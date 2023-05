Snowpiercer : une série SF très originale à regarder sur Netflix

Depuis mai 2020, une série fait parler d’elle sur la plateforme de streaming Netflix. Il s’agit du programme Snowpiercer, une série de science-fiction dystopique, critique de la séparation des classes. Une belle adaptation en série du film coréen éponyme, sorti en 2013 et de la bande dessinée française Le Transperceneige de Jacques Lob , Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette, sorti en 1982.

Résumé : de quoi parle la série de science-fiction Snowpiercer ?

La série Snowpiercer se déroule sept ans après une terrible catastrophe qui a fait que le monde est devenu une gigantesque étendue glacière. Tout ce qui était vivant a gelé, tout ce qui n’est pas en mouvement également. Mais, des survivants très chanceux ont trouvé asile dans un train long de 1001 wagons.

La machine, constamment en fonctionnement, les protège donc du gel. Mais, la vie n’est pas toute rose dans ce train. Tandis que ce petit peuple survit grâce à de nombreux wagons de récoltes et d’élevage animalier, la séparation des classes est plus qu’évidente.

Dans les wagons de devant se trouvent les plus riches, les personnes importantes. Elles mangent en abondance et sont intouchables. Au milieu du train se trouvent les travailleurs, les habitants modestes mais pas non plus pauvres. Et à la fin du train, parmi les wagons qui peuvent être largué de l’engin à tout moment, se trouvent les plus pauvres, des personnes entrées dans le train « clandestinement », sans y avoir été invité lors de la grande catastrophe climatique.

VOIR AUSSI : Sexify : Connaissez-vous cette série sans tabous diffusée sur Netflix ?

Avis : Raisons de regarder ou de zapper cette série sur Netflix

Raisons de regarder la série Snowpiercer Raisons de zapper la série Snowpiercer Des acteurs de talent comme Jennifer Connelly, Daveed Diggs ou encore Mickey Sumner. Un jeu d’acteur qui, forcément, procure beaucoup d’émotions. Des longueurs par moments, surtout au cours de troisième saison (il y en a 3 pour l’instant). Des problématiques sociétales très intéressantes et un petit univers très cruel, très bien construit, révoltant et évolutif. Quelques incohérences au niveau scientifique du terme et quelques moments peu canoniques avec la BD originale. Les décors. Malgré qu’il y en ait peu, l’ambiance et les différents wagons sont très immersifs.

VOIR AUSSI : Warrior Nun : une série entre fantastique et SF très sous-cotée à voir sur Netflix

Trailer : découvrez la bande-annonce officielle de Snowpiercer

Alors, vous allez regarder la série Snowpiercer sur Netflix ? Si vous l’avez déjà vu, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaires. En tout cas, si vous ne savez toujours pas quoi regarder ce soir, voici deux autres séries du même genre qui peuvent vous intéresser : To The Lake, une série post-apo russe, et All of Us Are Dead, une série de zombies coréenne.