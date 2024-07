Will Smith, une figure emblématique de l’industrie cinématographique à ne plus présenter. Il a en effet marqué plusieurs générations de publics à travers ses films de tout genre. Cette icône polyvalente du divertissement, captive depuis des décennies avec son charisme, son humour unique et son talent. Sa carrière, riche en succès et en rôles diversifiés, le propulse ainsi au rang de superstar internationale. Depuis ses débuts dans la série télévisée « Le Prince de Bel-Air » jusqu’à ses rôles marquants au cinéma, Smith a solidifié sa réputation en tant qu’acteur de premier plan. Pas étonnant qu’il soit désormais une figure emblématique d’Hollywood.

Aujourd’hui, nous allons essayer de retracer son parcours à travers seulement 10 films et séries TV. Nous ne prendrons que celles qui ont marqué sa carrière et conquis le cœur des spectateurs, malgré un palmarès impressionnant.

Le Prince de Bel-Air (1990-1996)

Le Prince de Bel-Air suit les aventures de Will Smith. L’acteur garde en effet son nom. Il grandit dans les quartiers défavorisés de Philadelphie. Sa mère, inquiète pour son avenir, l’envoie vivre chez sa tante et son oncle Phil et leurs trois cousins dans leur luxueuse villa de Bel-Air. L’arrivée de Will dans cet univers privilégié va alors bouleverser le quotidien de la famille Banks. Son style de vie décontracté et son humour décalé contrastent en effet fortement avec l’éducation stricte et les valeurs traditionnelles de ses nouveaux parents. Les différences culturelles et sociales donnent ainsi lieu à des situations cocasses et des conflits hilarants.

Le Prince de Bel-Air est peuplé de personnages hauts en couleur et attachants. Will, avec son charme et sa personnalité désinvolte, apporte une touche de fraîcheur et d’humour à la famille Banks.

C’est le sitcom culte qui a marqué toute une génération. Il a en effet connu un immense succès dès sa diffusion et devient l’un des plus populaires des années 1990. La série a d’ailleurs été saluée pour son humour intelligent. Ses personnages attachants et ses messages positifs sur la famille, l’amitié et le respect font aussi la différence. Elle contribue à lancer la carrière de Will Smith, qui devient l’une des plus grandes stars d’Hollywood. La série continue d’être appréciée par les fans de tous âges et reste une référence incontournable de la culture populaire.

Découvrez le générique du célèbre sitcom :

Bad Boys (1995)

Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont deux flics rebelles et indisciplinés. Les deux compères forment un duo inarrêtable au sein de la police de Miami. Lorsqu’une cargaison de 100 millions de dollars d’héroïne est volée dans un dépôt de police, ils sont chargés de la retrouver. Et cela, avant que la drogue ne se retrouve dans les rues et ne tombe entre les mains des gangs rivaux. Leur quête de vérité les expose à de nombreux dangers et les force à repousser les limites de la loi.

La force de Bad Boys réside avant tout dans l’alchimie irrésistible entre Will Smith et Martin Lawrence. Leur duo fonctionne à merveille, avec leur humour décalé, leur amitié indéfectible et leur capacité à se sortir de situations périlleuses avec panache.

C’est un immense succès dès sa sortie, devenant un film d’action culte des années 1990. Après les volets 1, 2 et 3, le 4e est désormais en salle depuis Juin 2024. Un réel plaisir pour les fans.

Ci-dessous le trailer :

Men in Black (1997)

Smith joue J, un agent secret chargé de superviser les extraterrestres vivant sur Terre, dans cette comédie de science-fiction. C’est un jeune policier talentueux recruté par une agence gouvernementale secrète connue sous le nom de Men in Black (MIB). Il fait équipe avec l’agent expérimenté K (Tommy Lee Jones) et découvre un monde insoupçonné d’aliens déguisés parmi les humains.

Men in Black connait un immense succès commercial dès sa sortie, devenant l’un des films les plus populaires de l’année 1997. Le film se voit saluer par la critique pour son humour, son action, ses effets spéciaux et la performance de ses acteurs. Il a également reçu de nombreuses récompenses, dont trois nominations aux Oscars.

La saga a un impact important sur la culture populaire. Le film donne, en effet, naissance à deux suites populaires et le dernier en date : MIB International apporte une touche de modernité. C’est un classique du genre science-fiction et comédie, apprécié par les fans de tous âges.

Sony Pictures n’exclut pas la possibilité d’un « Men in Black 5 ». Lors d’une récente interview, le président a souligné que la franchise « Men in Black » demeure un atout crucial pour la société et qu’il serait « très étonné » si elle ne revenait pas un jour sur grand écran.

Par ici la bande-annonce du film :

Independence Day (1996)

Will Smith incarne le capitaine Steven Hiller, de l’US Marine Corps. Lorsque des extraterrestres lancent une invasion massive de la Terre le 4 juillet, Hiller et d’autres héros improbables unissent leurs forces pour combattre l’ennemi.

Will Smith apporte son charisme inimitable au rôle de Steven Hiller. En tant que pilote courageux et déterminé, il incarne parfaitement le héros d’action. Il montre à la fois force et vulnérabilité dans des moments critiques.

Independence Day se retrouve acclamé pour ses effets spéciaux révolutionnaires à l’époque et son suspense captivant. La performance de Smith a été largement saluée, contribuant à faire du film un succès mondial au box-office et un classique du genre de la science-fiction.

Ce film vient indéniablement solidifier sa réputation en tant que star d’action capable de porter un blockbuster à succès. Il lui permet également de diversifier son répertoire à travers ce rôle emblématique.

