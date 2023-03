Top 10 films et séries tv avec Jamie McShane

Avez-vous déjà remarqué qu’il y a des acteurs qui excellent dans le rôle d’agent fédéral ? Ils sont tellement dans leur personnage qu’ils deviennent des références dans le genre. Jamie McShane fait partie d’eux, et ce top 10 des films et séries TV avec cet acteur vous le montrera très bien. Débutant sa carrière cinématographique en 1997, Jamie McShane enchaîne de nombreux rôles récurrents dans des séries TV et se fait un nom dans le milieu. Parmi ces dernières, on peut citer 24 Heures chrono, Dr House, The Fosters ou encore Fear the Walking Dead.

Mais l’acteur doit surtout sa célébrité grâce à ses rôles dans Sons of Anarchy (Cameron Hayes), Southland (sergent Terry Hill ) et Bloodline (Eric O’Bannon). Ce dernier lui a également valu le prix Maltese Falcon, décerné par le Humphrey Bogart Film Festival à Key Largo en 2016. Son rôle de l’agent Jackson dans les films Marvel Cinematic Universe (MCU) Thor (2011) et Avengers (2012) complète également son palmarès.

Ceci étant dit, découvrons les autres films et séries TV avec Jamie McShane dans ce top 10 fraîchement préparé !

Bloodline

Cette série occupe la tête de liste dans notre top 10 des films et séries TV avec Jamie McShane. Il joue le personnage de Derrick « Eric » Nick Rick O’Bannon, l’antagoniste secondaire de la première saison. Il est le également le meilleur ami et partenaire de crime de Danny Rayburn. Un rôle emblématique !

Voici le synopsis de Bloodline :

Au large de la Floride se trouve le Rayburn House, un hôtel réputé des Keys. Il est la propriété de la famille Rayburn, composée de Robert, Sally et ses trois fils et deux filles. Les 7 personnes entretiennent une relation très soudée, à l’exception du fils aîné, Danny. Ce dernier, après avoir quitté l’archipel des Keys, revient lors de la grande fête pour célébrer les 45 ans de l’ouverture de l’hôtel. Mais une série d’événements plus ou moins dramatiques coïncide avec son retour, faisant ainsi remonter à la surface de vieilles (et dramatiques) histoires familiales…

Bloodline est disponible en 33 épisodes sur Netflix. Voici la bande-annonce :

Sons of Anarchy

Sons of Anarchy est une série télévisée dramatique américaine diffusée entre 2008 et 2014. Elle suit l’histoire d’un club de motards, composé de personnes hors-la-loi. Le club a pour territoire Charming, une ville fictive de la Central Valley, en Californie. À sa tête se trouve Jackson « Jax » Teller, le vice-président. En devenant père de famille, il remet en question l’ampleur du crime en bande organisé régnant dans son club. Décidé à changer de vie, il se donne pour mission de révolutionner la bande…

Et bien que Sons of Anarchy soit de la fiction, elle tire ses inspirations sur l’histoire de vrais gangs américains. On y trouve entre autres des organisations terroristes, des gangs de rue, des gangs séparatistes et bien sûr des gangs de motards. Jamie McShane y incarne le rôle de Cameron Hayes, dit l’Irlandais.

Par ici la bande-annonce :

Gone Girl

Diffusée pour la première fois en 2014, Gone Girl est une série américaine réalisée par David Fincher, d’après l’œuvre originale de Gillian Flynn. Elle met en vedette Rosamund Pike (Amy Dunne), Ben Affleck (Nick Dunne), Emily Ratajkowski (Andie Fitzgerald) et Carrie Coon (Margo Dunne). Jamie McShane y joue le personnage de Donnelly.

Ci-dessous le synopsis de Gone Girl :

Nick Dunne et sa femme Amy vivent un mariage idyllique dans leur maison cossue de banlieue de St-Louis. Toutefois, le matin de leur cinquième anniversaire de mariage, Amy disparaît subitement sans laisser d’indices derrière elle. La police mène alors son enquête et trouve plusieurs indices suspects, menant vers un probable crime atroce. Au fur et à mesure que l’enquête avance, des mensonges concernant le mariage entre Nick et Amy font surface. Apparemment, tout est faux…Nick, le mari, devient donc le suspect principal de l’affaire. Les médias sont sans équivoque : il est le tueur de sa femme.

Une série à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries TV avec Jamie McShane !

Voici la bande-annonce :

Southland

Cette série TV de 2009 voit Jamie McShane incarner le rôle du sergent Terry Hill. Bien que ce soit un rôle secondaire, l’acteur revient périodiquement dans Southland à partir de la troisième saison.

Le personnage du sergent Terry Hill devient alors un rôle récurrent dans la série, et participe à la notoriété de son interprète.

Ayant pour intrigue principale les affaires policières, Southland raconte l’histoire du vétéran John Cooper. Ce dernier, chargé de former la jeune recrue Ben Sherman, utilise la manière forte comme méthode d’apprentissage. Sherman, dépité, se demande donc s’il s’ est vraiment qualifié pour devenir un flic de L.A…

Appréciez la bande-annonce de Southland dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen

Fear the Walking Dead

Il s’agit d’une spin-off de la célèbre série TV The Walking Dead. Créée par Robert Kirkman et Dave Erickson, Fear the Walking Dead est diffusée depuis le 23 août 2015 en version française sur iTunes Store et Amazon Prime Video.

L’histoire de la série se déroule à Los Angeles, en Californie puis au Mexique. Dans les trois premières saisons, nous verrons une famille recomposée dysfonctionnelle. Elle se compose de Madison Clark (une conseillère de lycée), de son fiancé Travis Manawa (un professeur d’anglais), de sa fille Alicia, de son fils Nick, Chris, et de Liza Ortiz (la mère biologique de Chris). Ces différentes personnes doivent mettre de côté leurs disputes familiales et trouver de nouvelles façons de survivre face à l’apocalypse zombie. Jamie McShane y incarne le rôle secondaire du Lieutenant Moyers dans la saison 1.

Plus tard, Morgan Jones, un personnage de la série originale, rejoint la famille. Ils évolueront ensemble aux côtés d’autres groupes de survivants et parcourent le Texas en quête de vivres et d’abri.

Voici la bande-annonce :

Dr. House

Impossible de parler de Jamie McShane sans mentionner cette œuvre dans ce top 10 des séries TV et films avec lui ! Cette série médicale est produite par Paul Attanasio, Katie Jacobs et Bryan Singer, et considérée comme étant l’une des plus célèbres dans le genre. Jamie McShane apparaît dans la saison 6 en incarnant le rôle secondaire du pompier Captain McCreaney.

L’histoire de Dr. House se concentre principalement sur le protagoniste de la série, le Dr. Gregory House (Hugh Laurie). C’est un médecin misanthrope adoptant des méthodes peu conventionnelles dans l’exercice de ses fonctions. Mais contre toute attente, elles s’avèrent efficaces ! À la tête du service de diagnostic de l’hôpital Princeton Plainsboro, le Dr. House parvient toujours les mystères médicaux suite à l’état d’un patient. Il peut d’ailleurs compter sur son équipe, composée de sa directrice, administratrice de l’hôpital et doyenne de la faculté, le docteur Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), et le docteur en oncologie James Wilson (Robert Sean Leonard).

Voici la bande-annonce :

Stalker

Restons toujours dans le milieu des séries TV avec Stalker, la série télévisée américaine créée par Kevin Williamson. Disponible en vingt épisodes, elle est diffusée entre le 1er octobre 2014 et le 18 mai 2015 sur CBS. Vous y verrez notre acteur jouer le rôle de Gene Meadows. Encore un rôle secondaire, mais qui mérite amplement sa place dans ce top 10 des films et séries avec Jamie McShane !

L’histoire de Stalker se déroule à Los Angeles. Elle retrace les aventures de deux enquêteurs, Beth Davis et Jack Larsen. Ces derniers sont chargés de résoudre les problèmes de harcèlement et leurs dérivés. Le duo enchaîne les dossiers criminels avec succès, grâce au passé de Beth et aux capacités de Jack à cerner la manière de penser des malfaiteurs.

Voici la bande-annonce :

The Fosters

The Fosters figure parmi les œuvres dans lesquelles Jamie McShane se confirme en tant que personnage récurrent. Il y incarne le personnage de Donald Jacob. La série suit l’histoire de Stef Foster, policière, et Lena Adams, directrice adjointe dans un lycée. Les deux femmes sont les heureuses mamans de Brandon, le fils biologique de Stef, issu d’un précédent mariage, Mariana et Jesus, des jumeaux adoptés. Mais leur vie paisible bascule en accueillant une adolescente rebelle au sein de leur foyer…

Par ici la bande-annonce de la série :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Luis Guzmán

Les Experts : Vegas

Cette série télévisée policière américaine est la cinquième itération de la franchise Les Experts, et en même temps la suite directe de la toute première série de cette franchise, Les Experts (CSI). Jamie McShane figure parmi les acteurs récurrents, en incarnant le rôle d’Anson Wix. Il évoluera aux côtés des acteurs de la série originale, dont William Petersen, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Marg Helgenberger, Eric Szmanda et Jorja Fox.

Les Experts : Vegas relate la situation au sein du laboratoire de la police scientifique de Las Vegas. En effet, la crédibilité du labo est remise en doute, entraînant la probable libération de centaines de criminels. Pour y faire face, l’équipe d’experts scientifiques va demander l’aide des anciens membres et ainsi sauver la réputation du laboratoire. Maxine Roby s’allie donc à Sara Sidle et Gil Grissom…

Voici la bande-annonce :

Harry Bosch

Nous clôturons notre top 10 des films et séries intégrés par Jamie McShane avec Harry Bosch. C’est une série américaine créée par Michael Connelly et produite par Amazon Studios. Elle donne également naissance à un spin-off, Bosch: Legacy, disponible sur Prime Video.

La série relate les prouesses du détective du Los Angeles Police Department, Harry Bosch. En compagnie de son coéquipier Jerry Edgar, il enquête sur deux dossiers différents. Le premier consiste à résoudre le meurtre d’un enfant de 12 ans. Le deuxième, plus risqué, s’agit de poursuivre un dangereux tueur en série. Une série palpitante à ne pas manquer absolument !

Par ici la bande-annonce de la série :