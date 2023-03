Top 10 films et séries TV avec Reese Witherspoon

Si vous aimez les films et séries des années 90 et 2000, vous avez sûrement déjà rencontré cette belle dame à la chevelure éclatante. Né en Louisiane le 22 mars 1976, Reese Witherspoon a fait ses débuts au cinéma à l’âge de 14 ans dans le film Un été en Louisiane (The Man in the Moon). Ses performances dans ce film lui valent le titre de jeune actrice à suivre dans la décennie. Très vite, elle s’oriente rapidement vers des œuvres plus dramatiques, dont nous allons voir les plus notables dans ce top 10 des films et séries TV avec Reese Witherspoon.

Cinq ans après son premier rôle dans Un été en Louisiane, elle enchaîne avec le thriller Obsession mortelle aux côtés de l’acteur Mark Wahlberg. Mais c’est surtout dans le satyre politique L’Arriviste (Election aux USA) qu’elle a fait une percée dans le monde du cinéma : elle y incarne Tracy Flick, une lycéenne surdouée. Elle monte progressivement en puissance grâce à son rôle d’Elle Woods dans la comédie La Revanche d’une blonde (Legally Blonde) et son rôle d’Annette Hargrove dans la comédie dramatique Sexe Intentions. Enfin, elle décroche l’Oscar de la meilleure actrice avec son rôle de June Carter dans le biopic musical Walk the Line en 2005.

Mais elle n’est pas qu’une actrice aguerrie : elle est également une excellente productrice. C’est à elle qu’on doit le célèbre thriller Gone Girl et Wild. Elle est également nominée à l’Oscar de la meilleure actrice grâce à prestation dans Wild. Enfin, en dehors de sa carrière d’actrice, Reese Witherspoon est une fervente femme d’affaires. Elle est à la tête de l’entreprise de vêtements Draper James. Elle lutte activement pour la défense des enfants et des femmes.

Toutes ces prouesses lui valent une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood !

Pour notre part, faisons honneur à la star avec ce top 10 des films et séries TV avec Reese Witherspoon.

10. Sexe Intentions (1999)

Avertissement : ce film est destiné à un public majeur de préférence.

Sorti en 1999, Sexe Intentions est l’adaptation du roman du XVIIIe siècle « Les Liaisons dangereuses », une oeuvre signé Pierre Choderlos de Laclos. Le film met en vedette Kathryn Merteuil (incarnée par Sarah Michelle Gellar), une étudiante au caractère manipulateur. Celle-ci charge son ami Sebastian Valmont (Ryan Phillipe) de séduire Annette Hargrove (Reese Witherspoon). Le but des deux compères : dévierger Annette, car cette dernière ne jure que sur les bienfaits de la virginité. Des déclarations que Kathryn a horreur. Du chantage, des mensonges, des trahisons…et des baisers en perspective !

Fait intéressant : savez-vous que Ryan Phillippe et Witherspoon se sont fiancés pendant le tournage de Sexe Intentions ?

Voici la bande-annonce du film :

9. Mud: sur les rives du Mississippi (2012)

Pendant une de leurs balades sur les rives du Mississippi, deux garçons de 14 ans, Ellis et Neckbone, rencontrent un homme appelé Mud. Ce dernier vit dans un bateau coincé dans un arbre sur une petite île du fleuve. Malgré son apparence plutôt pacifique, Mud cache un secret : il est un fugitif. Dans le passé, il a tué un homme qui a mis enceinte sa petite amie Juniper (incarné par Reese Witherspoon). Il a également poussé Juniper dans les escaliers, provoquant la perte de son bébé. Très vite, Mud demande aux adolescents de lui apporter de la nourriture, et en échange, il leur donnera le bateau.

Bien que notre actrice n’incarne qu’un second rôle dans le film, elle a su briller grâce à ses talents. Une performance qualifiée comme étant “un rêve dont on ne veut pas se réveiller », méritant sa place dans ce top 10 des films et séries TV avec Reese Witherspoon.

