Top 10 films et séries TV avec Gwendoline Christie

Si vous avez regardé la série TV Game Of Thrones, vous vous souvenez forcément de la femme géante, protectrice des filles Stark. Ce n’est autre que Brienne de Torth, interprétée par Gwendoline Christie. Sa grande taille ainsi que ses remarquables talents d’actrice ont contribué à incarner ce rôle à la perfection, au plaisir des téléspectateurs. Elle a ensuite intégré le casting de plusieurs œuvres cinématographiques à succès, dont nous allons vous dévoiler dans ce top 10 des films et séries TV avec Gwendoline Christie.

Savez-vous que, avant de devenir actrice, Gwendoline Christie a été d’abord mannequin ?

Elle intègre ensuite le monde du cinéma et profite de sa carrure pour s’imposer dans des rôles où la physique est un atout supplémentaire. Au début de sa carrière cinématographique, Christie a joué des seconds rôles dans des films comme Bienvenue à Marwen. Elle intègre également le casting de la franchise Star Wars, où elle incarnait Phasma, la cheffe des stormtroopers à l’armure chromée. Mais elle est surtout connue pour son personnage de Brienne de Tarth, la guerrière féroce et loyale dans la série à succès de HBO, Game of Thrones. Elle a également joué le rôle de la méchante Lucifer Morningstar dans la série Netflix The Sandman.

Ceci étant dit, voici les 10 films et séries dans lesquels Gwendoline Christie a joué !

In Fabric (2018)

L’apparition de Gwendoline Christie dans le film de comédie et d’horreur In Fabric fut brève mais mémorable. Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2018, ce film a été nominé pour de nombreux prix, dont le British Independent Film Award 2019.

Dans In Fabric, Gwendoline Christie incarne le personnage de Gwen, la petite amie de Zach (le fils du protagoniste principal Sheila). Et même si Gwen n’apparaît que peu de temps à l’écran, elle se démarque par son caractère antipathique et intimidant. Elle est également un mannequin glamour, constamment en conflit avec Sheila. Gwen a également droit à une scène mémorable de de mort imminente, où elle est à deux doigts d’être étranglée par la robe rouge hantée.

In Fabric est disponible en streaming sur Hulu. Ci-dessous la bande-annonce :

Bienvenue à Marwen (2018)

Dans ce film d’animation en prise de vue réelle, Gwendoline Christie a travaillé avec Robert Zemeckis, en incarnant le personnage d’Anna. Bienvenue à Marwen se base sur le film documentaire Marwencol de 2010, relatant le travail de l’artiste et photographe Mark Hogancamp.

Dans Bienvenue à Marwen, Anna est une immigrée russe. Elle est l’assistante de Mark Hogancamp, joué par Steve Carrell. En même temps, dans le monde des poupées, elle est un membre soviétique de l’équipe de Cap’n Hoagie. Dotée d’un fort caractère, elle aide Mark à se défendre contre ses ennemis. Elle adopte également un excellent accent russe, lui permettant d’incarner son rôle à la perfection.

Bienvenue à Marwen est actuellement en streaming sur Amazon Prime. Voici la bande-annonce du film :

L’histoire personnelle de David Copperfield (2019)

Adapté en cinéma en 2019 à partir du roman David Copperfield de Charles Dickens, L’histoire personnelle de David Copperfield est une comédie dramatique co-écrit et réalisé par Armando Iannucci.

Dans ce film, nous verrons Gwendoline Christie jouant le rôle de Jane Murdstone. Cette dernière est une méchante, qui n’est autre que la sœur cruelle du beau-père de David. Certes, c’était un rôle secondaire pour Christie, mais sa cruauté envers des enfants, en particulier des garçons, est remarquable.

L’histoire personnelle de David Copperfield suit le parcours de David Copperfield. Ayant grandi dans la misère, c’était un enfant pauvre et maltraité, jusqu’à ce qu’il atteigne le statut d’auteur à succès. Vous y découvrirez ses palpitantes aventures, bercées par amitié et rivalité.

Si vous voulez regarder le film, il est disponible en streaming sur HBO Max. Voici la bande-annonce :

The Hunger Games : Mockingjay – Partie 2 (2015)

Qui ne connaît pas cette incroyable série de films dystopique avec Jennifer Lawrence ? Eh bien, Gwendoline Christie fait également partie du casting de The Hunger Games : Mockingjay – Partie 2. Elle incarne le personnage du Commandant Lyme.

Certes, l’apparition de Christie dans le personnage du commandant Lyme est très brève. Toutefois, elle tient un rôle mémorable : elle est le chef des rebelles du district 2. Normal que le film fasse partie de ce top 10 des films et séries tv avec Gwendoline Christie !

Malheureusement, nous n’en saurons pas plus concernant son destin dans le film. Durant la bataille, le personnage a complètement disparu des radars. Nous ne savons donc pas si elle a été tuée, ou si elle avait survécu à l’assaut du Capitole.

