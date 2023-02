Top 10 films et séries tv avec Jenna Ortega

S’il y a une star du petit écran qui a enflammé internet et la scène cinématographique en 2022, c’est bien sûr Jenna Ortega. En interprétant Mercredi Addams dans la série Netflix Mercredi, elle a impressionné le monde par ses performances scéniques. D’ailleurs, grâce à la série, elle a été nominée pour la première fois aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique. Et c’est à l’honneur de la talentueuse Jenna Ortega que nous avons le plaisir de vous présenter ce top 10 des films et séries avec elle.

Jeune prodige du cinéma dès ses 8 ans, elle se fait connaître pour la première fois grâce à son interprétation de Jane Villanueva dans la série Jane the Virgin. Elle devient ensuite une icône de Disney Channel, notamment avec son rôle dans la série Harley, le cadet de mes soucis et dans la série d’animation Elena d’Avalor.

Mais c’est dans le cinéma dramatique-épouvante qu’elle a construit sa renommée.

D’abord, elle est élue “Scream Queen” après ses prouesses dans les films d’horreurs The Babysitter: Killer Queen et X. Ortega se fait progressivement un nom dans la scène de l’horreur, en incarnant le rôle de Tara Carpenter dans le cinquième film de Scream (2022). Elle va d’ailleurs incarner ce personnage dans un sixième opus, prévu pour 2023. Elle obtient également un des rôles principaux dans la saison 2 de la série Netflix You.

Et la star ne va pas s’arrêter de sitôt, au vu de ses performances. En attendant la suite de Mercredi sur Netflix, appréciez notre top 10 des films et séries TV avec Jenna Ortega !

10 – Studio 666 (2022)

Après avoir été élue Scream Queen, les portes de l’horreur s’ouvrent facilement devant Jenna Ortega. Elle intègre alors le casting de Studio 666 en 2022, un film d’épouvante saupoudré de comédie. Elle y incarne le rôle de Skye Willow, le batteur du groupe de heavy metal Dream Widow.

Studio 666 relate les aventures du groupe de rock Foo Fighters. Voulant apporter une touche horrifique à leur nouvel album, ses membres décident de s’installer dans un manoir hanté pour l’enregistrer. C’est là qu’apparaît Skye Willow (Jenna Ortega), un batteur ayant un lien important avec la maison. L’aventure, ou plutôt la mésaventure, commence…

Bien que ce soit un petit rôle pour notre étoile montante, elle se démarque par sa capacité à interpréter des personnages sombres et maléfiques. Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir le film, il est disponible en VOD sur la plateforme de streaming Starz.

Voici la bande-annonce :

9 – The Babysitter : Killer Queen (2020)

Savez-vous qu’avant de décrocher son rôle dans le film Scream, Jenna Ortega a joué des rôles secondaires dans d’autres films d’horreur ? L’un d’eux est The Babysitter : Killer Queen. Sorti en 2020, ce film marque la suite du premier opus de 2017, réalisé par McG. Et cette fois, le réalisateur ne lésine pas sur les scènes d’épouvante. De quoi vous faire frissonner pendant les 101 minutes !

The Babysitter raconte les aventures de Cole Johnson. Ce jeune étudiant renferme un lourd passé : il y a deux ans, il a combattu la secte satanique menée par sa baby-sitter Bee. Et, pour ne rien arranger, son entourage refuse de croire à son histoire. Il est donc livré à lui-même, hanté par les événements violents de cette soirée fatidique.

Malheureusement, Bee et sa secte reviennent d’entre les morts afin de réclamer vengeance. Cole n’a donc guère le choix : il doit les affronter de nouveau. Mais cette fois, il n’est pas seul, car il reçoit l’aide d’une nouvelle élève dans son école, Phoebe Atwell (Jenna Ortega). Réussiront-ils à vaincre les forces du mal pour la seconde fois ?

Réponse sur Netflix !

Par ici la bande-annonce :

8 – Scream (2022)

Scream mérite grandement sa place dans ce top 10 des films et séries TV avec Jenna Ortega. La jeune actrice en herbe joue le rôle de Tara Carpenter, la protagoniste du cinquième opus. Oui, protagoniste, car elle réussit à survivre sous les assauts de Ghostface, le meurtrier au couteau. Elle jouera ensuite un rôle important dans l’avenir, en évoluant à côté de sa sœur. Nous aurons donc l’occasion de la revoir dans le sixième opus de Scream, prévu pour 2023.

Les performances de Jenna Ortega dans Scream ont également permis au film de recevoir des bonnes critiques. Dans Scream 5, elle fait face à un inconnu, disant avoir piraté le téléphone de son amie. Plus tard, elle devra céder aux menaces de l’inconnu et résoudre une énigme. Pas le droit à l’erreur, sinon, gare au poignard meurtrier…

Scream 5 est disponible en streaming sur Show. Par ici la bande-annonce :

7 – Elena d’Avalor (2016-2020)

Mettons l’horreur de côté pendant quelque temps dans ce top 10 des films et séries tv avec Jenna Ortega. Cette fois, retrouvons la jeune actrice dans Elena d’Avalor, une série télévisée Disney Channel. En prêtant sa voix, elle y joue le rôle de la princesse Isabel, la sœur de la princesse Elena, la protagoniste de la série. Toutes les deux ont une mission importante : sauver son royaume d’une sorcière maléfique.

