intégrer le casting de Narcos, la série Netflix. Cette dernière suit la genèse, l’apogée et enfin le déclin du célèbre baron de la drogue colombien Pablo Escobar.

Dans la série Narcos, Luis Guzmán incarne le rôle de Gacha, un trafiquant d’émeraude et de cocaïne du cartel de Medellin. L’acteur a su mettre en valeur ses talents dramatiques et a impressionné les spectateurs en tant que second rôle. Avec son talent versatile, Luis Guzmán est une figure de violence impitoyable dans le rôle de Gacha, et c’est la raison pour laquelle Narcos est en première place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

Voici la bande-annonce de Narcos, si vous ne l’avez pas encore vu !