Voici la bande-annonce du film :

L’Imaginarium du Docteur Parnassus (2009)

Ce film figure dans notre top 10 des films et séries TV avec Gwendoline Christie, car c’est l’un de ses premiers rôles à l’écran. Dans L’Imaginarium du docteur Parnassus, elle incarne le personnage d’une cliente chic. Elle évolue aux côtés de Johnny Depp, Lily Cole, Tom Waits, Andrew Garfield et le regretté Heath Ledger.

Ce rôle de cliente chic n’est qu’un petit rôle pour l’actrice. Mais il y a un début à tout. De plus, le film lui a ouvert les portes du monde du cinéma. Grâce à ce rôle, elle travaillera plus tard avec le réalisateur du film, Terry Gilliam. Elle a alors incarné un autre second rôle, celui d’une femme dans une publicité de rue dans The Zero Theorem.

Si vous ne l’avez pas encore vu, voici la bande-annonce de L’Imaginarium du docteur Parnassus :

Star Wars : Episode VIII – Les Derniers Jedi (2017)

Dans l’épisode VIII de Star Wars, vous souvenez-vous de la capitaine des stormtroopers ? Vous ne pouvez pas la louper, car c’est le seul stormtrooper avec une armure chromée. Il s’agissait du capitaine Phasma, et à l’intérieur de l’armure imposante se trouve Gwendoline Christie.

Les Derniers Jedi marque la deuxième apparition de Christie en tant que capitaine Phasma dans la dernière trilogie de Star Wars. Vous vous souvenez sûrement de l’épique scène de combat entre elle et Finn, avec une scène de mort mémorable en accompagnement. Un second rôle remarquable, propulsant le film en cinquième place dans ce top 10 des films et séries TV avec Gwendoline Christie.

Vous pouvez regarder Star Wars : Episode VIII – Les Derniers Jedi en streaming sur Disney+. Ci-dessous la bande-annonce :

Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force (2015)

À part Les Derniers Jedi, Gwendoline Christie endosse le costume du capitaine Phasma pour la première fois dans Le Réveil de la Force. Son rôle a été déterminant dans le film : elle est une meneuse de guerre féroce et terrifiante du Premier Ordre. Elle a même participé au massacre de tout un village de survivants dès les premières minutes du film.

Plus tard, elle devient l’ennemie de Finn, le stormtrooper devenu allié des Rebelles. D’abord, elle le réprimande pour avoir enlevé son casque sans permission. Le reste, vous le trouverez dans l’épisode VIII de Star Wars !

Le Réveil de la Force est disponible en exclusivité et en streaming sur Disney+. Appréciez la bande-annonce :

Game of Thrones (2011 – 2019)

Eh oui, comment ne pas mentionner Game of Thrones dans ce top 10 des films et séries avec Gwendoline Christie ? Cette série à succès de HBO a marqué l’âme des sérivores durant ses 8 saisons. Vous y verrez notre actrice jouer le rôle de Brienne de Torth, la géante guerrière à la chevelure blonde.

Apparaissant dans la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième saison de Game of Thrones, Gwendoline Christie détient un rôle majeur. En effet, elle fut chargée de ramener Jaime Lannister, ce dernier étant le prisonnier de Catelyn Stark. Mais après la mort de la reine du Nord, elle devient la protectrice des princesses Stark. Elle évoluera ainsi auprès de Sansa Stark jusqu’à la dernière saison de la série.

Un rôle emblématique que l’actrice a parfaitement maîtrisé ! D’ailleurs, elle a été nommée pour un Emmy en tant que meilleure actrice secondaire dans une série dramatique en 2019.

Voici un résumé des apparitions de Gwendoline Christie dans Game of Thrones :

Sandman (2022)

Cette série originale de Netflix mérite amplement sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec Gwendoline Christie. La raison ? Son personnage remarquable. N’apparaissant que dans deux épisodes de Sandman, la manière dont elle a incarné le rôle de Lucifer Morningstar a été une performance mémorable.

Sandman se base sur la série de comics du même nom de Neil Gaiman. Gwendoline Christie évolue aux côtés de Tom Sturridge, la vedette de la série. Ce dernier est la personnification des rêves, déterminé à récupérer ses objets perdus sur Terre. Son succès est tel que la deuxième saison est en cours de production. Nous verrons Christie pour la première fois dans le quatrième épisode en tant que Lucifer Morningstar, le souverain de l’enfer.

Par ici la bande-annonce :

Mercredi (2022)

Nous arrivons en tête de liste dans ce top 10 des films et séries TV avec Gwendoline Christie. 2022 a été une année fructueuse pour l’actrice, car elle a pu intégrer le casting de la série à succès de Netflix, Mercredi. Elle y incarne Larissa Weems, la directrice de Nevermore Academy, l’école de Mercredi (Jenna Ortega).

Son rôle de directrice dans cette série est, selon Gwendoline Christie, son seul rôle où elle s’est sentie belle à l’écran.

D’ailleurs, elle tisse un lien étroit avec Mercredi, l’aidant ainsi à comprendre ses capacités physiques. Une série à regarder absolument !

Voici la bande-annonce de Mercredi :