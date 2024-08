Vous aussi, vous aimez les séries d’horreur ? Il y en a une que nous avons particulièrement apprécié, du moins ses deux premières saisons. Nous parlons de la série « From » ou « Provenances », en français. Une série avec des monstres terrifiants et une intrigue glaçante et, surtout, énigmatique. Heureusement, la saison 3 arrive bientôt, de quoi répondre à de nombreuses interrogations et théories de fans. Mais, selon une actrice phare du show, la saison 3 sera aussi rythmée par une nouvelle créature.

« From » : une très bonne série horrifique à regarder

Parmi les séries d’horreur que nous avons adoré, il y a « The Fall of the House of Usher« , ou encore certaines de ces séries coréennes. Mais aussi, il y a la série « From » (en VO) ou « Provenances » (en VF). Il faut dire qu’elle est bien flippante. Si vous avez eu peur avec des films du style « It Follows« , vous allez frissonner avec « From ». Là aussi, on parle de monstres qui te suivent en marchant, sadiques, et de pauvres personnes qui semblent réellement maudites et vouées à mourir.

Pour ceux au fond de la classe qui n’ont pas suivi, on vous explique vite fait de quoi parle cette série (et on vous met aussi le trailer). Globalement, nous suivons plusieurs personnes qui, pour une raison inconnue, sont atterries dans une ville qu’il est impossible de quitter. Un éternel retour qui fait que si vous tentez de quitter les lieux, vous retournez inlassablement à votre point de départ.

Un jour, les habitants de la ville voient deux groupes de nouveaux arrivants le même jour, très inhabituel. Une voiture avec deux amis dedans et un camping-car avec un couple et leurs deux enfants. Ces derniers feront partie des personnages principaux.

La ville est gérée par un shérif, lequel prend directement en charge les nouveaux arrivants, qui ne savent pas ce qui leur arrive. Mais, le pire est à venir. En effet, une fois la nuit tombée, des créatures humanoïdes envahissent les rues de la petite ville, dans le seul but de tuer ses occupants, des manières les plus sadiques. Une seule chose protège la population, un étrange talisman en pierre avec une gravure, qu’il faut alors suspendre dans un lieu clos.

La saison 3 arrive bientôt, avec peut-être quelques réponses ?

La saison 1 a eu un fort succès, un peu moins la saison 2. Malgré tout, les fans attendent avec impatience la saison 3 qui devrait arriver dès cette fin d’année 2024, et plus précisément pour une date de sortie le 22 septembre 2024.

Attention SPOILERS à partir d’ici.

Nous avons alors de nombreuses interrogations. On se demande alors pourquoi les pierres protègent, à quoi servent exactement les vers donnés au shérif, pourquoi les vers peuvent tuer les créatures, qu’est-ce qui arrive à Tabitha, alors repartie dans le monde normal à cause de l’enfant en blanc… Nous avons beaucoup trop de questions. Ainsi, on espère que la saison 3 donnera plus d’informations.

Les théories de fans sont multiples quant à cette série. De notre côté, nous en avons plusieurs : la première, ils sont tombés dans une sorte de triangle des Bermudes. La seconde, ils sont dans un monde parallèle superposé au monde normal, comme dans « The Society ». Et la troisième, ils sont tous soit morts soit ont fait une expérience de mort imminente, comme dans la série « Alice in Borderland ».

Les monstres connus dans From (saison 1 et 2)

Dans tous les cas, nous aimerions bien savoir pourquoi les humains sont persécutés par différentes créatures terrifiantes dans ce monde sans échappatoire. Il y a deux types de monstres à notre connaissance, pour le moment.

Nous avons donc les créatures humanoïdes, qui revêtent des visages humains, qui tentent d’amadouer leurs victimes et de les manipuler pour les tuer. Ils avancent lentement et ont toujours un sourire sur le visage.

Et nous avons la boîte à musique, intimement liée aux vers. Elle peut se matérialiser sous plusieurs formes, dont une danseuse étoile un peu flippante.

Un nouveau type de monstre devrait faire son apparition

Mais, selon l’une des actrices du programme, la saison 3 sera marquée par l’arrivée d’un « nouveau type de monstre ». Elizabeth Saunders, qui joue Dona, a expliqué à RadioTimes.com.

« Les choses deviennent risquées et tendues. […] Il y a différents aspects et types de monstres et de dangers qui arrivent », a-t-elle déclaré.

« Le monde a plus de connexions avec d’autres lieux, à la fois internes et externes », ajoute-t-elle. « Je ne l’explique pas très bien, car je ne veux pas tout dévoiler ! Mais il y a plusieurs niveaux, et ils se succèdent. Ce n’est pas simple, ça devient juste plus complexe », explique l’actrice dans cette interview. On a hâte de voir ça !

