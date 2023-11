Le 25 octobre 2023, un nouveau documentaire est sorti sur la plateforme de streaming Netflix : La Vie sur notre planète. Un documentaire de 8 épisodes qui a été réalisé par le très grand réalisateur Steven Spielberg.

Avec de belles musiques composées par Lorne Balfe et avec la voix de Morgan Freeman à la narration, ce nouveau documentaire scientifique et animalier a de quoi faire rêver, alliant effets spéciaux pour recréer des créatures âgés de plusieurs millions d’années et techniques de tournage en macro et techniques de tournage en milieu animalier.

Et après avoir vu la minisérie documentaire, nous sommes clairs : c’est magnifique et très intéressant, en plus de cela pour comprendre d’où nous venons, les différentes extinctions de masse, apprendre l’existence et le mode de vie de différentes espèces disparues ou non… Bref, un véritable documentaire qui va rentrer dans l’histoire selon nous.

Nous plongeons ici dans l’histoire de la planète Terre, mais aussi de ses différentes formes de vie, des bactéries en passant par les plantes, les dinosaures, les mammifères, les amphibiens, les reptiles… Morgan Freeman nous emmène avec lui dans le défi qu’est la vie, dans les prémisses de la civilisation humaine et dans l’instinct de survie de chaque espèce et de la planète elle-même.

On nous surprend par les espèces qui en sont ressorties des extinctions massives, celles qui ont survécu et qui ont fait que la vie a prospéré sur Terre.

Et finalement, ce documentaire nous rappelle aussi à quel point nous sommes à la fois petits et grands.

Petits par notre place dans la vie sur Terre, chronologiquement, et grands par tout le chemin qu’ont fait les différentes espèces pour en arriver où nous sommes.

Des effets spéciaux, une narration et des musiques à couper le souffle

« Ce que nous voulions faire, notre intention au tout début, c’était d’adapter l’histoire de la vie en feuilleton. D’en faire une production qu’on a envie de regarder d’une traite. Parce que cette histoire est tellement dramatique. Je pense et j’espère que c’est quelque chose que nous avons réussi, ce qui est probablement une première dans l’histoire naturelle », a déclaré l’auteur et producteur Dan Tapster.

Ce que nous avons adoré, en plus de la narration, il y a les effets spéciaux. Créés par l’entreprise Industrial Light & Magic. Et il ne s’agit pas d’une entreprise choisie par hasard. Pour cause, c’est en fait une société créée par George Lucas, le créateur des Star Wars.

S’inspirant des Jurassik Park et Jurassik World pour les dinosaures et s’inspirant les documentaires animaliers pour la création 3D des autres animaux, Steven Spielberg a essayé de respecter un maximum, dans son documentaire, ce que nous savons des créatures disparues au niveau scientifique, tout en alliant l’esthétique et le côté impressionnant de ces créatures. Notamment grâce aux images, certes, mais aussi aux musiques, aux sons, rendant le tout très immersif et… beau.

Découvrez maintenant la bande-annonce de la mini-série documentaire de Spielberg

Alors, vous allez le regarder ? L’avez-vous vu ? Si c’est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaires.