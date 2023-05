D’Ahsoka Tano à Claire Temple, voici le top 10 des films et séries enregistrant les meilleures performances de Rosario Dawson.

Tout au long de sa carrière cinématographique, Rosario Dawson s’est faufilé dans plusieurs dizaines de costumes aussi iconiques les uns que les autres. L’actrice, née le 9 mai 1979 à New York, fait ses débuts dans deux films indépendants : Kids en 1995, et He Got Game en 1998. Elle est à la fois une actrice talentueuse au cinéma et à la télévision, en plus d’être une activiste et une philanthrope reconnue. Ses performances au cinéma et sa capacité à s’adapter dans une grande variété de genres et de personnages ont consolidé sa réputation de choix polyvalent et fiable dans n’importe quel rôle. Au fil des ans, Rosario Dawson est devenue une présence à l’écran dont tout cinéphile reconnaît instantanément, et notre top 10 de ses films et séries TV ne fait que confirmer cette réputation.

Capable de livrer une performance dramatique puissante dans un film et une autre hilarante dans un autre, les talents de Rosario Dawson couvrent tout. Des petits projets indépendants aux grandes franchises de blockbusters, elle est capable de tout incarner. Ses rôles dramatiques, comme dans le film Seven Pounds aux côtés de Will Smith, et la série Dopesick démontrent clairement le talent et l’étendue de la palette de l’actrice. Et avec ses rôles à venir dans les très attendus Ahsoka et Haunted Mansion, la star Rosario Dawson n’est pas encore prête de s’éteindre !

Connu sous son titre original Zombieland : Double Tap, ce film de 2019 réalisé par Ruben Fleischer est la suite de Bienvenue à Zombieland, sorti en 2009. Rosario Dawson incarne la dure à cuire Nevada, et évolue aux côtés de Woody Harrelson (Tallahassee), Jesse Eisenberg (Columbus) et Emma Stone (Wichita). Sa performance dans le film élève la comédie d’action à un niveau qui n’aurait pas fonctionné aussi bien avec une autre actrice !

Dix ans après les évènements dans le premier film, Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock font toujours équipe pour survivre face à l’apocalypse zombie. Entre-temps, les morts-vivants ont bien évolué de leur côté. À part les zombies classiques, les imposants « Homer », les stratèges « Hawking », les rapides et silencieux « ninjas », mais surtout les « T-800 », plus féroces et résistants aux balles, font leur apparition. Et pour ne rien arranger, des conflits internes commencent à menacer la cohésion du groupe de survivants…

Percy Jackson : Le Voleur de foudre

Dans ce film fantastique et de science-fiction, Rosario Dawson rejoint un groupe impressionnant d’acteurs et d’actrices en incarnant le rôle de la déesse Perséphone. Dans ce rôle, elle s’est clairement imposée. Elle devient un personnage iconique, offrant ainsi une vision unique d’une figure familière du mythe classique.

Percy Jackson : Le Voleur de foudre est l’adaptation du roman Le Voleur de foudre, écrit par Rick Riordan. Il met en vedette Percy Jackson, un jeune demi-dieu, fils du Dieu de la mer Poséidon. Avec l’aide du satyre Grover Underwood et de la fille d’Athéna Annabeth Chase, il se lance dans une dangereuse quête pour ramener sa mère des enfers, prisonnière du Dieu Hadès. Mais sa route est parsemée de plusieurs ennemis mythologiques, bien décidés à l’arrêter…

DC Animated Universe

En plus d’être une excellente actrice, Rosario Dawson prête sa voix à Wonder Woman dans le DC’s Animated Movie Universe depuis 2015. Son interprétation donne vie à ce personnage puissant et confiant, avec une maturité transcendant les attentes des fans dans les films d’animation. Les scènes de Wonder Woman ne manquent jamais de divertir, et nous devons cela en grande partie à la performance brillante de la prêteuse de voix. Normal si ce film d’animation mérite sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec Rosario Dawson !

Clerks 2

Dans cette suite du film indépendant en noir et blanc de Kevin Smith, Dawson incarne Becky Scott. Elle est la patronne et la conquête du personnage principal de la série, Dante Hicks. L’actrice offre une performance hilarante tout au long du film. Elle donne un ton à la fois divertissant et romantique à son personnage. Elle revient également dans Clerks 3, pour clôturer la trilogie cinématographique.

Sin City : J’ai tué pour elle

Réalisé par Frank Miller et Robert Rodriguez, Sin City : J’ai tué pour elle est la suite à Sin City, sorti en 2005. Rosario Dawson incarne Gail, une travailleuse du sexe à la tête d’une faction de femmes. À ses côtés se trouvent les acteurs Mickey Rourke (Marv), Jessica Alba (Nancy Callahan), Josh Brolin (Dwight McCarthy) et Joseph Gordon-Levitt (Johnny). L’interprétation de Rosario Dawson laisse transparaître la violence du personnage à l’écran. Elle se démarque ainsi de ses autres rôles par son caractère carrément menaçant. Un incontournable dans ce top 10 des films et séries avec Rosario Dawson !