Ci-dessous, le trailer :

Ali (2001)

Smith incarne le légendaire boxeur Muhammad Ali, explorant sa vie et sa carrière tumultueuse dans ce biopic acclamée par la critique.

Il capture avec éloquence l’esprit et la détermination d’Ali. Deux mots sont souvent employés pour décrire sa performance : puissante et émotionnelle.

« Ali » se voit louer pour sa profondeur émotionnelle, sa direction robuste et la transformation impressionnante de Smith en tant qu’icône sportive.

Découvrez la vidéo bande-annonce du célèbre biopic :

I, Robot (2004)

L’acteur se glisse dans la peau du détective Del Spooner. Il est chargé d’enquêter sur un meurtre mystérieux dans un futur où les robots sont intégrés dans la société. Nous sommes, en effet, en 2035. Alors qu’il explore l’affaire, Spooner découvre une conspiration complexe. Cela remet en question les lois fondamentales régissant les robots.

Will Smith apporte une gravité et une humanité remarquables à son personnage. Il navigue à travers les complexités de l’enquête et ses propres préjugés contre les robots. Smith capture efficacement les nuances du personnage, mêlant action, suspense et introspection.

Ci-dessous, I, Robot :

À la recherche du bonheur (2006)

Ce long-métrage raconte l’histoire vraie de Chris Gardner, interprété par Will Smith, un vendeur talentueux, mais en difficulté financière. Il lutte pour subvenir aux besoins de son fils Christopher (interprété par Jaden Smith). Il cherche à obtenir un emploi stable dans le domaine des finances malgré les défis écrasants de la pauvreté et de l’itinérance.

La star planétaire livre une performance émotionnelle et sincère. Il capture avec finesse les hauts et les bas émotionnels du personnage. Il exprime à la fois sa détermination inflexible et ses moments de vulnérabilité touchante en tant que père dévoué.

Le film est applaudi pour sa sincérité émotionnelle et sa capacité à inspirer. Ce rôle a permis à Will Smith de démontrer sa profondeur en tant qu’acteur. Il dépasse ses performances habituelles d’action.

Par ici la bande-annonce du film culte :

Aladdin (2019)

Dans « Aladdin », une adaptation en live-action du classique animé de Disney, Will Smith incarne le Génie magique. L’histoire suit Aladdin, un jeune homme de la rue vivant dans le royaume fictif d’Agrabah. Il trouve une lampe magique contenant un génie capable d’accorder des souhaits. Le gentil voleur utilise la lampe pour gagner le cœur de la princesse Jasmine. Il souhaite également contrer les machinations maléfiques du sorcier Jafar.

Will Smith apporte une nouvelle dynamique au rôle emblématique du Génie, mêlant humour, magie et une touche de sagesse. Sa présence à l’écran apporte une fraîcheur au personnage tout en rendant hommage à la performance légendaire de Robin Williams dans la version animée.

L’ajout de « Aladdin » à la filmographie de Will Smith démontre sa capacité à diversifier ses rôles tout en continuant à séduire le public avec sa présence inimitable à l’écran.

Découvrez le live-action d’un classique de Disney :

Focus (2015)

Will Smith incarne Nicky Spurgeon, un arnaqueur professionnel très doué. Il enseigne les ficelles du métier à une jeune recrue, Jess Barrett, interprétée par Margot Robbie. Alors qu’ils naviguent dans le monde des escroqueries sophistiquées et des arnaques de haut vol, une romance compliquée se développe entre eux. Cela met à l’épreuve leur loyauté et leurs compétences.

Will mêle charme, intelligence et un sens aigu des affaires dans son rôle. Son personnage est à la fois séduisant et mystérieux. Il attire l’attention avec son esprit vif et sa capacité à anticiper chaque mouvement.

Le film est salué pour sa direction élégante et son scénario bien ficelé. Il offre une expérience cinématographique divertissante et réfléchie.

En vidéo Will Smith et Margot Robbie :

Suicide Squad (2016)

Smith joue Deadshot, un tueur à gages avec une précision mortelle. Condamné à une peine de prison à vie, il est recruté par le gouvernement américain pour faire partie d’une équipe spéciale composée de super-vilains. Surnommée « Task Force X » ou Suicide Squad, cette équipe est envoyée dans des missions extrêmement dangereuses en échange de réductions de peine.

Will Smith apporte une présence imposante à son rôle de Deadshot. Il incarne le personnage avec une combinaison de fermeté et d’humanité, montrant la loyauté de Deadshot envers sa fille tout en faisant face à ses propres démons intérieurs.

Le film reçoit des critiques mitigées. Certains saluent la performance de Smith quand d’autres critiquent la structure narrative et le développement des personnages.

Ci-dessous, Will Smith de nouveau réuni avec Margot Robbie :

En bonus : La Méthode Williams (2021)

Inspiré de l’histoire vraie, « La Méthode Williams » retrace le parcours extraordinaire de Richard Williams, père et entraîneur des légendaires joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Le film dépeint les sacrifices consentis par Richard pour offrir à ses filles les meilleures chances de réussite dans un monde dominé par les hommes blancs et privilégiés.

Will Smith livre une performance magistrale dans le rôle du père Williams. Il capture parfaitement l’essence de ce personnage complexe, à la fois autoritaire et aimant, visionnaire et tourmenté. Sa performance a été saluée par la critique et lui a valu un Oscar du meilleur acteur en 2022.

Le film a été acclamé pour son scénario poignant, sa réalisation inspirée et les performances exceptionnelles de ses acteurs. Il a également reçu de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur film.