Ci-dessous la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 des films et séries TV avec David Thewlis

8. Un été en Louisiane (The Man in the Moon) (1991)

Ce film dramatique nous ramène dans les années 50. Reese Witherspoon y incarne Dani Trant, un garçon manqué de 14 ans. Ayant l’habitude de se baigner nue dans le ruisseau d’un voisin, elle est un jour surprise par Court Foster, son nouveau voisin de 17 ans. Après quelques échanges et des journées de nage, elle est rapidement tombée amoureuse de Court.

Mais elle a une adversaire redoutable : sa grande sœur Maureen. Cette dernière est un véritable aimant à garçons, et Court ne résiste pas longtemps à son charme…

Si le synopsis vous séduit, les performances de Reese Witherspoon en tant qu’adolescente vous émerveilleront encore plus. Appréciez la bande-annonce !

7. Freeway (1996)

Réalisé par Matthew Bright, Freeway met en vedette Reese Witherspoon et Kiefer Sutherland. Notre actrice incarne le personnage de Vanessa Lutz, une adolescente de 16 ans vivant près de Los Angeles. Après l’arrestation de sa mère pour prostitution et son beau-père pour trafic de drogue, Vanessa décide de ne plus se laisser placer dans une énième famille d’accueil. Elle ligote donc son assistante sociale, lui vole sa voiture et emporte avec elle un pistolet de son petit ami Chopper. Son objectif : rejoindre sa grand-mère qui vit dans une caravane à une centaine de kilomètres de là où elle est.

Malheureusement, elle tombe en panne en cours de route. Bob Wolverton, un conseiller d’une école pour garçons, lui propose donc de l’emmener à Los Angeles. Mais sous ses traits de gentleman se cache un dangereux psychopathe…

Un film à la fois malsain, sordide et violent, dans lequel l’actrice laisse son costume de gentille fille pour quelque chose de beaucoup plus intriguant et féroce. Un incontournable à regarder dans ce top 10 des films et séries TV avec Reese Witherspoon !

Par ici la bande-annonce :

6. The Good Lie (2014)

Ce film, inspiré d’une histoire vraie, raconte le périple de quatre orphelins soudanais. Après l’attaque de leur village qui a décimé leur famille, tous les quatre décident de fuir la guerre dans leur pays et de se rendre dans un camp de réfugiés situé au Kenya. Seul hic : entre leur village et le camp, il y a 1000 kilomètres à parcourir…à pied.

Dans le film, Reese Witherspoon incarne Carrie Davis, une recruteuse d’emploi à la détermination d’un pitbull. Elle aide trois des quatre orphelins soudanais à se réfugier à Kansas City, dans le Mohawk. Plus tard, elle les aide à retrouver leur sœur, envoyée dans une famille d’accueil à Boston.

Un film émouvant, avec un casting composé d’acteurs sud-soudanais, qui ont réellement vécu le véritable conflit. À regarder absolument !

Voici la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 films et séries tv avec Jamie McShane

5. Wild (2014)

Réalisé par Jean-Marc Vallee sous le scénario de Nick Hornby, Wild met en vedette Reese Witherspoon sous le rôle de Cheryl Strayed. Cheryl est une randonneuse novice, décidée à faire table rase de son passé tourmenté. Elle se lance donc en solo, dans un périple de trois mois. Au programme : parcourir le Pacific Crest Trail, le long de près de 1700 kilomètres, à pied.

Un parcours qui s’avèrera plus dangereux que thérapeutique…

Wild est adapté du best-seller de Cheryl Strayed, paru en 2012. Elle raconte comment la mort de sa mère l’a poussée à avoir un comportement sexuel indécent et à développer une dépendance à l’héroïne. Reese Witherspoon joue son personnage avec tellement de savoir-faire qu’il lui vaudra sa deuxième nomination aux Oscars.