Sin City raconte une série d’histoires dans la ville de Basin City, surnommée Sin City. Publié en format noir et blanc, sous la pluie, le film reste fidèle à la bande dessinée originale. L’objectif est d’offrir une immersion optimale aux téléspectateurs. Ce film est considéré comme l’une des meilleures adaptations jamais produites, et les performances du casting y sont pour beaucoup.

Top Five

Dans la comédie Top Five, sortie en 2014, Rosario Dawson joue aux côtés de Chris Rock. L’actrice va jouer le rôle de Chelsea Brown. Elle incarne une rédactrice de profil pour le New York Times, et autrefois une critique d’Andre Allen. Jouant aux côtés de plusieurs des humoristes les plus prolifiques à l’écran, Dawson apporte un personnage mature au film. Elle met ainsi en valeur ce qui est réellement important dans la vie au-delà de la célébrité et du succès.

Ce rôle lui a valu une nomination pour le prix de la meilleure actrice dans une comédie aux Critic’s Choice Movie Awards en 2015. Normal si Top Five se place à la cinquième place (si l’on peut dire !) de notre top 10 des films et séries avec Rosario Dawson !

Dopesick

Il s’agit d’une série dramatique, basée sur le livre reportage Dopesick : Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. Rosario Dawson incarne Bridget Meyer, une agente du DEA, fervente combattante contre la crise des opioïdes en Amérique. Sa performance incarne une figure déterminée à faire basculer le cours des choses, en œuvrant pour un monde sans trafic de drogue.

La série examine la situation sous différents angles, et chaque perspective est différente. Pour le personnage de Rosario Dawson, vous verrez une agente prête à suivre ses convictions. Elle reste fidèle à ses principes, même si la tension est en train de consumer sa vie. Selon Dawson, son rôle de Bridget Meyer est un rôle auquel elle est très attachée. Cela se ressent dans son excellente performance.

Ahsoka Tano dans les films Star Wars de Disney

Dawson marque ses empreintes dans l’univers cinématographique de Star Wars en incarnant Ahsoka Tano. La Jedi apprentie d’Anakin Skywalker apparaît pour la première fois dans The Mandalorian. Elle reprend ensuite ce rôle dans Le Livre de Boba Fett. Les attentes des fans étaient élevées pour ce personnage, qui était au cœur de la série animée Star Wars Rebels.

Dawson incarne Ashoka dans sa version adulte, contrairement dans celui de la série animée. Elle apporte ainsi une approche plus terre à terre et plus mature du personnage, au grand ravissement des fans et des critiques. Elle continuera d’incarner Ahsoka dans sa propre série, disponible en exclusivité sur Disney+ en août 2023. Une troisième place bien méritée dans ce top 10 des films et séries TV avec Rosario Dawson !

La franchise Marvel de Netflix

Avant d’être rachetée par Disney, Marvel a été la propriété de Netflix. Rosario Dawson y incarne Claire Temple, une infirmière qui se retrouve impliquée dans la vie de plusieurs justiciers. Parmi ces derniers, il y a Daredevil (incarné par Charlie Cox) et Luke Cage (interprété par Mike Colter). Dans chacune des séries, le personnage de Rosario Dawson apporte une perspective beaucoup plus humaine dans la vie de ces superhéros. Elle remet ainsi en question leurs points de vue et leurs méthodes. Claire les aide à devenir les figures héroïques comme dans les comics.

Sept vies (Seven Pounds)

La performance de Rosario Dawson dans Sept vies lui a valu deux nominations. La première est à l’ALMA Award de la meilleure actrice dans un film, et la deuxième d’un NAACP Image Award de la meilleure actrice dans un film. Dans le film, elle joue le rôle d’Emily Posa, une femme atteinte d’une maladie cardiaque rare. Aux côtés d’Emily Posa se trouve Ben Thomas (incarné par Will Smith), un homme au bord de la dépression.

Pour expier son péché d’avoir tué sa femme dans un accident de voiture, Ben cherche sa rédemption en essayant d’améliorer la vie de sept personnes. Emily, le personnage de Dawson, est l’une de ces personnes, et petit à petit, Ben en tombe amoureux. L’alchimie entre les deux acteurs est exceptionnelle, avec une performance magistrale, mélangeant compassion et amour. Rosario Dawson transmet parfaitement chaque émotion, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis Sept vies en tête de notre top 10 des films et séries avec l’actrice.

Spoiler : préparez vos mouchoirs !