Elena d’Avalor a été accueillie chaleureusement par les fans de l’univers magique de Disney. Les performances des doubleurs invités, notamment Mark Hamill, lui ont permis de remporter plusieurs Emmy Awards.

Regardez sans plus attendre la série sur Disney+ !

Voici la bande-annonce de Elena d’Avalor :

6 – X (2022)

Décidément, notre jeune star est promise pour l’horreur ! Parmi les films et séries avec Jenna Ortega, c’est avec X qu’elle a sans doute amassé le plus d’audience (avant Wednesday Addams). Sorti en 2022, ce film d’horreur fait référence au classique des slashers des années 80-90, et en particulier Massacre à la Tronçonneuse.

Dans X, nous sommes ramenés en 1979, l’âge d’or du porno chic. Nous retrouvons Jenna Ortega dans le rôle de Lorraine Day, la petite amie du réalisateur amateur RJ Nichols. À leurs côtés se trouvent l’actrice Maxine Minx, Wayne Gilroy, les acteurs Bobby-Lynne Parker et Jackson Hole. Leur objectif : tourner un film pour adultes dans une maison située en pleine campagne. Malheureusement, ils seront attaqués brutalement par le propriétaire de la maison…

Jenna Ortega est magistrale dans ce film, nous offrant sensualité, peur et détermination en même temps. Une véritable star de l’horreur.

X est actuellement en streaming sur Showtime. Voici la bande-annonce :

5 – The Fallout (2021)

Parmi les films et séries montrant les talents de Jenna Ortega dans ce top 10, The Fallout est un des incontournables. Apparaissant en avant-première au South by Southwest en 2021, il est maintenant disponible en VOD sur HBO Max. Mis à part les performances de Jenna Ortega, le film a reçu des critiques élogieuses pour le savoir-faire de la nouvelle scénariste et réalisatrice Megan Park.

Dans The Fallout, nous retrouvons Jenna Ortega incarnant Vada Cavell, une jeune lycéenne à l’histoire sombre. Après la fusillade dans son école, elle subit un traumatisme émotionnel, nuisant ainsi à sa vie personnelle. Elle n’est pas la seule : une autre étudiante, Maddie Ziegler, subit le même sort. Les deux filles commencent à tisser une sorte de lien tragique, car pendant l’incident, elles s’étaient retrouvées ensemble, cachées dans les toilettes de l’école…

Un film émouvant, triste et déchirant. Voici la bande-annonce :

4 – Big City Greens (2019-présent)

Pendant son passage dans Disney, Jenna Ortega s’est démarquée en prêtant sa voix aux personnages. Ses talents de doubleuse lui ont valu le rôle de Gabriella dans Big City Greens, une autre série animée sur Disney Channel.

Dans la série, nous retrouvons Cricket Green, un garçon de dix ans malicieux. Déterminé, il quitte la ferme où il a grandi pour s’installer dans une grande ville avec sa famille. Malheureusement, il a du mal à s’adapter à cette nouvelle vie, même s’il y a Gabriella, sa petite amie exubérante, à ses côtés…

Big City Greens est disponible en exclusivité et en VOD sur la plateforme de streaming Disney+. Appréciez la bande-annonce ci-dessous :

3 – You (2018-présent)

Qui ne connaît pas You, cette série à succès sur Netflix ? Mettant en vedette Penn Badgley, elle figure en troisième place dans le top 10 des films et séries avec Jenna Ortega. Oui, car la jeune actrice rejoint le casting de You dans la saison 2. Elle y incarne Ellie Alves, la voisine du dangereux tueur en série, Joe.

Cette série a également propulsé la carrière cinématographique de Jenna Ortega. Ses performances dans You sont remarquables, participant ainsi à sa réussite dans la médiathèque de Netflix. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder cette série, c’est le moment ou jamais, car la saison 4 vient d’être lancée !

Voici la bande-annonce de la saison 2 de You :

2 – Jane The Virgin (2014-2019)

Dans cette série TV de 100 épisodes, Jenna Ortega n’est apparue que dans 30 d’entre eux. C’est peu, dites-vous ? En fait non, car ces 30 apparitions sont cruciales pour Jane The Virgin. Détenant le rôle de la jeune version de la protagoniste principale Jane Gloriana Villanueva, elle apporte un élément essentiel à l’intrigue de la série. Ortega est ainsi qualifiée comme étant “la seule personne à avoir mieux interprété le rôle” parmi les actrices ayant incarné la jeune Jane.

Voici la bande-annonce de la série :

1 – Mercredi (2022)

Eh oui, comment ne pas parler notre jeune actrice sans mentionner Mercredi ? Terminons alors notre top 10 des films et séries TV avec Jenna Ortega avec cette série originale de Netflix. Elle a littéralement explosé le box-office, grâce à ses performances exceptionnelles en tant que Mercredi Addams.

Sa carrure, ses moindres gestes, son expression faciale, tout est parfait pour incarner la fille froide, sombre et gothique de l’incroyable famille Addams.

Une prouesse hors-norme, qui lui a valu une nomination lors des Golden Globes en tant que meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique.

Normal que la série se trouve en tête de liste de notre top 10 !

Laissons parler la bande-annonce, pour vous montrer à quel point Jenna Ortega est douée dans son rôle de Mercredi Addams :