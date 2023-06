Alice in Borderland : pourquoi regarder cette série japonaise de SF sur Netflix ?

Alice in Borderland est une série japonaise sortie sur Netflix en décembre 2020. Actuellement, la série de science-fictions est composée de deux saisons, mais une troisième semble se profiler. Il s’agit d’une série épique adaptée des mangas éponymes par Aso Haro. « Imawa No Kuni No Arisu » devrait vous plaire si vous êtes un fan d’animés, puisque le rythme y est très similaire. Cette série peut aussi vous séduire si vous aimez les histoires dystopiques, les séries SF très symboliques et mystérieuses et les isekai (autres mondes).

Alice in Borderland : de quoi parle cette série japonaise ?

L’histoire d’Alice in Borderland suit trois adolescents, amis depuis toujours. Parmi eux, Arisu, un jeune homme accro aux jeux vidéo, une déception pour son père qui préférerait qu’il trouve un emploi. Arisu évolue à Tokyo avec ses meilleurs amis Chōta et Karube. Mais, un jour, alors qu’ils se trouvaient dans le quartier de Shibuya, ces derniers se retrouvent subitement transportés dans un autre monde. Ou plutôt dans un Tokyo alternatif, déserté par ses habitants.

Très vite, ils vont se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls dans ce nouveau Tokyo. D’autres gens se trouvent dans cet univers et, pour beaucoup, ils ne savent pas non plus ce qu’il se passe ni comment ils ont atterri ici. Mais, tous doivent se soumettre à un jeu terrible : participer à des jeux obligatoires qui, si on les remporte, vous donnent le droit de vivre plus longtemps sous la forme d’un visa (des jours de vie en plus dans ce monde). Mais, si les joueurs perdent le jeu en cours, ils meurent.

Des jeux mortels

Les jeux sont découpés en quatre catégories et chaque jeu équivaut à une carte d’un jeu de cartes à gagner :

Les jeux de trèfle qui sont des jeux de confiance. Ces jeux reposent sur la communication en équipe. Les joueurs doivent travailler ensemble au détriment de leur instinct naturel de survie individuelle.

qui sont des jeux de confiance. Ces jeux reposent sur la communication en équipe. Les joueurs doivent travailler ensemble au détriment de leur instinct naturel de survie individuelle. Les jeux de cœur qui sont des jeux psychologiques. Ces jeux peuvent détruire la confiance entre les joueurs et jouent sur la fine limite entre la survie individuelle et le bien du groupe. Ces jeux peuvent faire intervenir la notion de sacrifice.

qui sont des jeux psychologiques. Ces jeux peuvent détruire la confiance entre les joueurs et jouent sur la fine limite entre la survie individuelle et le bien du groupe. Ces jeux peuvent faire intervenir la notion de sacrifice. Les jeux de carreau qui sont des jeux d’analyse, d’intelligence. Ces jeux reposent sur la stratégie.

qui sont des jeux d’analyse, d’intelligence. Ces jeux reposent sur la stratégie. Et les jeux de pique qui sont des jeux physiques, où il faut bouger pour survivre.

Arisu et tous les amis qu’il se fera, comme le mystérieux Chisiya, la très sportive Usagi, Kuina ou encore Aguni et Ann, vont donc devoir participer aux jeux et amasser le plus de cartes possible. Le but ? Trouver un moyen de sortir de cet univers.

Attention spoilers

La série japonaise d’Alice in Borderland est une série très symbolique qui fait intervenir plusieurs réflexions et concepts. Le Borderland est en fait un monde dans lequel tombent les gens qui sont en train de mourir dans le Tokyo de notre monde.

Toutes les personnes qui se trouvent dans le Borderland dans notre intrigue sont des victimes d’une météorite tombée sur eux. Le Tokyo alternatif est donc une sorte de purgatoire, un lieu où les victimes de cet incident, en situation d’expérience de mort imminente dans la vraie vie, doivent se battre pour survivre dans le vrai monde.

La série nous questionne donc sur le concept de vie et de mort et sur notre méconnaissance de cette dernière. Mais aussi sur le bien et le mal, la survie individuelle ou la survie collective, la quête de vérité ou l’abandon, la confiance en autrui, la volonté de rester ou de partir d’un univers qu’on pourrait finalement trouver mieux que l’ancien…

Avis : raisons de regarder ou de zapper Alice in Borderland

Raisons de regarder Alice in Borderland Raisons de zapper Alice in Borderland Les réflexions derrière la série sont très intéressantes et elle nous force à nous interroger sur plein de questions conceptuelles, symboliques et psychologiques. Les théories fusent aussi grâce à cette mécanique réflexive qui continue tout au long du programme. Une saison 2 que nous avons trouvés un peu décevante par rapport aux dénouements qui étaient prévisibles. De notre côté, nous avions vu venir beaucoup de plot twist et c’est un peu décevant car nous n’étions pas surpris de l’explication finale. Le jeu d’acteur. Les acteurs sont très forts pour transmettre des émotions. Allié à la manière de filmer, aux musiques, à l’ambiance, la série est finalement très épique, comme un animé mais en live action. En bref, nous avons adoré le côté très émotionnel de la série, très similaire au rythme d’un animé japonais. C’est à la fois un point fort et un point faible, mais les réalisateurs ont pris beaucoup de plaisir à faire mourir des personnages que nous pensions suivre longtemps, mais qui meurent dans les premiers épisodes suivant leur apparition. Un côté fataliste qui colle bien à l’univers, mais cela peut aussi être perturbant. Les décors et l’atmosphère : nous avons beaucoup aimé ce Tokyo apocalyptique, pesant, mais aussi les décors des jeux. Un scénario qui reste original dans les grandes lignes, mais avec de fortes ressemblances avec des œuvres déjà vues sur Netflix ou autre comme Battle Royal, Squid Game, entre autres. Les personnages et leur psychologie. Nous avons adoré le développement des personnages, même secondaires. Ils sont globalement tous attachants.

Trailer : voici la bande-annonce de la saison 1 à voir sur Netflix

Alors, vous allez regarder Alice in Borderland ? Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaires pour aiguiller nos lecteurs.