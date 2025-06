Oscar Isaac est connu pour être un acteur cosmopolite. En effet, né d’une mère guatémaltèque et d’un père cubain, il a aussi des origines françaises et israéliennes. Élevé à Miami, l’acteur s’imprègne également de la culture américaine.

En 2005, Isaac obtient son diplôme de la célèbre Julliard School. Il décroche alors rapidement un premier rôle conséquent dans « PU-239 ». Mais c’est en 2011 que sa carrière prend réellement de l’ampleur. Le comédien sera notamment à l’affiche du thriller fantastique « Sucker Punch » de Zack Snyder.

Dune (2021)

Coécrit et réalisé par Denis Villeneuve, « Dune » est une œuvre de science-fiction adaptée de la première partie du roman éponyme de Frank Herbert. L’histoire se déroule en l’an 10 191 dans l’Univers Connu, dirigé par l’Empereur Shaddam IV. On suit Paul, le fils de Leto Atréides (Oscar Isaac), chef de la Maison Atréides, et sa concubine Dame Jessica.

Le réalisateur avait découvert le roman lorsqu’il était adolescent et a immédiatement été fasciné par sa poésie et sa vision de la nature. Villeneuve explique : « À l’époque, j’étais étudiant en sciences, et j’hésitais entre devenir réalisateur ou biologiste. Du coup, l’approche d’Herbert de l’écologie me semblait puissante. Son regard sur la nature était fascinant, qu’il déployait à travers les magnifiques écosystèmes de son invention. »

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries avec Zendaya

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

« Spider-Man: Across the Spider-Verse » est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Il fait suite à « Spider-Man : New Generation » et met à nouveau en scène Miles Morales, seconde incarnation de l’Homme-Araignée. Dans ce nouvel opus, Miles doit se rendre dans le Spider-Verse et découvre les Univers des différents Spider-Men. Oscar Isaac prête sa voix à l’antagoniste du film, Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099.

Au final, le film se déroule dans 6 dimensions, compte environ 240 personnages et a nécessité le travail de 1000 animateurs. Patrick O’Keefe, directeur artistique du premier film et chef-décorateur de ce second opus, explique alors que les nouvelles technologies mises au point chez Sony Animation ont permis d’apporter plus de fluidité au mélange entre le style 2D et les images en 3D.

Ci-dessous le trailer :

Inside Llewyn Davis (2013)

Présenté en compétition officielle pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2013, « Inside Llewyn Davi » est un film signé Joel et Ethan Coen. Il a notamment remporté le Grand Prix du jury lors de cette édition du Festival de Cannes. L’histoire suit la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961.

Le personnage est inspiré du chanteur Dave Van Ronk, un chanteur folk originaire de New York. On retrouve donc Oscar Isaac dans le rôle principal de Llewyn Davis, et il interprète lui-même les chansons du film.

Par ici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Timothée Chalamet

Show Me a Hero (2015)

Mini-série créée par David Simon et réalisée par Paul Haggis, « Show Me a Hero » est adaptée du livre du même nom de Lisa Belkin, une ancienne journaliste au New York Times. Le récit se situe entre 1987 et 1994 à Yonkers, une ville située au nord de New York City. Il raconte les efforts de déségrégation des logements sociaux.

Oscar Isaac campe cette fois Nick Wasicsko, le maire de la ville. Avec ce rôle, il remporta notamment le Golden Globes du Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm lors de la cérémonie de 2016.

Voici un extrait :

Star Wars : Le Réveil de la Force (2015)

Premier film de la troisième trilogie Star Wars, « Star Wars : Le Réveil de la Force » est coécrit et réalisé par J. J. Abrams. Oscar Isaac campe Poe Dameron, pilote de chasse et leader d’un escadron de la Flotte de Défense de la Nouvelle République.

Au départ, J. J. Abrams avait refusé de prendre les rênes de « Réveil de la Force » en expliquant : « Il y a eu des discussions à ce sujet, mais très vite, en raison de ma loyauté à » Star Trek’ et aussi en raison de mon statut de pur fan de la saga ´Star Wars’, j’ai dit que je ne voulais pas être impliqué dans la nouvelle version de cette aventure. Très tôt, j’ai décliné toute forme d’implication ».