Si vous avez raté le film, ci-dessous la bande-annonce :

4. Pleasantville (1998)

Dans ce film de Gary Ross, Reese Witherspoon évolue aux côtés de Tobey Maguire, Joan Allen, William H. Macy, J. T. Walsh et le regretté Paul Walker. Elle incarne le rôle de Jennifer, la sœur jumelle de David. Mais, bien qu’ils soient des jumeaux, ils sont très différents côté personnalité. Tandis que Jennifer est extravertie et superficielle, David est introverti et passe le plus clair de son temps à regarder de vieilles émissions télévisées.

C’est alors qu’une dispute éclate entre les jumeaux. David veut à tout prix regarder un marathon de Pleasantville, une sitcom des années 1950, mais Jennifer veut regarder autre chose. La télécommande tombe alors en panne, et un mystérieux réparateur fait son apparition. Au lieu de réparer la télécommande cassée, il donne aux jumeaux une étrange télécommande de remplacement. Bientôt, ils sont transportés par magie dans le monde en noir et blanc de la série télévisée Pleasantville…

Sauront-ils mettre de côté leur querelle, et sortir de ce monde fictif ?

Un film pour adolescents à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries TV avec Reese Witherspoon !

Par ici la bande-annonce :

3. La Revanche d’une blonde (Legally Blonde) (2001)

Grâce à ce film culte, Reese Witherspoon est devenue une star à Hollywood. Elle y incarne Elle Woods, une étudiante en marketing de mode. Sa vie prend une autre tournure lorsque son petit ami, Warner Huntington, rompt avec elle. En effet, ce dernier pense qu’Elle n’est pas assez sérieuse pour l’accompagner dans sa future vie de politicien. Déterminée à reconquérir son ex, Elle décide d’intégrer la faculté de droit de Harvard dans le but de devenir aussi une grand politicienne. Après des mois d’apprentissage, elle réussit le concours d’admission et entre à la faculté.

C’est là que commence l’histoire…

La personnalité extravagante de Reese Witherspoon a su conquérir les coeurs des spectateurs, et c’est normal si La Revanche d’une blonde figure en troisième place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’actrice.

Ci-dessous la bande-annonce :

2. L’Arriviste (Election) (1999)

Paru en 199, ce film d’Alexander Payne est l’adaptation cinématographique du roman Election de Tom Perrotta. Reese Witherspoon se surpasse dans son rôle de Tracy Flick, la lycéenne égocentrique et très ambitieuse. Dans le film, elle se présente aux élections de la présidence du conseil des élèves de son lycée Washington Carver High School. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, elle est prête à tout : même quand il s’agit de distribuer des petits gâteaux faits maison aux élèves.

Mais le professeur Jim McAllister, conseiller du lycée, n’est pas de son avis. Il décide même de s’opposer à elle afin de lui donner une leçon d’humilité. Il fera alors tout pour mettre des bâtons dans les roues de Tracy Flick, afin qu’elle perde à cette élection gagnée d’avance, faute d’opposant. Une satire relatant la politique réelle des USA, devenant même le film politique préféré du président Barack Obama selon le réalisateur !

Par ici la bande-annonce :

2. Walk the Line (2005)

Walk the Line marque un grand tournant dans la carrière cinématographique de Reese Witherspoon, et c’est la raison pour laquelle il arrive à la première place de ce top 10 des films et séries avec l’actrice. Grâce à son rôle de June Carter, elle réussit à décrocher l’Oscar de la meilleure actrice. June Carter est la seconde épouse du chanteur Johnny Cash, alias l’homme en noir joué par Joaquin Phoenix.

Le film raconte la vie de Johnny Cash, de son enfance quasi-détruite à son apogée dans le monde musical. Le célèbre chanteur de country connaît d’importants succès musicaux, notamment son album At Folsom Prison, et se hisse parmi les plus grands.

Avec sa voix mélancolique et son énergie débordante dans le film, Reese Witherspoon se distingue dans son rôle. Elle a ainsi donné vie au film, réussissant à classer le biopic parmi les films cultes des années 2000. Witherspoon et Joaquin Phoenix ont tous deux été nommés aux Oscars pour leurs rôles respectifs, mais c’est elle qui a réalisé la plus grande performance à l’écran, et c’est donc elle qui a ramené le trophée à la maison.

Voici la bande-annonce du film :