Découvrez sa bande-annonce :

La Promesse (2016)

Réalisé par Terry George, « La Promesse » voit Christian Bale et Oscar Isaac se partager la tête d’affiche. Le film parle d’une romance se déroulant durant le génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman et le mouvement nationaliste Jeune Turc. Nous retrouvons alors Isaac dans le rôle de Mikael, un jeune arménien étudiant en médecine.

Il a été présenté au festival international du film de Toronto 2016. Pour parvenir à faire vivre au public cet événement historique, le réalisateur a puisé son inspiration chez les grands maîtres du 7e art : « Tous ont utilisé la romance pour attirer le public. Ce sont de magnifiques histoires d’amour, inextricablement liées au déroulement de ces événements majeurs. En tombant amoureux de leurs personnages, nous connaissons les difficultés, la joie et la douleur qu’ils ont vécues à ces époques. »

Voici son trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 films avec Josh Brolin

Ex Machina (2015)

Drame de science-fiction écrit et réalisé par Alex Garland, « Ex Machina » est récompensé pour l’Oscar des meilleurs effets visuels lors de la 88e cérémonie des Oscars en 2016. Il met en scène Caleb, un jeune programmeur pour l’une des plus grandes entreprises d’informatique au monde qui participe à un genre de test de Turing face à une IA nommée Ava.

Les trois personnages principaux du film portent des noms faisant directement référence à la Bible. Ava est inspirée d’Eve, tandis que Caleb fait référence à l’un des douze explorateurs envoyés par Moïse pour découvrir la Terre Promise. Quant à Nathan (Oscar Isaac), il s’agit d’un des prophètes vivant à la Cour du Roi David.

Ci-dessous la bande-annonce :

Moon Knight (2022)

Créée par Jeremy Slater, « Moon Knight » est une mini-série basée sur le personnage des Comics Marvel du même nom. Oscar Isaac campe Marc Spector/Moon Knight.

La série a été très bien reçue par les fans de comics. Selon eux, la réalisation est très fidèle au produit originel et offre une très belle immersion dans l’histoire de Moon Knghit. Un critique va notamment publier : « La réalisation est vraiment folle, surtout que Oscar Isaac joue superbement bien. »

Voici un extrait :

X-Men: Apocalypse (2016)

« X-Men: Apocalypse » est une œuvre de Bryan Singer. On retrouve Oscar Isaac dans le rôle du terrifiant Apocalypse, le grand méchant du film.

Apparu pour la première fois dans le comics book X-Factor #5 en 1986, Apocalypse est, selon Simon Kinberg, bien plus qu’un simple tyran : « Il ne s’agit pas d’un personnage détruisant le monde simplement parce qu’il en a le pouvoir. Ce qu’il fait, dans son esprit, est motivé par une intrigante et cohérente philosophie. Il essaie de convertir ceux qui l’entourent — peut-être même d’ailleurs quelques visages familiers. »

Par ici son trailer :

Star Wars Resistance (2018)

Série d’animation créée par Dave Filoni, « Star Wars Resistance » suit Poe Dameron (Oscar Isaac), un commandant de la Résistance. Celui-ci envoie le jeune pilote Kazuda Xiono espionner le Premier Ordre.

En 2019, lors de la 45e cérémonie des Saturn Awards, la série remporte son unique récompense dans la catégorie de la Meilleur série d’animation. Aux États-Unis, IDW Publishing consacre deux bandes dessinées dédiées à « Resistance » dans sa série « Star Wars Adventures ». Ces histoires, inédites, sont écrites par les scénaristes de la série. Puis, en mai 2019, deux packs Lego, pour la collection Lego Star Wars, sont commercialisés. Consacrés à la série, le premier, numéroté 75240, rassemble le major Elrik Vonreg et son chasseur TIE, la générale Leia Organa, Kazuda Xiono et le droïde Bucke.. Le second, numéroté 75242, regroupe Griff Halloran et son Intercepteur TIE modifié ainsi que Poe Dameron et son droïde BB-8.

Voici un extrait :

Notez cet article